Lập trường của Kamala Harris – ứng viên Đảng Dân chủ mới về tiền điện tử khi $BTC đạt 68.000 USD

Lý do bạn nên tin Techreport Tech Report, ra đời cách đây hơn 25 năm, là một trong những trang web lâu đời nhất chuyên về tin tức phần cứng, đánh giá sản phẩm công nghệ. Sứ mệnh của chúng tôi là cung cấp các hướng dẫn hữu ích, đánh giá sản phẩm khách quan và cập nhật tin tức công nghệ mới nhất.

Bitcoin ($BTC) đã phục hồi lên mức 68.000 USD sau khi Joe Biden từ bỏ cuộc đua bầu cử tổng thống Mỹ, chỉ còn thấp hơn 6% so với mức cao nhất mọi thời đại là 73.000 USD.

Bitcoin ($BTC) đã phục hồi lên mức 68.000 USD sau khi Joe Biden từ bỏ cuộc đua bầu cử tổng thống Mỹ, chỉ còn thấp hơn 6% so với mức cao nhất mọi thời đại là 73.000 USD. Lập trường của Kamala Harris về tài sản kỹ thuật số hiện vẫn chưa rõ ràng. Tuy nhiên, cộng đồng đầu tư tiền điện tử đang đánh giá khả năng trúng cử của bà tốt hơn Biden.

Lập trường của Kamala Harris về tài sản kỹ thuật số hiện vẫn chưa rõ ràng. Tuy nhiên, cộng đồng đầu tư tiền điện tử đang đánh giá khả năng trúng cử của bà tốt hơn Biden. Elon Musk đã thay đổi ảnh đại diện tài khoản X của mình bằng hình ảnh đôi mắt laser, điều này dấy lên nhiều dự đoán cho rằng ông sẽ tham dự hội nghị Bitcoin 2024 cùng với Donald Trump. Vào ngày 21 tháng 7 vừa qua, Joe Biden đã chính thức rút khỏi cuộc đua tranh cử tổng thống Mỹ và bày tỏ sự ủng hộ đối với ứng cử viên mới của Đảng Dân chủ, đó chính là phó tổng thống Kamala Harris. Tin tức này khiến cho cả người dân nước Mỹ lẫn cộng đồng đầu tư tiền điện tử chóng váng. $BTC đã nhanh chóng hồi phục lên mức 68.000 USD, thể hiện niềm tin của các nhà đầu tư rằng kết quả bầu cử sẽ giúp tăng giá đối với tiền điện tử. Hãy cùng tìm hiểu xem liệu sự tham gia của Harris vào cuộc tranh cử tổng thống có ý nghĩa gì đối với thị trường sau đây. Kamala Harris có ủng hộ tiền điện tử hay không? Kamala Harris chưa có động thái bày tỏ lập trường của mình về tiền điện tử. Vì vậy, cộng đồng đầu tư chỉ có thể đưa ra những dự đoán về việc thị trường sẽ ra sao nếu như bà thắng cử. Và đây là những gì chúng ta biết: Harris và chồng của bà không nắm giữ bất cứ loại tiền điện tử nào, cho thấy bà thận trọng hoặc hoàn toàn không quan tâm đến công nghệ blockchain.

Harris và chồng của bà không nắm giữ bất cứ loại tiền điện tử nào, cho thấy bà thận trọng hoặc hoàn toàn không quan tâm đến công nghệ blockchain. Harris là ứng cử viên thân thiện với công nghệ và có mối liên hệ với Thung lũng Silicon, điều này cho thấy bà có sự hiểu biết và có thể hỗ trợ sự đổi mới của blockchain.

Harris là ứng cử viên thân thiện với công nghệ và có mối liên hệ với Thung lũng Silicon, điều này cho thấy bà có sự hiểu biết và có thể hỗ trợ sự đổi mới của blockchain. Harris có thể giữ lại các chính sách tiền điện tử của Biden do có chung các đối tác và các nhà tài trợ. Đảng Dân chủ đã nhận được hơn 50 triệu USD tiền ủng hộ chỉ trong ngày 21 tháng 7. Harris không giống như Trump, có vẻ không có nhiều hứng thú đối với tiền điện tử. Tuy nhiên, ứng cử viên Dân chủ mới này khó có thể gây bất lợi cho thị trường giống như Joe BIden với quyền phủ quyết SAB 121 và các mối đe dọa hình sự hóa các nguyên lý $BTC. Tuy nhiên, sự ủng hộ của cộng đồng tiền điện tử dành cho Trump có thể buộc Harris phải ủng hộ tài sản kỹ thuật số trong nỗ lực lật ngược các thuộc thăm dò. Dù thế nào đi nữa, cộng đồng crypto X đang phản ứng một cách tích cực với tin tức này. Và theo truyền thống của việc đầu tư degen, đồng meme coin mới mang tên vị phó tổng thống Kamala Horris ($KAMA) đã tăng 131% trong vòng 24 giờ qua. Musk có thể tham dự hội nghị Bitcoin 2024 cùng Trump Trump đã lên tiếng về quan điểm lạc quan của mình đối với tài sản kỹ thuật số, hứa hẹn sẽ trở thành “tổng thống tiền điện tử”, khai thác tất cả $BTC tại Mỹ và phát hành bộ sưu tập NFT thứ tư của mình. Trong khi đó, một số người cho rằng việc ủng hộ tiền điện tử là không đủ đề giành chiến thắng trong cuộc bầu cử. Đối tác quản lý của Future Fund, Gary Black đã cảnh báo những người theo dõi X của mình rằng, người dân không tin tưởng Trump sau sự kiện ngày 6 tháng Một. Those who think Trump/Vance will win by a landslide are getting ahead of themselves. The American public doesn’t trust Trump after the events of Jan 6th. I was no fan of Biden or Kamala but Dems could still nominate Newsom, Michelle Obama or another leading Dem to be their… https://t.co/xqbq5NPpmH — Gary Black (@garyblack00) July 21, 2024 Các nhà đầu tư degen không đồng tình với ý kiến này, nói rằng Harris không có cơ hội để đánh bại Trump. CEO Tesla và X, Elon Musk, dường như cũng có chung quan điểm. Vị tỷ phú doanh nhân này đã lên tiếng ủng hộ Trump và nhiều lần chế nhạo các ứng cử viên Đảng Dân chủ. Ngày hôm qua, Musk đã thay đổi ảnh đại diện tài khoản X của mình bằng hình ảnh đôi mắt laser, một hình ảnh meme thể hiện tâm lý lạc quan đối với tiền điện tử. Ông đã thực hiện thay đổi này chỉ vài ngày trước thềm hội nghị Bitcoin sẽ tổ chức tại Nashville, nơi Donald Trump sẽ có bài phát biểu của mình. Những người đam mê tiền điện tử suy đoán bức ảnh của Musk ám chỉ khả năng ông sẽ tham dự hội nghị cùng Trump. Dennis Potter, nhà sáng lập của Satoshi Act Fund đề xuất Trump có kế hoạch công bố khoản dự trữ chiến lược $BTC tại hội nghị. Tuy nhiên, điều này vẫn còn cần phải xem xét. Kết luận Trong khi việc đề cử bà Kamala Harris đại diện cho Đảng dân chủ tham gia vận động tranh cử tổng thống vẫn chưa được quyết định chính thức, các nhà đầu tư tiền điện tử đã tin tưởng về một kịch bản thị trường tăng giá. Liệu Harries có chia sẻ quan điểm của mình đối với thị trường tiền điện tử hay không? Chúng ta sẽ phải chờ đợi vị phó tổng thống này xác định lập trường của mình. Quy Trình Biên Tập Nội Dung Chính sách biên tập của Tech Report đặt việc cung cấp nội dung hữu ích lên hàng đầu, chính xác và mang lại giá trị thực cho người đọc. Chúng tôi chỉ chấp nhận thông tin từ các tác giả giàu kinh nghiệm, có kiến thức chuyên sâu về các chủ đề họ viết, bao gồm các thông tin mới nhất về công nghệ, quyền riêng tư trên không gian mạng, tiền điện tử, phần mềm, v.v. Chính sách biên tập của chúng tôi đảm bảo rằng mỗi chủ đề đều được nghiên cứu và biên tập bởi các biên tập viên của chúng tôi. Chúng tôi luôn duy trì việc áp dụng các tiêu chuẩn báo chí nghiêm ngặt và 100% các bài viết đều được viết bởi đội ngũ biên tập viên của Techreport.