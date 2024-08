One Trading được Hà Lan phê duyệt, trở thành sàn phái sinh số 1 tại EU

Cơ quan Quản lý Thị trường Tài chính Hà Lan (AFM) đã chính thức trao cho One Trading giấy phép hoạt động quan trọng, cho phép công ty này tham gia vào thị trường phái sinh tiền điện tử và hợp đồng tương lai đầy tiềm năng.

Đây là một cột mốc đáng chú ý, đánh dấu One Trading trở thành sàn giao dịch đầu tiên trên toàn Châu u, bao gồm cả Vương quốc Anh, được phép thực hiện giao dịch hợp đồng tương lai vĩnh cửu với cơ chế thanh toán bằng tiền mặt.

Ông Joshua Barraclough, người sáng lập và CEO đầy nhiệt huyết của One Trading, đã chia sẻ về tầm nhìn dài hạn của công ty. Ông mong muốn One Trading trở thành một nền tảng giao dịch toàn diện, nơi mọi khách hàng, bất kể quy mô hay kinh nghiệm, đều có thể tự do mua hoặc bán khống bất kỳ loại tài sản nào.

Hơn thế nữa, họ có thể sử dụng bất kỳ tài sản nào mình sở hữu làm tài sản thế chấp, đảm bảo tính linh hoạt và tiện lợi tối đa. Một điểm đặc biệt khác là mọi giao dịch trên One Trading sẽ được thanh toán ngay lập tức, giúp người dùng tiết kiệm thời gian và giảm thiểu rủi ro. Ngoài ra, các hợp đồng cũng sẽ được gia hạn liên tục, tạo điều kiện thuận lợi cho việc đầu tư dài hạn.

Quyết định cấp phép của AFM không chỉ là một bước tiến lớn cho One Trading mà còn mở ra cánh cửa cho sự đổi mới trong lĩnh vực tài chính trên toàn Châu u. Các sàn giao dịch tiền điện tử tại đây sẽ có cơ hội giới thiệu những sản phẩm tài chính sáng tạo, đáp ứng nhu cầu ngày càng đa dạng của nhà đầu tư.

Ông Barraclough cũng khẳng định cam kết mạnh mẽ của One Trading trong việc tuân thủ nghiêm ngặt các quy định và tiêu chuẩn cao nhất của ngành. Đồng thời, công ty luôn nỗ lực không ngừng để trở thành người tiên phong trong việc ứng dụng công nghệ mới vào giao dịch, mang đến trải nghiệm tốt nhất cho khách hàng.

