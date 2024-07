Polkadot (DOT) có nhịp hồi phục – Liệu DOT có thể chạm mức 8 USD?

Thị trường tiền điện tử gần đây đã cho thấy những dấu hiệu phục hồi đáng quan tâm. Dấu hiệu rõ ràng dễ thấy nhất là qua sự tăng giá của hầu hết các loại tiền điện tử, và Polkadot (DOT) cũng không phải là ngoại lệ. Sau một đợt giảm giá mạnh khiến giá trị của DOT tụt xuống còn 4,9 USD vào đầu tháng 7, đồng tiền này đã dần lấy lại đà tăng trưởng.

Hiện tại, DOT đang được giao dịch quanh mức 6,36 USD, với mức tăng 2% trong vòng 24 giờ qua. Không chỉ vậy, khối lượng giao dịch của DOT cũng tăng vọt hơn 53%, đạt 189,9 triệu USD. Những con số này cho thấy rằng phe mua đang dần lấy lại vị thế trên thị trường, và có khả năng DOT sẽ tiếp tục tăng giá trong thời gian tới.

Tuy nhiên, câu hỏi đặt ra là liệu đà tăng này có đủ mạnh để đẩy giá DOT lên mức 8 USD hay không? Để trả lời câu hỏi này, chúng ta cần xem xét kỹ lưỡng các yếu tố tác động đến giá DOT, bao gồm cả những diễn biến trên thị trường tiền điện tử nói chung và những thông tin liên quan đến dự án Polkadot nói riêng.

Từ ngày 27/5 đến ngày 23 tháng 6, DOT đã trải qua một cú lao dốc không phanh, giảm từ mức giá 7,90 USD xuống còn 5,30 USD, tương đương với mức giảm 32,9%. Cú sốc này khiến không ít nhà đầu tư cảm thấy lo lắng và hoang mang về tương lai của đồng tiền này.

Tuy nhiên, DOT đã chứng minh rằng nó không phải là một đồng tiền dễ dàng bị đánh bại. Mức giá 5,30 USD dường như đã trở thành một “hỗ trợ cứng”, giúp DOT tìm lại được sự cân bằng và bắt đầu hành trình phục hồi. Vào ngày 3/7, DOT đã vươn lên mức 6,50 USD, mang lại niềm hy vọng cho những ai đã đặt niềm tin vào đồng tiền này.

Tuy nhiên, thị trường tiền điện tử rất hay biến động khó lường và DOT cũng như thế. Ngay ngày hôm sau, giá DOT lại bất ngờ giảm xuống còn 4,9 USD, khiến nhiều người cảm thấy hụt hẫng.

Nhưng DOT không chịu khuất phục trước những biến động của thị trường. Hiện tại, đồng tiền này đang trên đà tăng trưởng trở lại, thể hiện qua những “cây nến xanh” trên biểu đồ giá. Sự trở lại của phe mua cho thấy rằng niềm tin vào DOT vẫn còn rất mạnh mẽ, và nhiều người kỳ vọng rằng đồng tiền này sẽ sớm lấy lại được những đỉnh cao trước đó.

Không chỉ có vậy, nhiều chỉ số kỹ thuật cũng đang ủng hộ cho sự tăng trưởng của DOT. Các nhà phân tích tin rằng nếu xu hướng tăng hiện tại được duy trì, DOT hoàn toàn có thể vượt qua những cột mốc quan trọng trong thời gian tới.

Những dấu hiệu tích cực trên thị trường đang khiến các nhà đầu tư đặt ra câu hỏi: Liệu DOT có thể chạm đến cột mốc 8 USD?

Chỉ báo MACD, một công cụ phân tích kỹ thuật quan trọng đã vượt lên trên đường tín hiệu của nó, đồng thời xuất hiện những cột histogram xanh. Đây là dấu hiệu rõ ràng cho thấy đà tăng trưởng của DOT đang ngày càng mạnh hơn.

Không chỉ có MACD, chỉ số RSI trên 50 cũng góp phần củng cố niềm tin vào sự tăng trưởng của DOT. Chỉ số này cho thấy áp lực mua đang áp đảo áp lực bán, giống như một chiếc cân đang nghiêng về phía những người tin tưởng vào tiềm năng của đồng tiền này. Đây có thể là tiền đề cho một đợt tăng giá mạnh, khi mà cầu lớn hơn cung.

Bên cạnh đó, giá của DOT cũng đã nhảy ra khỏi dải BB, một tín hiệu kỹ thuật quan trọng khác. Khi giá vượt qua các dải này, nó thường báo hiệu một sự bứt phá ngoạn mục sắp đến. Đây là một dấu hiệu cho thấy DOT đang trên đà tăng trưởng mạnh mẽ và có thể đạt được những mục tiêu cao hơn trong tương lai.

Thêm vào đó, Chỉ số khối lượng tích cực (PVT) của DOT đang ở mức 95 triệu, cho thấy có một lượng lớn nhà đầu tư đang đổ xô mua vào DOT trong những ngày khối lượng giao dịch tăng cao. Càng củng cố thêm cho niềm tin rằng DOT đang nhận được sự ủng hộ mạnh mẽ từ cộng đồng và có tiềm năng tăng trưởng vượt bậc.

Hiện tại, DOT đang giao dịch ở mức 6,48 USD, nhưng với những tín hiệu tốt như ở trên, mục tiêu 8 USD dường như không còn quá xa vời. Nếu DOT tiếp tục duy trì đà tăng trưởng ấn tượng này và các yếu tố thị trường thuận lợi, việc đạt được mức giá 8 USD chỉ còn là vấn đề thời gian.

Theo một phân tích kỹ thuật được công bố trên Tradingview vào ngày 11/7, một chuyên gia đã mạnh dạn dự báo rằng DOT có thể tăng vọt lên đến 48 USD, một mức giá cao gấp 7 lần so với giá trị hiện tại là 6 USD.

Theo phân tích, DOT đã vượt qua một mô hình giảm giá được gọi là “cái nêm giảm” . Mô hình này thường báo hiệu một sự đảo chiều xu hướng, từ giảm sang tăng.

Điều đáng chú ý là đây không phải lần đầu tiên chuyên gia này đưa ra những dự đoán tích cực về DOT. Trước đó, vào ngày 9/6, người này đã chia sẻ một biểu đồ khác, cho thấy DOT đã xác nhận một mô hình tăng giá được gọi là “cờ hiệu”. Dựa trên mô hình này, chuyên gia đã dự báo DOT có thể tăng lên mức 50.59 USD.

Những dự đoán lạc quan này đã mang đến một luồng gió mới cho thị trường, khiến nhiều nhà đầu tư đặt niềm tin vào sự tăng trưởng mạnh của DOT trong tương lai gần.

Một trong những chuyên gia nổi bật nhất là Cryptorphi – người đã chia sẻ một phân tích chi tiết vào ngày 28/6. Theo đó, Cryptorphi đã chỉ ra một mô hình tam giác giảm dần trên biểu đồ giá của DOT. Mô hình này thường được xem là tín hiệu báo trước một sự đảo chiều tăng giá. Nói cách khác, nếu DOT vượt qua được mô hình này, giá có thể sẽ tăng lên đáng kể.

Bên cạnh đó, Cryptorphi cũng xác định một số mức kháng cự quan trọng, là những mức giá mà DOT có thể gặp khó khăn khi vượt qua. Các mức kháng cự này nằm tại 7.6 USD và 11.58 USD.

Một tín hiệu tích cực khác đến từ chỉ số RSI, theo Cryptorphi, RSI đang cho thấy một phân kỳ tăng giá (bullish divergence), một dấu hiệu thường báo trước sự đảo chiều tăng giá.

Kết hợp những yếu tố này, Cryptorphi dự đoán rằng nếu DOT vượt qua được mô hình tam giác giảm dần và các mức kháng cự, giá có thể tăng vọt lên khoảng 12 USD. Tuy nhiên, anh cũng lưu ý rằng:

Những dự đoán lạc quan này đã thu hút sự chú ý của đông đảo nhà đầu tư và cộng đồng tiền điện tử.

Bên cạnh những tín hiệu kỹ thuật, còn có nhiều yếu tố khác có thể ảnh hưởng đến giá DOT, chẳng hạn như sự phát triển của mạng lưới Polkadot, những thay đổi trong quy định pháp luật, và cả những sự kiện bất ngờ trên thị trường. Do đó, nhà đầu tư cần luôn thận trọng, tìm hiểu kỹ thông tin, và không nên đặt quá nhiều kỳ vọng vào những dự đoán tăng giá.

Mặc dù những dự đoán về sự tăng giá của DOT rất hấp dẫn, nhưng nhà đầu tư cần phải có cái nhìn tỉnh táo và khách quan. Thị trường tiền điện tử đầy rẫy những cơ hội, nhưng cũng không thiếu những rủi ro.

Thị trường tiền điện tử đang xôn xao trước thông tin Coinbase – một trong những sàn giao dịch tiền điện tử lớn nhất thế giới, có thể đang chuẩn bị nộp đơn xin thành lập quỹ ETF (Exchange Traded Fund) cho Polkadot (DOT). Đây là một tin tức vô cùng quan trọng, bởi nếu được chấp thuận, quỹ ETF DOT sẽ mở ra một cánh cửa mới cho các nhà đầu tư truyền thống muốn tham gia vào thị trường Polkadot một cách dễ dàng và an toàn hơn.

