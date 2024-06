MATIC bứt phá ngoạn mục sau chuỗi ngày down trend: Liệu đây có phải là tín hiệu đảo chiều?

Sau một thời gian dài chìm trong sắc đỏ, Polygon (MATIC) đã làm bất ngờ giới đầu tư bằng một cú lội ngược dòng ngoạn mục trong ngày hôm qua.

Nhìn vào biểu đồ giao dịch, chúng ta có thể thấy rõ MATIC đã bật tăng mạnh, hình thanh được những cây nến xanh đảo chiều, báo hiệu cho một sự thay đổi tích cực sắp đến.

Đà tăng đột ngột này là một tín hiệu cho thấy tâm lý thị trường đối với hệ sinh thái Polygon đang dần chuyển biến theo chiều hướng lạc quan hơn. Tuy nhiên, liệu những người mua có đủ sức mạnh để duy trì đà tăng này trong dài hạn hay không vẫn còn là một câu hỏi lớn. Chúng ta hãy cùng nhau đi sâu vào phân tích để tìm kiếm những manh mối có thể giúp giải đáp thắc mắc này.

MATIC đã từng chạm đến đỉnh cao chói lọi của mình vào tháng 12 năm 2021, với mức giá kỷ lục 2.92 đô. Tuy nhiên, sau khoảnh khắc huy hoàng đó, đồng tiền này đã phải đối mặt với những cơn gió ngược dữ dội, liên tục gặp phải sự kháng cự mạnh mẽ từ thị trường. Kết quả là MATIC đã mất đi hơn 80% giá trị của mình, khiến không ít nhà đầu tư phải trải qua những ngày tháng đầy lo lắng.

Trong một nỗ lực tìm lại ánh hào quang, MATIC đã có một đợt tăng trưởng ngắn ngủi hồi tháng 3, thậm chí còn chạm đến mức cao nhất trong năm là 1.24 đô. Tuy nhiên, niềm vui ngắn chẳng duy trì được lâu, đồng tiền này lại tiếp tục lao dốc không phanh. Đặc biệt, vào ngày 6/6 năm 2024, MATIC đã trải qua một cú sốc khi giảm mạnh và tình trạng ảm đạm này vẫn kéo dài dai dẳng cho đến tận hôm qua.

Tuy nhiên, giữa tình hình u ám vừa rồi đã có một tia sáng le lói xuất hiện trên thị trường Polygon (MATIC) trong ngày hôm nay. Đồng coin này đã bất ngờ cho thấy những dấu hiệu phục hồi đầy tích cực. MATIC đã vươn lên mạnh mẽ từ mức 0.53 đô và hiện đang giao dịch ở mức 0.57 đô, tương đương với mức tăng 3.35% giá trị.

Mặc dù đã có những bước tiến đáng khích lệ, nhưng nhìn chung, Polygon vẫn chưa thể thoát khỏi tình trạng giảm giá kéo dài. Trong vòng 7 ngày qua, đồng tiền này đã mất hơn 11% giá trị và nếu tính trong 30 ngày qua, con số này lên đến gần 17%.

Khi phân tích giá MATIC trên khung H4, có thể thấy rằng đồng coin này đã từng có một cú trượt chân khá sâu, phá vỡ mức hỗ trợ quan trọng tại 0.57 đô và rơi xuống tận 0.529 đô. Tuy nhiên, tại thời khắc tưởng chừng như tuyệt vọng đó, MATIC đã bất ngờ vùng lên mạnh mẽ, cho thấy động lực tăng vẫn chưa hề “ngủ quên”. Đồng tiền này đã kiên cường chống lại áp lực bán tháo, tạo nên một vùng hỗ trợ vững chắc ngay tại khu vực giá 0.529 đô.

Chính màn lội ngược dòng ngoạn mục này đã thổi bùng lên ngọn lửa hy vọng cho MATIC. Từ vùng hỗ trợ mới hình thành, MATIC đã bắt đầu hành trình leo dốc trở lại đầy ấn tượng trong ngày hôm nay. Nếu đà tăng trưởng này tiếp tục được duy trì và củng cố, thì không có gì là không thể đối với MATIC. Thậm chí, việc phá vỡ mức đỉnh trước đó tại 0.61 đô cũng hoàn toàn nằm trong tầm tay.

Hiện tại, MATIC đang tận dụng khoảng thời gian quý báu này để tích lũy năng lượng, củng cố vị thế quanh mức giá 0.57 đô. Giai đoạn này có thể sẽ là một bước lùi chiến lược, nhằm chuẩn bị cho một cú bứt phá ngoạn mục trong tương lai không xa.

Bên cạnh đó, những tín hiệu tích cực từ các chỉ báo kỹ thuật cũng góp phần củng cố niềm tin vào sự phục hồi của MATIC. Đường MACD, sau một thời gian dài ngủ quên dưới đường tín hiệu, cuối cùng đã ngóc đầu dậy và vượt lên trên. Đây là một tín hiệu up trend “kinh điển”, báo hiệu rằng tâm lý thị trường đang dần chuyển biến theo chiều hướng lạc quan hơn.

Không chỉ dừng lại ở đó, biểu đồ histogram với những cột màu xanh đang “khoẻ” hơn từng ngày cũng góp phần khẳng định xu hướng tăng trưởng này. Cho thấy áp lực mua đang gia tăng mạnh mẽ, tạo tiền đề vững chắc cho MATIC tiếp tục hành trình chinh phục những đỉnh cao mới.

Nhìn chung, MATIC đang thể hiện những dấu hiệu phục hồi hết sức rõ ràng và mạnh mẽ. Sự hình thành vùng hỗ trợ vững chắc, giai đoạn tích lũy hợp lý và tín hiệu MACD tăng giá đều đồng loạt chỉ ra một tương lai tươi sáng đang chờ đón MATIC phía trước. Nếu đà tăng trưởng này tiếp tục được duy trì, việc MATIC phá vỡ những kỷ lục trước đó và tiếp tục vươn lên là điều hoàn toàn có thể xảy ra.

Vào ngày 18/6, cộng đồng tiền điện tử đã được một phen xôn xao trước thông tin Ronin, mạng sidechain được xây dựng riêng cho tựa game chơi kiếm tiền (P2E) thành công nhất trong lịch sử Axie Infinity, đã bắt tay hợp tác với Polygon. Đây là một bước tiến lớn, mở ra cánh cửa cho những đổi mới và phát triển vượt bậc trong tương lai.

The weights are coming off.

Today we announced Ronin zkEVM.

It's always a special day when we get to discuss the future of Ronin's scalability. It's been nearly four years since we first unveiled Ronin, and its rise has been nothing short of cinematic.

Today we take the next… https://t.co/pqWYeIfsGL pic.twitter.com/CnRNXjHkmH

— Jihoz.ron 🍚 (@Jihoz_Axie) June 18, 2024