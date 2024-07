Dự đoán giá Polygon: Liệu MATIC có “ngóc đầu” nổi ở mức giá 0.56 đô?

Polygon (MATIC), một trong những đồng tiền điện tử top đầu trên thị trường, đang trải qua một giai đoạn khó khăn khi giá trị liên tục giảm trong thời gian dài. Sự sụt giảm này đã khiến không ít nhà đầu tư cảm thấy lo lắng và đặt ra nhiều câu hỏi về tương lai của đồng tiền này.

Nếu nhìn lại, trong tháng 5 vừa qua, giá MATIC vẫn duy trì ở mức tương đối ổn định, dao động trong khoảng từ 0.76 đô đến 0.63 đô. Tuy nhiên, bước sang tháng 6, mọi thứ đã thay đổi chóng mặt. Giá MATIC bất ngờ lao dốc không phanh, khiến nhiều người không khỏi bất ngờ và hoang mang.

Giờ đây, câu hỏi lớn nhất được đặt ra là liệu MATIC có thể vượt qua giai đoạn khó khăn này và tìm lại ánh hào quang trước đây hay không? Liệu sự suy giảm này chỉ là tạm thời, hay đây sẽ là một xu hướng kéo dài trong tương lai? Rất nhiều nhà đầu tư đang mong chờ một câu trả lời rõ ràng để có thể đưa ra quyết định đúng đắn cho khoản đầu tư của mình.

Bài phân tích giá MATIC sắp tới sẽ đi sâu vào tìm hiểu nguyên nhân đằng sau sự sụt giảm này, đồng thời đưa ra những dự đoán về xu hướng giá của MATIC trong thời gian tới. Hy vọng rằng, những thông tin này sẽ giúp các nhà đầu tư có cái nhìn tổng quan hơn về tình hình hiện tại của MATIC, từ đó đưa ra những quyết định đầu tư sáng suốt và hiệu quả.

Vào ngày 7/6, thị trường MATIC đã phải đối mặt với một biến động lớn. Lượng lớn nhà đầu tư đều đã đồng loạt bán tháo MATIC, tạo nên một áp lực bán cực kỳ khủng khiếp. Khiến cho giá trị của đồng tiền này rơi tự do, không có điểm dừng và chính thức bước vào một chu kỳ giảm giá đáng báo động.

Tình hình càng trở nên tồi tệ hơn khi chỉ trong vòng 11 ngày, từ ngày 7 đến ngày 18 tháng 6, giá MATIC đã giảm một cách chóng mặt, từ mức đỉnh 0.76 USD xuống chỉ còn 0.52 USD. Con số này tương đương với mức giảm sốc lên tới 31.6%. Đây thực sự là một cú sốc lớn đối với những ai đã và đang đầu tư vào MATIC.

Tuy nhiên, giữa bối cảnh ảm đạm đó, vẫn còn những tia hy vọng le lói. Vào ngày 20 tháng 6, một nhóm các nhà đầu tư lạc quan, hay còn được gọi là “phe bò”, đã cùng nhau gom vào MATIC với hy vọng vực dậy thị trường. Nỗ lực này đã giúp giá MATIC tăng trở lại lên 0.59 USD. Tuy nhiên, động lực là không đủ để cản bước của phe gấu, thế là giá MATIC lại tiếp tục giảm sau đó.

Dù vậy, không thể phủ nhận rằng MATIC đã tìm được một điểm tựa vững chắc trong khoảng giá này. Cho thấy rằng vẫn còn nhiều nhà đầu tư tin tưởng vào tiềm năng tăng trưởng của MATIC và sẵn sàng quay trở lại thị trường. Tại thời điểm hiện tại, giá MATIC đang giao dịch ở mức 0.56 USD, tăng nhẹ gần 2% so với 24 giờ trước đó.

Tuy có những tín hiệu tích cực, nhưng tình hình của MATIC vẫn chưa thực sự ổn định. Thị trường vẫn còn nhiều biến động khó lường, và chưa có dấu hiệu rõ ràng nào cho thấy MATIC sẽ sớm phục hồi hoàn toàn. Vì vậy, các nhà đầu tư cần hết sức thận trọng, theo dõi sát sao diễn biến thị trường và cân nhắc kỹ lưỡng trước khi đưa ra quyết định.

Mặc cho thị trường tiền điện tử nói chung đang chìm trong sắc đỏ, nhưng Polygon MATIC lại cho thấy một tín hiệu khá thú vị. Kể từ giữa tháng 5 đến nay, đồng tiền này đã âm thầm tạo nên một mô hình tam giác trên biểu đồ giá. Mô hình này thường được các nhà phân tích kỹ thuật xem như một dấu hiệu báo trước một đợt biến động mạnh sắp xảy ra.

Nếu MATIC có thể phá vỡ được rào cản phía trên của mô hình tam giác này, đó sẽ là một tín hiệu vô cùng tích cực. Nó cho thấy tâm lý thị trường đang có sự chuyển biến mạnh mẽ, từ bi quan sang lạc quan. Khi đó, mục tiêu đầu tiên mà MATIC hướng đến sẽ là mức giá 0.74 USD, một ngưỡng kháng cự khá mạnh. Nếu vượt qua được ngưỡng này, đà tăng giá của MATIC sẽ càng được củng cố và có thể tiếp tục bứt phá.

Nếu mọi thứ diễn ra thuận lợi và đà tăng được duy trì, Polygon MATIC hoàn toàn có thể tiến xa hơn, thậm chí vươn tới vùng giá 0.9 USD. Niềm tin vào một tương lai tươi sáng hơn cho MATIC càng được củng cố khi chỉ báo MACD, một công cụ phân tích kỹ thuật phổ biến, vừa vượt lên trên đường tín hiệu của nó. Đây là một dấu hiệu thường được các nhà giao dịch xem là tín hiệu tăng giá.

Không chỉ vậy, các cột biểu đồ của chỉ báo MACD cũng đã chuyển sang màu xanh, cho thấy đà tăng giá đang ngày càng mạnh mẽ hơn trong ngắn hạn.

Sự kết hợp giữa các chỉ báo kỹ thuật này và mô hình tam giác đã hình thành tạo nên một bức tranh khá lạc quan cho MATIC. Nếu đồng tiền này có thể vượt qua được mô hình tam giác và mức kháng cự 0.7 USD, chúng ta hoàn toàn có thể hy vọng vào một đợt phục hồi mạnh mẽ trong thời gian tới.

Tuy nhiên, cần phải nhớ rằng thị trường tiền điện tử luôn biến động mạnh và đầy rẫy những bất ngờ. Dù các tín hiệu kỹ thuật có tích cực đến đâu, không có gì đảm bảo chắc chắn rằng MATIC sẽ đi theo đúng kịch bản mà chúng ta mong đợi.

Ngoài những tín hiệu tích cực từ mô hình tam giác và chỉ báo MACD, các chỉ báo kỹ thuật khác của MATIC cũng đang hé lộ những chuyển biến đáng chú ý, làm dấy lên hy vọng về một sự thay đổi tích cực trong tương lai gần.

Đầu tiên hãy nhìn vào dải Bollinger, một công cụ giúp chúng ta đo lường mức độ biến động của giá. Gần đây, MATIC đã chạm vào dải Bollinger dưới, cho thấy giá đã giảm xuống mức thấp.

Tuy nhiên, điều đáng mừng là hiện tại, giá MATIC đang dần tiến gần đến đường trung bình động đơn giản SMA 20 của dải Bollinger. Đường SMA 20 này thường được xem như một ngưỡng kháng cự quan trọng. Nếu MATIC có thể vượt qua được ngưỡng này, đó sẽ là một dấu hiệu cho thấy đà tăng giá đang dần hình thành và mạnh mẽ hơn.

Tiếp theo, chúng ta hãy xem xét chỉ số sức mạnh tương đối RSI. Chỉ số này giúp chúng ta đánh giá liệu một tài sản đang bị quá mua hay quá bán. Hiện tại, RSI của MATIC đang ở mức 42. Mức này cho thấy MATIC không nằm trong vùng quá bán, tức là giá chưa giảm xuống mức quá thấp.

Đồng thời, nó cũng chưa nằm trong vùng quá mua, nghĩa là giá chưa tăng lên mức quá cao. Có nghĩa là MATIC vẫn còn dư địa để tăng giá trước khi chạm đến vùng quá mua, nơi mà áp lực bán có thể gia tăng. Tuy nhiên, mức RSI 42 cũng cho thấy rằng đà tăng giá mạnh mẽ chưa thực sự hình thành.

Nhìn chung, những chỉ báo kỹ thuật mà chúng ta vừa xem xét đều đang cho thấy những tín hiệu tốt cho thời gian sắp tới đây. Chúng cho thấy MATIC có khả năng đảo chiều xu hướng và bước vào một giai đoạn tăng giá. Tuy nhiên, cần nhấn mạnh rằng đây chỉ là những dự đoán dựa trên các chỉ báo kỹ thuật.

ZAYK Charts, một cái tên không còn xa lạ với các phân tích chuyên sâu tại thị trường tiền điện tử, vừa đăng tải một phân tích khiến nhiều người phải chú ý. Các chuyên gia của ZAYK Charts, rất nổi tiếng với những nhận định sắc sảo và chính xác, đã chỉ ra những tín hiệu tích cực cho Polygon MATIC trong thời gian tới.

Họ đã phát hiện ra một mô hình nêm giảm (falling wedge) trên biểu đồ giá ngày của MATIC. Nghe có vẻ phức tạp, nhưng mô hình này thực chất lại khá đơn giản và dễ hiểu. Nó thường xuất hiện sau một đợt giảm giá kéo dài và cho thấy áp lực bán đang dần suy yếu. Khi MATIC tiến gần đến đỉnh của mô hình nêm này, khả năng xảy ra một đợt bứt phá tăng giá sẽ càng cao.

A 70-80% bullish rally is anticipated in July📈 #MATIC #MATICUSDT #Crypto pic.twitter.com/ZBtmzaPBpb

Chưa dừng lại ở đó, ZAYK Charts còn chỉ ra một tín hiệu tích cực khác đến từ chỉ số sức mạnh tương đối RSI. Chỉ số này cho thấy MATIC đang có dấu hiệu phân kỳ tăng giá (bullish divergence). Nói một cách đơn giản, phân kỳ tăng giá xảy ra khi RSI tạo ra các đáy cao hơn trong khi giá của MATIC lại tạo ra các đáy thấp hơn. Đây là một dấu hiệu cho thấy xu hướng giảm đang yếu dần và có thể sắp đảo chiều.

Với những tín hiệu tích cực này, ZAYK Charts đã mạnh dạn đưa ra một dự đoán đầy lạc quan:

Dự đoán này không phải là không có cơ sở, bởi trong quá khứ, những mô hình tương tự đã từng nhiều lần dẫn đến những đợt tăng giá ấn tượng.

WienerAI, một tân binh đầy triển vọng trong thế giới tiền điện tử đang khiến cả cộng đồng phải xôn xao bàn tán. Điều đặc biệt khiến dự án mới ra mắt này nổi bật chính là sự kết hợp độc đáo giữa công nghệ trí tuệ nhân tạo AI và meme – hai yếu tố tưởng chừng không liên quan nhưng lại tạo nên một sức hút khó cưỡng.

Cũng không mấy bất ngờ khi WienerAI đã gây quỹ được gần 7 triệu đô chỉ trong giai đoạn đầu của presale. Con số ấn tượng này không chỉ chứng minh sức hút của dự án mà còn thu hút sự quan tâm của cả những nhà đầu tư kinh nghiệm lẫn những người mới bước chân vào thị trường tiền điện tử.

Ready for the new week like a Wiener on a mission! 🌭🚀

Let's crush those trades with WienerAI, your ultimate AI trading assistant 💪🤖 pic.twitter.com/MqD8yNmHlz

— WienerAI (@WienerDogAI) June 30, 2024