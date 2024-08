CBOE nộp lại đơn xin giao dịch quyền chọn ETF Bitcoin

Sàn giao dịch quyền chọn lớn nhất thế giới, CBOE vừa tạo ra một làn sóng xôn xao trong cộng đồng tài chính với một quyết định bất ngờ. Họ đã chính thức rút lại đơn xin cấp phép giao dịch quyền chọn ETF Bitcoin spot đã nộp trước đó. Thay vào đó, CBOE sẽ nộp lại một đơn xin mới với nội dung chi tiết và cập nhật hơn, nhằm đáp ứng những thay đổi trong quy định pháp lý gần đây.

Động thái này là một tín hiệu tích cực, cho thấy thị trường tiền điện tử đang tiến gần hơn đến việc chứng kiến sự ra đời của các sản phẩm giao dịch quyền chọn ETF Bitcoin spot được phê duyệt chính thức.

Thực tế, các nhà phát hành ETF Bitcoin đã thông qua các sàn giao dịch để nộp đơn xin cấp phép giao dịch quyền chọn từ cách đây 7 tháng. Họ mong muốn nhận được sự chấp thuận từ Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ (SEC), cơ quan quản lý thị trường tài chính hàng đầu. Tuy nhiên, con đường đến với sự chấp thuận này không hề dễ dàng, khi SEC đã nhiều lần trì hoãn việc đưa ra quyết định cuối cùng.

We think the #Bitcoin ETF options happen in 4th quarter this year. Final deadline for SEC decision is ~Sept. 21 but there's more steps needed after that from OCC & CFTC.

