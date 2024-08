pSTAKE Finance ra mắt giải pháp Liquid Staking Bitcoin đầu tiên trên thế giới thông qua Babylon

Lý do bạn nên tin Techreport Tech Report, ra đời cách đây hơn 25 năm, là một trong những trang web lâu đời nhất chuyên về tin tức phần cứng, đánh giá sản phẩm công nghệ. Sứ mệnh của chúng tôi là cung cấp các hướng dẫn hữu ích, đánh giá sản phẩm khách quan và cập nhật tin tức công nghệ mới nhất.

pSTAKE Finance ra mắt giải pháp liquid staking Bitcoin đầu tiên trên thế giới. Công ty được hỗ trợ bởi Binance Labs, một công ty chị em với Binance.

Hình thức staking linh hoạt và có khả năng thanh khoản, cho phép những người tham gia vẫn có thể sử dụng các tài sản đã stake, đồng thời mang lại thu nhập $BTC thụ động. pSTAKE Finance có tổng giá trị tài sản bị khóa (TVL) là 5,46 triệu USD, cho thấy tiềm năng tăng trưởng đáng kể. pSTAKE Finance đã ra mắt giải pháp liquid staking Bitcoin đầu tiên, hiện thực hóa một trong những tính năng được nhiều người mong đợi nhất trong thị trường tiền điện tử hiện nay – đó là staking Bitcoin ($BTC). Nền tảng này giới thiệu giao thức chương trình liquid staking có lợi nhuận bằng $BTC được hỗ trợ bởi Binance Labs. Các công ty bảo mật hàng đầu sẽ kiểm toán giao thức (như Cobo), đảm bảo tính minh bạch và sự tin cậy. Việc ra mắt này mở ra những ứng dụng mới dành cho Bitcoin, cho phép người dùng có khả năng tìm kiếm lợi nhuận từ việc nắm giữ $BTC chưa sử dụng của họ. Version 1 của pSTAKE Finance chạy trên giao thức staking BTC của Babylon và có giới hạn tiền gửi tối đa là 50 $BTC để đảm bảo an toàn cho giao thức. Hãy cùng tìm hiểu thêm về các kế hoạch của pSTAKE Finance và xem liệu giao thức Babylon triển khai hoạt động staking Bitcoin như thế nào? Staking Babylon – Giải pháp staking $BTC đầu tiên trên thế giới Babylon là giao thức chia sẻ bảo mật đóng vai trò quan trọng trong giải pháp staking của pSTAKE Finance. Trước khi có sự đổi mới của Babylon, việc staking Bitcoin là không thể thực hiện. Giao thức này đã thu hẹp khoảng cách giữa blockchain Proof of Work (PoW) (giống như Bitcoin), và các blockchain Proof of Stake (PoS) (giống như Ethereum). Babylon cung cấp một số tính năng chính như sau: Hủy staking $BTC nhanh chóng

Chương trình staking không cần tin cậy để có sự tự do hoàn toàn

Restaking có thể mở rộng

Thiết kế mô-đun

Bảo mật toàn diện chống lại các cuộc tấn công PoS Giao thức này đang hợp tác với các công ty hàng đầu trong ngành công nghiệp tiền điện tử chẳng hạn như Ankr, Cosmos Hub, LugaNodes, OKX Wallet và OneKey. Ngoài ra, mạng thử nghiệm staking của họ hiện đang hoạt động. Trong giai đoạn huy động vốn trước khi ra mắt, Babylon đã huy động được tới 70 triệu USD để cải tiến các tính năng staking có thể mở rộng và chuẩn bị cho việc ra mắt mạng chính. David Tse, nhà đồng sáng lập của Babylon cho biết khoản tài trợ này sẽ "thúc đẩy tiến độ thực hiện sứ mệnh của chúng tôi là biến Bitcoin trở thành xương sống bảo mật của các hệ thống PoS". Ngoài Babylon, việc staking Bitcoin vẫn đang là một giấc mơ xa vời đối với những người đam mê tiền điện tử và các HODLer $BTC. pSTAKE Finance đã mang $BTC trở lại với chương trình Liquid Staking pSTAKE Finance có TVL là 5,46 triệu USD. Giải pháp của pSTAKE cho phép bạn gửi Bitcoin và tham gia vào chuỗi PoS bảo mật để tạo ra thu nhập thụ động trên $BTC. Liquid staking có nghĩa là bạn sẽ giữ được toàn bộ sự linh hoạt thông qua sản phẩm phái sinh liquid staking Bitcoin (yBTC – vẫn chưa ra mắt). Phần thưởng được tự động gộp vào giao thức và phân phối dưới dạng $BTC trong tương lai. Cụ thể hơn, bạn bắt đầu kiếm được phần thưởng khi chuỗi PoS bắt đầu tiêu thụ bảo mật $BTC. Giao thức staking Bitcoin Babylon được thiết kế để mở ra những cách thức tìm kiếm lợi nhuận mới dành cho những người nắm giữ Bitcoin. Việc tích hợp giải pháp Liquid Staking của pSTAKE Finance là một bước quan trọng hướng tới việc hiện thực hóa tiềm năng của Bitcoin một cách an toàn và hiệu quả. Fisher Yu – Đồng sáng lập Babylon pSTAKE Finance cũng đã hợp tác với các công ty bảo mật blockchain hàng đầu như Hexens, Immunefi, Halborn và Forta để tạo được niềm tin và chỗ đứng trong ngành. Liệu giải pháp staking của pSTAKE Finance có tạo ra được cuộc cách mạng hóa Bitcoin? Giải pháp của pSTAKE Finance cung cấp cho những người nắm giữ $BTC thêm một lý do thuyết phục để nắm giữ "vàng kỹ thuật số" trong dài hạn và đầu tư vào blockchain. Ngoài ra, với sự hậu thuẫn của Binance Labs (công ty có chung "dòng máu" với Binance), pSTAKE sẽ có đủ nguồn tài chính cần thiết để đưa staking $BTC lên một tầm cao mới.