Nghiên cứu cho thấy việc bán tháo ETF Ethereum báo hiệu cấu trúc thị trường yếu kém

Cơn sốt quỹ ETF Ether giao ngay đang dần hạ nhiệt khi mà những kỳ vọng về việc ra mắt quỹ ETF đầu tư trực tiếp vào Ether, đồng tiền điện tử lớn thứ hai thế giới dường như không được như mong đợi. Các nhà đầu tư đã đồng loạt rút vốn khỏi các quỹ này, tạo nên một làn sóng bán tháo và kéo giá Ethereum giảm mạnh.

Chỉ trong vòng 24 giờ qua, giá Ethereum (ETH) đã giảm tới 8%, xuống còn 3.184 USD. Theo công ty phân tích 10x Research, tình trạng rút vốn này không phải là duy nhất đối với Ether. Trước đó, các quỹ ETF Bitcoin Spot cũng đã trải qua một đợt rút vốn tương tự. Điều này cho thấy tâm lý thị trường đang trở nên thận trọng hơn với các sản phẩm ETF tiền điện tử.

Một yếu tố khác có thể đã góp phần vào sự sụt giảm này là việc Mt. Gox, sàn giao dịch tiền điện tử từng bị phá sản lớn nhất thế giới, bắt đầu phân phối lại tiền điện tử cho các chủ nợ. Sự kiện này đã làm dấy lên lo ngại về việc một lượng lớn Bitcoin và Bitcoin Cash sẽ được bán ra thị trường, gây áp lực giảm giá lên toàn bộ thị trường tiền điện tử, bao gồm cả Ethereum.

10x Research: Các điểm chính về đà giảm giá của Ethereum

Theo báo cáo mới nhất từ 10x Research, thị trường Ethereum đang trải qua những biến động mạnh. Quỹ Ethereum Trust của Grayscale, một trong những sản phẩm đầu tư vào Ethereum lớn nhất thế giới, đã ghi nhận một lượng vốn khổng lồ gần 1 tỷ USD đã “bốc hơi” chỉ trong vòng 48 giờ. Cho thấy một bộ phận không nhỏ các nhà đầu tư đang tỏ ra lo ngại và quyết định rút tiền khỏi quỹ.

Tuy nhiên, trong khi Grayscale gặp khó khăn thì ETF Ether Spot của Bitwise lại ghi nhận dòng tiền đổ vào ấn tượng, lên tới 204 triệu USD ngay trong ngày giao dịch đầu tiên.

Chứng tỏ vẫn có nhiều nhà đầu tư tin tưởng vào tiềm năng tăng trưởng của Ethereum và lựa chọn ETF như một kênh đầu tư an toàn và tiện lợi.

Sự trái ngược này phản ánh tâm lý thị trường đang phân hóa mạnh mẽ. Một số nhà đầu tư tỏ ra thận trọng và e ngại rủi ro, trong khi những người khác vẫn lạc quan và tiếp tục đặt cược vào tương lai của Ethereum.

10x Research cũng đưa ra một số nhận định đáng chú ý về tình hình thị trường. Họ cho rằng Bitcoin, với vị thế là “vàng kỹ thuật số”, vẫn đang được các nhà đầu tư tin tưởng và lựa chọn. Tuy nhiên, Ethereum lại không nhận được sự ưu ái tương tự. Các nhà giao dịch chuyên nghiệp trên Phố Wall dường như đang thận trọng hơn với việc đầu tư vào Ethereum, có thể do những lo ngại về tính biến động và rủi ro của đồng tiền này.

Ethereum ETF Flow (US$ million) – 2024-07-24 TOTAL NET FLOW: -133.3

(Provisional data) ETHA: 17.4

FETH: 74.5

ETHW: 29.6

CETH: 0

ETHV: 19.8

QETH: 2.5

EZET: 3.9

ETHE: -326.9

ETH: 45.9 For all the data & disclaimers visit:https://t.co/HfqQHgwr3Z — Farside Investors (@FarsideUK) July 25, 2024

Dữ liệu từ Farside Investors cũng cho thấy dòng tiền đang rút khỏi các ETF Ether Spot với tốc độ đáng báo động. Chỉ trong ngày giao dịch thứ hai, các quỹ này đã ghi nhận dòng tiền ròng rút ra lên tới 113,3 triệu USD. Quỹ Ethereum Trust của Grayscale là “nạn nhân” lớn nhất, mất tới 326,9 triệu USD chỉ trong một ngày.

Tuy nhiên, vẫn có những điểm sáng le lói trên thị trường. Quỹ Ethereum của Fidelity (FETH) và ETF Ethereum của Bitwise (BITW) đã thu hút được một lượng lớn dòng tiền đổ vào, lần lượt là 74,5 triệu USD và 29,6 triệu USD.

Chuyên gia phân tích Daan Crypto Trades cho rằng:

Tình trạng rút vốn hiện tại chỉ là tạm thời, dòng tiền sẽ sớm quay trở lại thị trường khi các nhà đầu tư nhận ra tiềm năng tăng trưởng của Ethereum và những lợi ích mà ETF mang lại.

Tuy nhiên, Daan Crypto Trades cũng cảnh báo rằng một số nhà đầu tư đang lo ngại về việc lặp lại kịch bản “thảm họa” của GBTC, một sản phẩm đầu tư vào Bitcoin của Grayscale đã từng mengalami tình trạng rút vốn ồ ạt. Điều này có thể khiến họ bán tháo ETHE, một sản phẩm tương tự của Grayscale dành cho Ethereum.

Yesterday’s $ETH ETF Flows came in at -$133.3M. So far the ETFs have been a net outflow. I'd expect this to turn around once $ETHE comes down to some lower ~$100M daily outflows somewhere next week or so. I think a lot of people are watching what happened with $GBTC and are… https://t.co/AQ5rClmVr9 pic.twitter.com/FtUFiRelXQ — Daan Crypto Trades (@DaanCrypto) July 25, 2024

Dù vậy, Daan Crypto Trades vẫn tỏ ra lạc quan về tương lai của ETHE. Ông tin rằng sản phẩm này sẽ sớm vượt qua khó khăn và thu hút được sự quan tâm của các nhà đầu tư.

Nhìn chung, thị trường Ethereum đang trải qua những biến động mạnh mẽ. Các nhà đầu tư cần thận trọng và cân nhắc kỹ lưỡng trước khi đưa ra quyết định đầu tư.

Nhiều phản ứng trái chiều về dòng tiền chảy ra khỏi Spot Ether ETF

Cộng đồng tiền điện tử đang xôn xao bàn tán về dòng tiền chảy ra khỏi các quỹ ETF Ethereum (ETHE) mới ra mắt. Daan, một nhà phân tích tiền điện tử nổi tiếng, đưa ra quan điểm rằng nếu dòng tiền này diễn biến tương tự như trường hợp của Grayscale Bitcoin Trust (GBTC), thị trường có thể sẽ sớm phục hồi.

If we're repeating the #Bitcoin ETF launch & Grayscale $GBTC outflow scenario somewhat, which it looks like it might. I'd expect it to go in accelerated fashion. Quicker flows frontrunning the $ETHE outflows, sharper correction, sharper recovery. For now it will just be a… https://t.co/kmrjSnHvMf — Daan Crypto Trades (@DaanCrypto) July 25, 2024

Nếu lịch sử lặp lại, chúng ta có thể thấy dòng tiền đổ vào ETHE vượt qua dòng tiền chảy ra, dẫn đến sự điều chỉnh mạnh mẽ hơn nhưng sau đó là sự phục hồi nhanh chóng hơn. – Theo Daan

Ông so sánh với trường hợp của Bitcoin, khi giá giảm 21% trong 12 ngày sau khi ETF Bitcoin ra mắt, nhưng sau đó đã tăng vọt 90% trong 50 ngày tiếp theo nhờ dòng tiền mới đổ vào.

Bối cảnh thị trường hiện tại rất khác so với thời điểm ETF Bitcoin ra mắt, do đó không nên quá máy móc áp dụng các con số từ quá khứ. – Daan nhấn mạnh

Mặc dù lạc quan về triển vọng phục hồi, Daan cho rằng hiệu suất của ETHE vẫn còn là một dấu hỏi lớn cho đến khi thị trường tìm được điểm cân bằng mới. Ông cũng lưu ý rằng sự phấn khích xung quanh ETHE không cao bằng so với ETF Bitcoin trước đây, và môi trường thị trường hiện tại cũng biến động hơn nhiều.

Phân tích kỹ thuật của Daan cho thấy giá Ethereum đã giảm xuống vùng thấp hơn và đang kiểm tra các đường trung bình động quan trọng. Ông khuyên các nhà đầu tư nên kiên nhẫn chờ đợi giá giảm xuống mức 2.800 USD hoặc tăng lên mức 3.700 USD để có thể đưa ra quyết định giao dịch dựa trên các mức hỗ trợ và kháng cự mạnh mẽ này.

$ETH Fell back down to the lower range and is now testing the Daily 200MA/EMA. Besides those moving averages, it's right in the middle of everything here and it might be wise to wait for either extreme at $2.8K or $3.7K if you're looking for solid high timeframe levels. pic.twitter.com/IItz6X9EAX — Daan Crypto Trades (@DaanCrypto) July 25, 2024

Trong khi đó, nhà phân tích Michaël van de Poppe dự đoán rằng:

Dòng tiền sẽ tiếp tục đổ vào Ethereum trong những ngày tới, đặc biệt là sau khi các quỹ ETF ETHE đạt được khối lượng giao dịch ấn tượng 1 tỷ USD ngay trong ngày đầu tiên.

Tuy nhiên, ông cũng cảnh báo về khả năng sẽ có một đợt điều chỉnh giá nhẹ khi Grayscale ETHE Trust bán ra một phần tài sản của mình. Đây là điều đã từng xảy ra với Bitcoin trong tháng đầu tiên giao dịch ETF Bitcoin giao ngay tại Mỹ.

Nhìn chung, các nhà phân tích tin rằng nếu các nhà đầu tư giữ vững niềm tin và tiếp tục nắm giữ ETHE, thị trường Ethereum có thể sẽ phục hồi mạnh mẽ trong tương lai gần. Tuy nhiên, thị trường vẫn còn nhiều biến động và các nhà đầu tư cần thận trọng, theo dõi sát sao diễn biến thị trường để đưa ra quyết định đầu tư sáng suốt.