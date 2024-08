Riot công bố khoản lỗ 84 triệu đô la trong quý 2 do ảnh hưởng của Bitcoin halving

Lý do bạn nên tin Techreport Tech Report, ra đời cách đây hơn 25 năm, là một trong những trang web lâu đời nhất chuyên về tin tức phần cứng, đánh giá sản phẩm công nghệ. Sứ mệnh của chúng tôi là cung cấp các hướng dẫn hữu ích, đánh giá sản phẩm khách quan và cập nhật tin tức công nghệ mới nhất.

Công ty khai thác Bitcoin lớn thứ ba thế giới, Riot Platforms bị lỗ ước tính khoảng 84 triệu USD trong quý vừa rồi. Khoản lỗ này chủ yếu là do số lượng Bitcoin được khai thác giảm 52% so với thời điểm cùng kỳ năm ngoái, tính từ ngày 1 tháng Tư đến ngày 31 tháng Sáu. Ảnh hưởng của việc bị giảm một nửa tỷ lệ khai thác $BTC của một công ty khai thác $BTC hàng đầu là gì? Câu trả lời trong trường hợp này đó là khoản lỗ ròng trị giá 84,4 triệu USD. Đó là những gì mà công ty khai thác Bitcoin Riot Platforms đã công bố trong báo cáo hàng quý gần nhất của mình. Bitcoin halving diễn ra khi mà các thợ đào phải tiêu tốn cùng một lượng năng lượng như trước halving nhưng họ chỉ còn nhận lại được một nửa phần thưởng. Điều này đã khiến cho việc khai thác Bitcoin khó hơn (và đắt hơn) gấp đôi so với trước đây. Tuy nhiên, mặc dù chi phí tăng tới 340%, điều này không có nghĩa là Riot Platforms sẽ kết thúc. Hãy cùng tìm hiểu lý do vì sao. Điều gì xảy ra sau sự kiện Bitcoin halving? Cứ mỗi 4 năm, phần thưởng đào Bitcoin sẽ bị cắt giảm một nửa. Việc này được gọi là halving. Sự kiện Bitcoin halving gần đây nhất diễn ra vào tháng Tư. Satoshi, một người ẩn danh đứng đằng sau sự ra đời của Bitcoin đã thiết kế giao thức theo cách này để tăng tính khan hiếm (ngày càng có ít Bitcoin hơn) và điều này sẽ giúp làm tăng giá của Bitcoin. Sự kiện diễn ra vào tháng Tư năm nay cũng giúp Bitcoin tăng giá nhưng đồng thời cũng làm tăng các chi phí liên quan. Thông thường, những yếu tố xung quanh sự kiện halving hơn là chính bản thân sự kiện mới chính là sự báo hiệu của việc tăng giá. Tuy nhiên, ngay cả hiệu suất của việc tăng giá $BTC cũng không thể cạnh tranh được với các chi phí ngày càng tăng của Riot. Riot – Liệu đây có phải là sự khởi đầu của việc kết thúc? Liệu điều này có phải chỉ mang lại những ảnh hưởng tiêu cực cho công ty khai thác dựa trên Colorado này? Không hẳn vậy. Doanh thu khai thác của Riot tăng nhẹ so với cùng kỳ năm trước, đạt 70 triệu USD trong quý vừa rồi. Doanh thu của họ vẫn tăng mặc dù chỉ đào được 844 Bitcoin, ít hơn chính xác 52% so với cùng kỳ năm 2023. Thách thức thực sự là việc khai thác, tăng từ 5.734 USD lên tới 25.327 USD cho mỗi Bitcoin. Con số này bao gồm nhiều chi phí năng lượng khác nhau mà Riot phải chi trả. Nói tóm lại, Riot đã và đang đối mặt với thách thức ngày càng có ít BTC hơn trên mỗi khối và chi phí hoạt động để thai thác những BTC này tăng lên. Dù vậy, những thách thức này không phải là dấu chấm hết cho Riot. Có những khó khăn nhưng cũng có những thuận lợi nhất định: Theo báo cáo mới nhất của Riot, họ đã thu được 481,2 triệu USD tiền mặt

Vốn lưu động là 645,5 triệu USD

9.334 $BTC nắm giữ không bị ràng buộc Ngoài ra, Riot đang hoạt động theo đúng kế hoạch đã đề ra. Công ty đã đặt mục tiêu tham vọng là 100 exahash mỗi giây (EH/s) và đạt 22 EH/s trong quý gần đây nhất. Để củng cố và tăng cường năng lực, Riot đã mở rộng các hoạt động của mình. Ví dụ, vào ngày 18 tháng Tư, Riot đã công bố điện trạm biến áp cơ sở Corsicana. Công ty cũng đã mua lại Block Mining vào tháng 7 năm 2024. Kết luận Các chuyên gia dự đoán rằng sự kiện Bitcoin halving gần đây sẽ khiến cho ngành công nghiệp này thiệt hại 10 tỷ USD do chi phí điện năng ngày càng cao. Mặc dù điều này gây khó khăn cho các thợ đào nhỏ, các công ty lớn lại có nguồn vốn dồi dào hơn, giúp họ dễ dàng giải quyết các vấn đề chi phí. Vì vậy, mặc dù hiện tại Riot đang phải chịu khoản lỗ lên tới 84 triệu USD trong quý vừa rồi, với việc sở hữu bảng cân đối kế toán vững chắc, tiền mặt dồi dào, lượng Bitcoin lớn và mở rộng các cơ sở mới cho thấy rằng, công ty khai thác Bitcoin lớn thứ ba thế giới này đang có những triển vọng tích cực để tiếp tục phát triển.