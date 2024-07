Riot chi 92,5 triệu USD thâu tóm Block Mining: Mục tiêu đạt 100 EH/s và 60 MW

Lý do bạn nên tin Techreport Tech Report, ra đời cách đây hơn 25 năm, là một trong những trang web lâu đời nhất chuyên về tin tức phần cứng, đánh giá sản phẩm công nghệ. Sứ mệnh của chúng tôi là cung cấp các hướng dẫn hữu ích, đánh giá sản phẩm khách quan và cập nhật tin tức công nghệ mới nhất.

Riot Platforms, công ty vốn đã vận hành hai cơ sở khai thác Bitcoin ($BTC) tại Texas, đã tiếp tục mở rộng quy mô bằng việc mua lại hai cơ sở khác từ Block Mining, một công ty có trụ sở tại Kentucky.

Riot Platforms, công ty vốn đã vận hành hai cơ sở khai thác Bitcoin ($BTC) tại Texas, đã tiếp tục mở rộng quy mô bằng việc mua lại hai cơ sở khác từ Block Mining, một công ty có trụ sở tại Kentucky. Sau thương vụ này, Riot Platforms đặt mục tiêu đạt được công suất khai thác lên tới 100 exahashes mỗi giây (EH/s), một bước tiến quan trọng trong tham vọng thống trị thị trường khai thác Bitcoin.

Sau thương vụ này, Riot Platforms đặt mục tiêu đạt được công suất khai thác lên tới 100 exahashes mỗi giây (EH/s), một bước tiến quan trọng trong tham vọng thống trị thị trường khai thác Bitcoin. Hiện tại, Riot Platforms đang là công ty khai thác Bitcoin lớn thứ ba thế giới với tốc độ triển khai 22 EH/s, chỉ đứng sau Marathon Digital Holdings với 31.5 EH/s. Riot Platforms, một trong những công ty hàng đầu thế giới về cơ sở hạ tầng khai thác tiền điện tử Bitcoin ($BTC), vừa qua đã có một cú “bắt tay” lịch sử với Block Mining, công ty khai thác Bitcoin có trụ sở tại Kentucky, Mỹ. Thương vụ này có giá trị lên tới 92,5 triệu USD, bao gồm 18,5 triệu USD tiền mặt và 74 triệu USD bằng cổ phiếu của Riot. Điều đặc biệt hơn, Block Mining còn có cơ hội “bỏ túi” thêm 32,5 triệu USD vào năm 2025 nếu hoàn thành các điều khoản về hợp đồng cung cấp điện bổ sung. "The acquisition of Block Mining marks a significant milestone for Riot as we continue to expand our growth pipeline," said @JasonLes_, CEO of Riot. "This transaction allows us to diversify our operations nationally and accelerate Block Mining’s expansion in Kentucky. With a… https://t.co/vlt648TLDo pic.twitter.com/M2B2GyyyzL — Riot Platforms, Inc. (@RiotPlatforms) July 23, 2024 Thương vụ này được xem là một bước tiến chiến lược của Riot Platforms trong việc mở rộng quy mô và củng cố vị thế của mình trên thị trường khai thác Bitcoin đầy cạnh tranh. Ông Jason Les, CEO của Riot Platforms, đã không giấu nổi sự phấn khởi khi chia sẻ trên Twitter: “Việc mua lại Block Mining là một cột mốc quan trọng trong hành trình phát triển không ngừng của Riot. Giao dịch này không chỉ giúp chúng tôi đa dạng hóa hoạt động trên toàn nước Mỹ mà còn đẩy nhanh quá trình mở rộng của Block Mining tại Kentucky. Với 60 MW công suất hiện có và tiềm năng nhanh chóng tăng lên hơn 300 MW, thương vụ này sẽ mở ra một chương mới cho hoạt động của chúng tôi và giúp Riot Platforms tiến gần hơn đến mục tiêu tăng trưởng 100 EH/s.” Thương vụ mua lại Block Mining này đã giúp Riot Platforms sở hữu thêm hai cơ sở khai thác Bitcoin hiện đại tại Kentucky, qua đó mở rộng mạng lưới hoạt động của mình trên toàn quốc. Ngoài ra, Block Mining có tiềm năng tăng trưởng vượt bậc, với khả năng mở rộng công suất lên hơn 300 MW, góp phần đáng kể vào mục tiêu đạt 100 EH/s của Riot Platforms. Hơn nữa thương vụ này còn mang ý nghĩa chiến lược khi giúp Riot Platforms tiếp cận nguồn điện ổn định và giá rẻ tại Kentucky, một yếu tố quan trọng trong việc tối ưu hóa chi phí khai thác Bitcoin. Riot trở thành công ty khải thác Bitcoin lớn thứ 3 trên toàn cầu Riot đã trở thành công ty khai thác Bitcoin lớn thứ 3 trên toàn thế giới nhờ vào hai “đại bản doanh” khai thác Bitcoin khổng lồ của họ tại Texas, Mỹ. Hai cơ sở này, một đặt tại Rockdale và một tại Corsicana, có tổng công suất lên tới 1,1 gigawatt (GW), tương đương với lượng điện đủ cung cấp cho cả một thành phố nhỏ. Cơ sở Rockdale, với đội ngũ 250 nhân viên, đang hoạt động hết công suất với tốc độ hash rate (tốc độ xử lý các phép tính để khai thác Bitcoin) lên tới 14,7 EH/s. Trong khi đó, cơ sở Corsicana, với 135 nhân viên, cũng không hề kém cạnh với tốc độ hash rate 7,3 EH/s. Chỉ trong tháng 6 vừa qua, Riot Platforms đã khiến cả thế giới phải ngỡ ngàng khi tăng tốc độ hash rate lên tới 50%, vượt mặt cả CleanSpark và Core Scientific, hai đối thủ đáng gờm trong ngành khai thác Bitcoin. Nhờ đó, Riot Platforms đã leo lên vị trí thứ ba trong bảng xếp hạng các công ty khai thác Bitcoin lớn nhất thế giới, chỉ xếp sau Marathon Digital Holdings về giá trị vốn hóa thị trường. Tốc độ hash rate tăng cao cũng đồng nghĩa với việc sản lượng Bitcoin khai thác được của Riot Platforms tăng vọt. Trong tháng 6, công ty đã “đào” được 255 Bitcoin, tăng gần 20% so với tháng 5. Tuy nhiên, nếu so với cùng kỳ năm ngoái, con số này vẫn giảm 44%. Hiện tại, Riot Platforms đang nắm giữ toàn bộ số Bitcoin đã khai thác được, nâng tổng số Bitcoin mà công ty sở hữu lên tới 9.300 BTC, tương đương khoảng 600 triệu USD theo giá Bitcoin hiện tại. Đa dạng hóa hoạt động và tiến gần hơn đến mục tiêu 100 EH/s Thương vụ thâu tóm Block Mining không chỉ đơn thuần là một cuộc mua bán, mà còn là một chiến lược đa dạng hóa hoạt động và bước tiến quan trọng trong mục tiêu đạt 100 EH/s của Riot Platforms. Block Mining sở hữu hai cơ sở khai thác với tổng công suất 60 megawatts (MW), có thể nâng cấp lên tới 150 MW. Hiện tại, Block Mining sử dụng 23 MW cho hoạt động khai thác riêng, cho thuê 18 MW cho các đối tác khai thác khác theo thỏa thuận lưu trữ, và 19 MW còn lại vẫn đang trống. Với việc thâu tóm này, Riot Platforms sẽ được quyền sử dụng 8 MW trong số 18 MW được phân bổ cho các hợp đồng lưu trữ để tự khai thác trong vòng hai đến ba tháng tới. Hơn nữa, Riot còn có kế hoạch tăng công suất của các cơ sở này lên 110 MW vào cuối năm nay. Thương vụ này mang lại nhiều lợi ích cho Riot Platforms, bao gồm: Đa dạng hóa hoạt động về mặt địa lý: Giảm sự phụ thuộc vào một khu vực duy nhất, giúp Riot Platforms linh hoạt hơn trong việc ứng phó với các biến động của thị trường và điều kiện thời tiết.

Giảm sự phụ thuộc vào một khu vực duy nhất, giúp Riot Platforms linh hoạt hơn trong việc ứng phó với các biến động của thị trường và điều kiện thời tiết. Tăng cường năng lực khai thác: Đây là một bước tiến quan trọng trong việc đạt được mục tiêu 100 EH/s, giúp Riot Platforms củng cố vị thế hàng đầu của mình trong ngành khai thác Bitcoin.

Đây là một bước tiến quan trọng trong việc đạt được mục tiêu 100 EH/s, giúp Riot Platforms củng cố vị thế hàng đầu của mình trong ngành khai thác Bitcoin. Tiếp cận thị trường điện mới: Thông qua các hoạt động hiện có của Block Mining, Riot Platforms sẽ có cơ hội tiếp cận với các thị trường điện mới, đặc biệt là thỏa thuận mua điện giá cố định dài hạn với MicroBT.

Michael Stolzner, CEO của Block Mining, cũng chia sẻ rằng Riot Platforms có chung tầm nhìn về khai thác Bitcoin tiết kiệm năng lượng và các giá trị cốt lõi về tinh thần đồng đội và sự đổi mới. Đây hứa hẹn sẽ là một sự hợp tác bền vững và thành công, đưa cả hai công ty lên một tầm cao mới trong ngành công nghiệp khai thác Bitcoin. Kết luận Không chỉ dừng lại ở việc gia tăng công suất khai thác gần như ngay lập tức, thương vụ thâu tóm Block Mining còn mở ra những lợi ích chiến lược lâu dài cho Riot Platforms. Nó không chỉ củng cố vị thế của Riot Platforms trên cuộc chơi khai thác Bitcoin mà còn đưa công ty tiến gần hơn tới mục tiêu đầy tham vọng là đạt 100 EH/s. Trong khi đó, đối thủ cạnh tranh Marathon Digital Holdings đang phải đối mặt với khó khăn khi vi phạm hợp đồng và bị phạt 138 triệu USD. Do đó có thể cản trở khả năng mở rộng hoạt động của Marathon Digital Holdings và tạo cơ hội cho Riot Platforms gia tăng thị phần, thậm chí có thể vươn lên vị trí số một thế giới trong lĩnh vực khai thác Bitcoin. Tuy nhiên, con đường phía trước vẫn còn nhiều thách thức. Riot Platforms sẽ phải đối mặt với sự cạnh tranh gay gắt từ các đối thủ khác, cũng như những biến động khó lường của thị trường tiền điện tử. Tuy nhiên, với tiềm lực tài chính vững mạnh, chiến lược kinh doanh thông minh và đội ngũ nhân sự tài năng, Riot Platforms hoàn toàn có thể vượt qua mọi trở ngại và đạt được những thành công lớn hơn nữa trong tương lai.