Dự đoán giá Ripple: Giao động quanh mốc 0.59 USDT, duy trì được bao lâu?

Ripple (XRP), đồng tiền điện tử nổi tiếng với công nghệ thanh toán quốc tế đã mang đến những tín hiệu tích cực trong thời gian gần đây. Sau một giai đoạn biến động, XRP đã cho thấy sự phục hồi nhẹ trong các phiên giao dịch gần đây, thắp lên tia hy vọng cho những ai tin tưởng vào tiềm năng tăng trưởng của đồng tiền này.

Thực tế, trước đó, một số chuyên gia phân tích thị trường đã mạnh dạn dự đoán rằng XRP sẽ có những bước tiến vượt bậc trong tương lai gần. Nhưng liệu dự đoán này có trở thành hiện thực hay không thì chúng ta cần xem xét kỹ lưỡng những yếu tố quan trọng ảnh hưởng đến giá trị của XRP.

Trong bài phân tích chi tiết này, chúng ta sẽ cùng nhau đi sâu vào tìm hiểu những biến động giá gần đây của XRP, phân tích các chỉ số kỹ thuật chủ chốt, đồng thời lắng nghe ý kiến của các chuyên gia đầu ngành. Mục tiêu của chúng ta là đánh giá xem liệu phe mua có đủ sức mạnh để duy trì mức giá hiện tại và tạo đà cho sự tăng trưởng bền vững của XRP hay không.

Bên cạnh đó, chúng ta cũng sẽ xem xét các yếu tố bên ngoài có thể tác động đến giá trị của XRP, chẳng hạn như những tin tức mới nhất về công nghệ blockchain, các quy định pháp lý liên quan đến tiền điện tử, và tình hình chung của thị trường tài chính toàn cầu.

XRP đồng coin của hệ thống thanh toán RippleNet, đã có một khoảng thời gian tương đối “yên ả” trong thời gian gần đây. Nếu chúng ta nhìn vào biểu đồ giao dịch khung H4, có thể thấy rõ điều này. Kể từ giữa tháng 7, giá XRP đã di chuyển trong một phạm vi khá hẹp, dao động quanh mốc 0.60 USD. Cho thấy một giai đoạn củng cố, khi cả phe mua và phe bán đều đang thăm dò và chờ đợi những tín hiệu rõ ràng hơn từ thị trường.

Tuy nhiên, sự “yên bình” này không kéo dài mãi mãi. Vào ngày 19 tháng 7, XRP đã trải qua một cú trượt giá nhẹ, xuống mức 0.54 USDT. Nhưng không để đà giảm này tiếp diễn, đồng tiền này đã nhanh chóng phục hồi và lấy lại được mốc 0.60 USDT quan trọng.

Mức giá này đã đóng vai trò như một “điểm tựa” vững chắc, giúp XRP duy trì sự ổn định trong khoảng từ 0.60 đến 0.62 USDT trong những ngày tiếp theo.

Ngày 31 tháng 7 đánh dấu một bước ngoặt thú vị khi XRP bất ngờ tăng vọt, vượt qua ngưỡng 0.65 USDT và đạt mức cao nhất trong tháng. Tuy nhiên, niềm vui này ngắn chẳng tày gang. Giá XRP nhanh chóng đảo chiều và giảm mạnh, trở lại vùng 0.61 USDT.

Tính đến thời điểm hiện tại, ngày 1 tháng 8, XRP đang giao dịch ở mức 0.610 USDT, ghi nhận mức giảm 6.22% so với 24 giờ trước đó. Mặc dù vậy, với vốn hóa thị trường vẫn ở mức 34 tỷ USDT, XRP vẫn giữ vững vị trí là đồng tiền điện tử lớn thứ 6 trên thế giới, cho thấy sức hút và tiềm năng của nó vẫn còn rất lớn.

Dù thị trường hiện tại đang có phần ảm đạm, nhưng nhiều chuyên gia vẫn tin tưởng rằng XRP sẽ sớm bứt phá mạnh mẽ. Họ cho rằng những biến động gần đây chỉ là tạm thời và XRP vẫn còn nhiều dư địa để tăng trưởng trong tương lai.

Vào ngày 1 tháng 8 cộng đồng tiền điện tử xôn xao trước nhận định của Tony “The Bull” Severino, một chuyên gia phân tích nổi tiếng với khả năng dự đoán chính xác các biến động thị trường. Ông đã chỉ ra một tín hiệu vô cùng quan trọng trên biểu đồ kỹ thuật của XRP: Dải Bollinger Bands, một công cụ đo lường độ biến động giá, hiện đang ở mức hẹp nhất từ trước đến nay.

Tighter than before the historic 60,000% rally that ended in early 2018 pic.twitter.com/OFTTkcDxDU

Nói một cách đơn giản, dải Bollinger Bands càng hẹp thì khả năng giá sẽ có một biến động mạnh càng cao. Đây giống như một lò xo bị nén chặt, chỉ chờ một tác động nhỏ để bung ra với sức mạnh khủng khiếp. Trong quá khứ, những lần dải Bollinger Bands thu hẹp như vậy thường đi kèm với những đợt tăng hoặc giảm giá đột biến trên thị trường tiền điện tử.

Tony “The Bull” Severino không chỉ đưa ra nhận định suông mà còn củng cố bằng những bằng chứng lịch sử. Ông nhắc lại sự kiện năm 2018, khi XRP đã có một đợt tăng trưởng ngoạn mục lên đến 60.000%.

Điều đáng chú ý là trước thời điểm đó, dải Bollinger Bands của XRP cũng đã thu hẹp tương tự như hiện nay. Thậm chí, lần này dải Bollinger Bands còn hẹp hơn, cho thấy tiềm năng tăng trưởng của XRP có thể còn lớn hơn.

Bên cạnh đó, Severino còn chỉ ra một chỉ báo kỹ thuật khác là chỉ số sức mạnh tương đối RSI, một công cụ đo lường đà tăng/giảm của giá. RSI của XRP gần đây đã chạm mức thấp lịch sử, cho thấy đồng tiền này đang ở trạng thái “quá bán” và có khả năng sẽ sớm phục hồi mạnh mẽ.

Kết hợp các yếu tố trên, Severino đưa ra một dự đoán táo bạo: Nếu lịch sử lặp lại, XRP có thể sẽ tăng trưởng đến 600 lần so với giá hiện tại. Đồng nghĩa với việc giá của XRP sẽ vượt qua mốc 363 USDT, một con số khiến nhiều người phải choáng váng.

Trước đó, ngày 31 tháng 7 thì Scott Melker, một tên tuổi không còn xa lạ trong giới đầu tư tiền điện tử với biệt danh “The Wolf Of All Streets”, đã chia sẻ những phân tích mới nhất của mình về cặp giao dịch XRP/USDT.

Điều khiến cộng đồng xôn xao chính là nhận định của ông về một tín hiệu kỹ thuật quan trọng: XRP đang tiến gần đến đường kháng cự giảm dần lần thứ tư.

$XRP WEEKLY

Have not looked at this chart in ages, but it is in a REALLY interesting spot here. 4th touch of descending resistance here on the weekly. Rejection likely, but a breakout has this flying… worth watching, regardless of your feelings towards the token. pic.twitter.com/2iInHCkfI2

— The Wolf Of All Streets (@scottmelker) July 31, 2024