Dự đoán giá Ripple: XRP trụ được tại mức 0,46 đô, nên làm gì tiếp theo?

Ripple (XRP), đồng tiền điện tử với công nghệ thanh toán đa quốc gia nhanh chóng và tiết kiệm, đang cho thấy khả năng chống chịu đáng kinh ngạc trước những biến động khó nhằn của thị trường tiền điện tử. Trong khi nhiều đồng tiền khác chao đảo trước những thông tin trái chiều và áp lực bán tháo, XRP vẫn giữ vững phong độ, giao dịch ổn định quanh mốc 0.46 đô.

Sự ổn định này không chỉ là một điểm sáng trong bức tranh ảm đạm của thị trường, mà còn thắp lên hy vọng cho những người tin tưởng vào tiềm năng tăng trưởng của XRP. Các nhà đầu tư lạc quan cho rằng, việc XRP giữ vững giá trị trong bối cảnh thị trường biến động mạnh là dấu hiệu cho thấy đồng tiền này có thể sắp sửa bứt phá và tăng giá mạnh mẽ.

Tháng 7 này được xem là một thời điểm quan trọng đối với XRP, với hai sự kiện lớn được dự đoán sẽ tác động đáng kể đến giá trị của đồng tiền này.

Đầu tiên là phán quyết cuối cùng trong vụ kiện kéo dài giữa Ripple và Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Mỹ (SEC). Vụ kiện này đã gây ra nhiều tranh cãi và ảnh hưởng không nhỏ đến giá XRP trong thời gian qua. Nếu Ripple giành chiến thắng, đây sẽ là một động lực lớn, giải tỏa những lo ngại về mặt pháp lý và mở đường cho sự phát triển của XRP. Sự kiện thứ hai là việc XRP được niêm yết trên sàn giao dịch PostFinance của Thụy Sĩ. Giúp XRP tiếp cận với một lượng lớn nhà đầu tư mới, tăng tính thanh khoản và thúc đẩy nhu cầu mua vào.

Với những tín hiệu tích cực này, giới đầu tư đang đặt câu hỏi liệu XRP có thể vượt qua ngưỡng kháng cự quan trọng 0.5 đô và tiếp tục chinh phục những đỉnh cao mới hay không. Hãy cùng tìm hiểu!

Ripple (XRP), đồng tiền điện tử được phát triển bởi công ty Ripple Labs, đang thu hút sự chú ý của giới đầu tư nhờ khả năng phục hồi mạnh mẽ sau những biến động gần đây của thị trường. Sau khi chạm đáy ở mức 0.468 đô vào thứ 6 tuần trước, XRP đã có 4 ngày liên tiếp giao dịch trong vùng giá tăng, cho thấy sức mạnh và khả năng chống chịu trước áp lực bán tháo.

Tuy nhiên, thị trường tiền điện tử vốn nổi tiếng với sự biến động khó lường. Hôm nay, phe “gấu” – những nhà đầu tư tin rằng giá sẽ giảm – đã giành lại quyền kiểm soát, khiến XRP mất đi một phần nỗ lực đã đạt được. Mặc dù vậy, đồng tiền này vẫn duy trì mức giá trên 0.46 đô la, cho thấy vẫn có sự hỗ trợ từ phía người mua.

Hiện tại, XRP đang được giao dịch ở mức 0.4752 đô. Nếu nhìn vào biểu đồ giá khung D1, chúng ta có thể thấy rằng XRP đang tiến gần đến ngưỡng hỗ trợ quan trọng là 0.46 đô .

Trong 30 ngày qua, giá XRP đã giảm 10%, phản ánh sự biến động chung của thị trường tiền điện tử trong thời gian gần đây.

Tuy nhiên, lịch sử cho thấy tháng 7 thường là một tháng may mắn đối với XRP. Trong hai năm qua, đồng tiền này đã ghi nhận những đợt tăng giá ấn tượng vào tháng 7. Năm 2022, XRP tăng từ 0.30 đô lên 0.55 đô. Một năm sau đó, vào tháng 7/2023, XRP tiếp tục bứt phá ngoạn mục, tăng từ 0.45 đô lên 0.9 đô, tương đương mức tăng hơn 100% chỉ trong vài ngày.

Điều đáng quan tâm là, hiện tại XRP đang ở cùng mức giá với thời điểm này năm ngoái, trước khi xảy ra đợt tăng trưởng 100%. Sự trùng hợp này khiến nhiều nhà đầu tư tin rằng lịch sử có thể lặp lại, và XRP đang đứng trước cơ hội tăng giá mạnh mẽ, bù đắp cho những mất mát trong tháng 6 vừa qua.

Thêm vào đó, những tín hiệu kỹ thuật cũng cho thấy XRP đang có tiềm năng bứt phá. Kể từ năm ngoái, XRP đã duy trì vững chắc trên ngưỡng hỗ trợ quan trọng 0.4 đô, ngăn chặn những đợt giảm giá sâu hơn. Hiện tại, XRP đang tiến gần đến việc phá vỡ đường xu hướng giảm dài hạn, và nếu thành công, đồng tiền này có thể tăng lên mức 0.5 đô.

Từ đó, chỉ cần một chút lực đẩy từ phe “bò” thì giá XRP hoàn toàn có thể chinh phục lại đỉnh cao năm nay tại 0.74 đô.

Các chỉ báo kỹ thuật cũng ủng hộ xu hướng tăng giá của XRP. Chỉ báo MACD đang nằm trên đường tín hiệu, cho thấy đà tăng giá trong ngắn hạn. Chỉ báo RSI ở mức 43 cho thấy XRP chưa bị mua quá mức, và vẫn còn dư địa để tăng giá.

Nhìn chung, XRP đang đứng trước những cơ hội đầy hứa hẹn. Sự ổn định của giá, những tín hiệu kỹ thuật tích cực, và lịch sử tăng giá ấn tượng trong tháng 7 là những yếu tố khiến XRP trở thành một lựa chọn hấp dẫn đối với các nhà đầu tư.

Ripple đang nhận được sự ủng hộ lớn từ thị trường tài chính Thụy Sĩ. Cụ thể, PostFinance, một trong những tổ chức tài chính hàng đầu của quốc gia này, đã chính thức thông báo về việc hỗ trợ giao dịch và cất giữ XRP trên nền tảng của mình.

Đây là một tin vui lớn đối với cộng đồng XRP, bởi PostFinance không chỉ là một ngân hàng bình thường mà còn là một trong những trụ cột của hệ thống tài chính Thụy Sĩ. Quyết định của PostFinance cho thấy sự công nhận dành cho XRP, không chỉ như một loại tiền điện tử mà còn là một công cụ thanh toán tiềm năng trong tương lai.

Việc XRP được hỗ trợ trên PostFinance mang lại nhiều lợi ích to lớn, một số lợi ích như sau:

Đầu tiên, nó giúp tăng cường khả năng tiếp cận XRP cho các nhà đầu tư tại Thụy Sĩ. Trước đây, việc mua bán XRP có thể gặp nhiều khó khăn do sự hạn chế về các nền tảng giao dịch. Giờ đây, với sự tham gia của PostFinance, quá trình này trở nên dễ dàng và thuận tiện hơn bao giờ hết. Thứ hai, sự kiện này góp phần củng cố vị thế của XRP trên thị trường tiền mã hóa toàn cầu. Khi một tổ chức tài chính uy tín như PostFinance quyết định hỗ trợ XRP, đó là một tín hiệu mạnh mẽ cho thấy đồng tiền này đang dần được chấp nhận rộng rãi hơn trong lĩnh vực tài chính truyền thống. Không chỉ giúp tăng cường niềm tin của nhà đầu tư mà còn mở ra cánh cửa cho những cơ hội hợp tác mới giữa Ripple và các tổ chức tài chính khác.

Thứ ba, việc XRP được niêm yết trên PostFinance còn mở ra một thị trường mới đầy tiềm năng. Thụy Sĩ từ lâu đã được biết đến là một trung tâm tài chính toàn cầu, với môi trường pháp lý ổn định và hệ thống ngân hàng phát triển. Sự xuất hiện của XRP trên một nền tảng giao dịch lớn của Thụy Sĩ sẽ giúp đồng tiền này tiếp cận với một lượng lớn nhà đầu tư mới, từ các cá nhân có tài sản lớn đến các quỹ đầu tư chuyên nghiệp. Cuối cùng, không thể không nhắc đến tác động tích cực của sự kiện này đối với giá trị của XRP. Khi một ngân hàng lớn như PostFinance thể hiện sự tin tưởng vào một đồng tiền điện tử, điều này thường tạo ra hiệu ứng domino, thu hút thêm nhiều nhà đầu tư tham gia thị trường. Nếu nhu cầu mua XRP tăng lên, giá của đồng tiền này chắc chắn sẽ tăng theo.

Nhìn chung, việc PostFinance hỗ trợ XRP là một bước ngoặt quan trọng, đánh dấu sự trưởng thành và phát triển của XRP trên thị trường tài chính toàn cầu. Sự kiện này không chỉ mở ra nhiều cơ hội mới cho XRP mà còn củng cố niềm tin của nhà đầu tư vào tiềm năng của đồng tiền này trong tương lai.

Những diễn biến pháp lý gần đây liên quan đến Ripple và đồng XRP đang mang đến những tia hy vọng mới cho cộng đồng nhà đầu tư. Trong một động thái mới nhất, Ripple đã đệ trình một thông báo lên tòa án, nhằm củng cố lập trường của mình trong vụ kiện kéo dài với Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Mỹ (SEC).

Đây được coi là một bước tiến quan trọng trong cuộc chiến pháp lý của Ripple, giúp củng cố niềm tin của nhà đầu tư vào khả năng thắng kiện của công ty. Thậm chí, nhiều người còn tin rằng phán quyết cuối cùng có thể được đưa ra ngay trong tháng 7 này, và nếu Ripple giành chiến thắng, đó sẽ là một cú hích lớn cho XRP, mở đường cho đồng tiền này tăng trưởng mạnh mẽ.

Tất cả những diễn biến này đang tạo ra một bầu không khí tốt cho XRP. Nhiều nhà đầu tư tin rằng nếu vụ kiện kết thúc có lợi cho Ripple, XRP có thể sẽ bứt phá mạnh mẽ, vượt qua những đỉnh cao đã đạt được trước đây. Thậm chí, một số chuyên gia còn dự đoán rằng XRP có thể tăng giá gấp nhiều lần trong thời gian tới, khi mà những rào cản pháp lý được dỡ bỏ và tiềm năng thực sự của đồng tiền này được giải phóng.

When are you expecting the ruling to come in? I expected it around June 20, but apparently delayed again

— Crypto Moon Amsterdam ❌❌ ❌ (@CryptoAms020) July 2, 2024