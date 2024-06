Ripple (XRP) có thể chạm mốc 0,54 đô nếu ngưỡng hỗ trợ không bị thủng

Giá Ripple (XRP) đã tìm được điểm cân bằng quanh mức 0,48 đô trong những ngày vừa qua. Giống như những đồng tiền điện tử nên mua khác, XRP đã phần nào vượt qua những cơn sóng dữ của thị trường để giữ vững vị thế của mình. Thậm chí, trong những giờ đầu tiên của ngày hôm nay, đồng coin này còn cho thấy những tín hiệu đáng mừng khi tăng nhẹ 1%, hòa chung với sự phục hồi nhẹ của thị trường nói chung.

Tuy nhiên, nếu nhìn vào bức tranh toàn cảnh trong khung thời gian dài hơn, chúng ta sẽ thấy rằng xu hướng giảm giá vẫn đang bao trùm lên XRP. Trong vòng 30 ngày qua, giá trị của đồng tiền này đã giảm nhiều, khiến không ít nhà đầu tư cảm thấy lo lắng.

Mặc dù vậy, vẫn còn một tia hy vọng le lói cho những người đặt niềm tin vào XRP. Nếu đồng tiền này có thể trụ vững tại ngưỡng hỗ trợ quan trọng 0,45 đô, thì khả năng đảo chiều tăng giá là hoàn toàn có thể xảy ra.

Bước vào tháng 6 với khí thế ngút trời, XRP đã nhanh chóng chinh phục đỉnh cao mới, chạm mốc 0,53 đô vào ngày 5/6. Thế nhưng, niềm vui cũng không duy trì được lâu, ngưỡng kháng cự cứng đã chặn đứng bước tiến của đồng tiền này. Như một vận động viên marathon bị chuột rút, XRP bất ngờ trượt dốc không phanh, mất hơn 15% giá trị chỉ trong vòng chưa đầy 48 giờ, khiến nhiều nhà đầu tư ngỡ ngàng.

Không chịu khuất phục trước áp lực, XRP đã có màn lội ngược dòng ngoạn mục, hồi phục và dao động quanh mức 0,52 đô. Nhưng thị trường tiền điện tử vốn đầy biến động, và phe gấu đã không bỏ lỡ cơ hội để giành lại quyền kiểm soát, XRP lại bị đẩy vào thế đi ngang, giảm tổng cộng 10% trong tháng qua. Hiện tại, đồng tiền này đang đứng trước thử thách cam go khi phải quay trở lại ngưỡng hỗ trợ quan trọng 0,45 đô.

Đây được xem là một trận chiến sống còn, quyết định tương lai của đồng tiền này. Nếu ngưỡng hỗ trợ này trụ vững, XRP có thể bật lên mạnh mẽ và tiếp tục hành trình chinh phục những đỉnh cao mới.

Giờ đây, tất cả mọi ánh mắt đều đổ dồn vào XRP, chờ đợi xem nó sẽ vượt qua thử thách này như thế nào. Bởi lẽ, số phận của XRP không chỉ ảnh hưởng đến túi tiền của các nhà đầu tư, mà còn là một trong những yếu tố quan trọng quyết định xu hướng của toàn bộ thị trường tiền điện tử.

Thị trường XRP đang có những diễn biến khá phức tạp. Nếu nhìn vào biểu đồ giá khung D1, thì XRP vẫn đang trong xu hướng giảm, khiến nhiều nhà đầu tư lo ngại. Tuy nhiên, nếu chúng ta chuyển sang phân tích theo khung H1 thì lại thấy một bức tranh hoàn toàn khác. Ở khung H1 hiện đã có thể thấy rõ những dấu hiệu tốt cho thấy XRP có thể phục hồi trong tương lai gần.

Một trong những dấu hiệu đáng chú ý nhất là mô hình hai đáy đã hình thành trên biểu đồ giờ. Đây là một tín hiệu kỹ thuật quan trọng, dự báo cho sự đảo chiều xu hướng từ giảm sang tăng. Đối với những nhà đầu tư ngắn hạn, đây có thể là cơ hội vàng để “bắt đáy”.

Không chỉ vậy, XRP còn đang tiến gần đến đường trend line giảm, cho thấy tâm lý thị trường đang dần chuyển sang hướng tích cực. Các chỉ báo kỹ thuật khác cũng củng cố thêm nhận định này. Ví dụ, các thanh histogram màu đỏ trên chỉ báo MACD đang mờ dần, cho thấy động lượng giảm đang yếu đi. Nếu phe mua tiếp tục gia tăng sức ép, thị trường có thể sớm chuyển sang sắc xanh.

Chỉ báo RSI cũng đã có sự cải thiện đáng kể, tăng từ mức 29 lên trên 37. Càng cho thấy áp lực mua đang tăng lên, và phe bò đang chiếm ưu thế trên thị trường. Hơn nữa, RSI dưới 30 thường được coi là tín hiệu quá bán, tạo ra những cơ hội mua tốt.

Tuy nhiên, không phải mọi thứ đều màu hồng cho XRP, đồng coin này vẫn đang giao dịch dưới đường trung bình động SMA 50 và SMA 200, cho thấy xu hướng giảm vẫn chưa hoàn toàn biến mất. Đặc biệt, đường SMA 50 nằm tại mức 0.50 có thể sẽ trở thành một ngưỡng kháng cự mạnh. XRP cần phải vượt qua mức này để xác nhận xu hướng tăng.

Nếu phe mua tiếp tục duy trì được sức mạnh, XRP có thể bứt phá lên trên các đường SMA và hướng tới mức giá 0.51 đô. Tuy nhiên, các nhà đầu tư cần thận trọng và theo dõi sát sao thị trường. Trong thị trường tiền điện tử thì mọi thứ có thể sẽ thay đổi chỉ trong nháy mắt.

Nhìn chung, XRP đang cho thấy những tín hiệu tích cực về khả năng phục hồi trong ngắn hạn. Tuy nhiên, vẫn còn nhiều thách thức phía trước. Các nhà đầu tư nên cân nhắc kỹ lưỡng trước khi đưa ra quyết định.

Vụ kiện pháp lý giữa Ripple và Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ (SEC) đang đi đến hồi kết và sẽ có những tác động mạnh mẽ đến thị trường tiền điện tử nói chung và giá trị của đồng XRP nói riêng. Vào ngày 8/7 tới đây, cả hai bên sẽ phải hoàn thiện các đề xuất niêm phong thông tin, đánh dấu một bước tiến quan trọng trước khi tòa án đưa ra phán quyết cuối cùng.

Giới chuyên gia nhận định rằng nếu Ripple giành được phần thắng trong vụ kiện này, giá trị của XRP có thể sẽ tăng vọt. Đây là điều hoàn toàn có cơ sở, bởi lẽ thỏa thuận giữa Ripple và SEC sẽ xóa bỏ hoàn toàn những nghi ngờ về tính pháp lý của XRP, giúp đồng tiền này thu hút thêm nhiều nhà đầu tư và được niêm yết trên các sàn giao dịch lớn trên toàn cầu.

Không chỉ vậy, một phán quyết có lợi cho Ripple cũng đồng nghĩa với việc khẳng định XRP không phải là chứng khoán, mở ra cơ hội cho việc sử dụng XRP rộng rãi hơn trong các giao dịch tài chính quốc tế. Tuy nhiên, mức độ tăng giá của XRP sẽ phụ thuộc rất nhiều vào các điều khoản cụ thể trong thỏa thuận giữa hai bên.

Nếu Ripple giành được một chiến thắng toàn diện, chúng ta hoàn toàn có thể sẽ thấy một đợt tăng giá mạnh mẽ của XRP. Ngược lại, nếu kết quả không thực sự rõ ràng, giá XRP có thể sẽ chỉ tăng nhẹ.

Dù kết quả cuối cùng ra sao, vụ kiện giữa Ripple và SEC đã và đang thu hút sự quan tâm đặc biệt của toàn bộ cộng đồng tiền điện tử. Đây được xem là một trong những vụ kiện quan trọng nhất trong lịch sử ngành công nghiệp này, và phán quyết của tòa án có thể sẽ định hình lại cách thức hoạt động của thị trường tiền điện tử trong tương lai.

Mới đây, chuyên gia phân tích EGRAG CRYPTO đã đưa ra một dự đoán đầy lạc quan về tương lai của XRP, khiến cộng đồng nhà đầu tư không khỏi xôn xao. Theo phân tích kỹ thuật của EGRAG CRYPTO trên biểu đồ giá 3 tháng, XRP đang có dấu hiệu hình thành mô hình nến búa tăng, một tín hiệu quen thuộc báo hiệu sự đảo chiều xu hướng từ giảm sang tăng.

#XRP Quarterly Hammer – #Bullish Candle Formation:

📈 #XRP on the 3-month time frame has shown 2 Hammer Candles before major pumps:

1) April-June 2016

2) July-September 2017

🔥 Right now, #XRP needs to close the next 3-month candle above $0.55-$0.58 in the next 10 days to form… pic.twitter.com/7tQhN8BBnY

— EGRAG CRYPTO (@egragcrypto) June 20, 2024