Dự đoán giá Ripple (XRP): XRP có thể phá mốc 0.634 USD nhờ vụ kiện Ripple – SEC?

Thị trường tiền điện tử đang tràn ngập sắc xanh trong tuần này, mang đến niềm vui cho các nhà đầu tư khi hầu hết các đồng tiền điện tử đều tăng giá. Bitcoin (BTC), ông vua của thị trường, đã vượt qua mốc 69.000 USD, thắp lên hy vọng cho sự phục hồi mạnh mẽ của toàn bộ thị trường.

Không chỉ Bitcoin, đồng XRP của Ripple cũng đang tận hưởng xu hướng tăng trưởng này, hiện đã vượt qua ngưỡng 0,6 USD. Giới đầu tư đang rất phấn khởi trước thông tin vụ kiện giữa Ripple và SEC sắp đi đến hồi kết. Kết quả của vụ kiện này được dự đoán sẽ có tác động lớn đến giá của XRP, khiến nhiều người kỳ vọng vào một đợt tăng giá mạnh mẽ.

Tuy nhiên, không phải mọi thứ đều dễ dàng. XRP đang phải đối mặt với một rào cản đáng kể ở mức giá 0,0634 USD. Đây là một ngưỡng kháng cự quan trọng, và việc vượt qua nó sẽ mở ra cơ hội cho XRP chinh phục những đỉnh cao mới.

XRP – đồng tiền điện tử của Ripple vừa trải qua một đợt phục hồi ngoạn mục sau khi chạm đáy vào ngày 19/7. Vào thời điểm đó, giá XRP đã giảm xuống mức thấp nhất là 0,54 USD, khiến nhiều nhà đầu tư lo lắng. Tuy nhiên, XRP đã nhanh chóng chứng tỏ sức mạnh của mình bằng cách bật dậy chỉ sau một ngày.

Sự phục hồi này không chỉ là tạm thời. Chỉ trong vòng năm ngày, từ ngày 19 đến ngày 24 tháng 7, giá XRP đã tăng vọt lên 0,626 USD, tương đương với mức tăng trưởng 15,9%. Kể từ đó, giá XRP đã ổn định hơn, dao động trong khoảng từ 0,58 đến 0,62 USD.

Tuy nhiên, điều đáng chú ý là XRP đang thể hiện rõ ý định vượt ra khỏi vùng giá này. Các nhà phân tích kỹ thuật nhận thấy rằng XRP đang tích lũy sức mạnh để bứt phá lên cao hơn. Nếu thành công, đây sẽ là một tín hiệu tích cực, cho thấy XRP có thể bắt đầu một xu hướng tăng giá mới.

Niềm tin này càng được củng cố bởi thông tin về vụ kiện giữa Ripple và SEC sắp đi đến hồi kết. Phán quyết cuối cùng của tòa án được cho là sẽ có tác động lớn đến tương lai của XRP. Nhiều chuyên gia tin rằng nếu Ripple giành chiến thắng trong vụ kiện này, giá XRP sẽ tăng vọt, thậm chí có thể đạt mức cao kỷ lục mới.

Mới đây JackTheRippler, một thành viên tích cực trong cộng đồng XRP, đã chia sẻ trên Twitter rằng Thẩm phán Analisa Torres đang trong quá trình cân nhắc đưa ra phán quyết cuối cùng cho vụ kiện kéo dài này.

🚨BREAKING: Judge Torres is deliberating on the final verdict in the ongoing Ripple v. SEC case! #XRP

Không chỉ JackTheRippler, nhiều thành viên khác trong cộng đồng tiền điện tử cũng bày tỏ sự lạc quan về việc vụ kiện sẽ sớm được giải quyết, có thể ngay trong tuần này. Hai luật sư nổi tiếng trong lĩnh vực tiền điện tử, Fred Rispoli và James Murphy (còn được biết đến với biệt danh MetaLawMan), cũng dự đoán rằng Thẩm phán Torres sẽ đưa ra phán quyết vào đầu tháng 8.

Theo đánh giá của nhiều chuyên gia pháp lý, Ripple đang có lợi thế trong vụ kiện này, đặc biệt là sau một số chiến thắng pháp lý quan trọng mà họ đã đạt được trước đó. Nếu Ripple giành chiến thắng cuối cùng, điều này sẽ củng cố mạnh mẽ vị thế pháp lý của XRP, đồng thời xóa tan những nghi ngờ về tính hợp pháp của đồng tiền này.

