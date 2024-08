Robert Kiyosaki cảnh báo nguy cơ khủng hoảng thị trường tiền điện tử

Robert Kiyosaki, tác giả nổi tiếng của cuốn sách “Cha giàu cha nghèo” và cũng là một doanh nhân thành đạt, vừa chia sẻ những suy nghĩ của mình về thị trường tiền điện tử, đặc biệt là cảnh báo về một vụ sụp đổ có thể xảy ra trong tương lai gần.

Ông Kiyosaki đã đăng tải trên Twitter cá nhân rằng ông đang chuẩn bị cho “vụ sụp đổ thị trường lớn nhất trong lịch sử thế giới”. Ông tin rằng nếu dự đoán của ông chính xác, thì một vụ sụp đổ như vậy, thậm chí có thể dẫn đến một cuộc Đại suy thoái, sẽ tạo ra cơ hội làm giàu to lớn cho những người đã chuẩn bị sẵn sàng.

Ông Kiyosaki chỉ trích gay gắt những người “quá lười biếng để chuẩn bị” và đang hy vọng vào sự cứu trợ từ chính phủ Mỹ. Ông ví von ba nhân vật quan trọng trong chính quyền Mỹ hiện nay – Phó Tổng thống Kamala Harris, Bộ trưởng Ngân khố Janet Yellen và Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Jerome Powell – với “3-Stooges”, những nhân vật hài hước vụng về thường gây ra rắc rối.

SOFT LANDING or CRASH LANDING. I hope I am wrong….yet I am prepared for the biggest market crash in world history.

Q: WHY am I preparing for a crash

Landing?

A : BECAUSE if I am right…a crash and possible Depression will make myself and those that are prepared very,…

— Robert Kiyosaki (@theRealKiyosaki) August 14, 2024