Chính quyền Nga bóp nghẹt YouTube: Tự do internet nào cho Nga?

Một cơ quan báo chí độc lập của Nga, Meduza, đã đưa tin về một sự cố gián đoạn dịch vụ YouTube trên diện rộng tại nước này. Hàng ngàn người dùng không thể truy cập vào nền tảng chia sẻ video phổ biến này, một số người cho biết họ chỉ có thể truy cập thông qua mạng riêng ảo (VPN).

Trên chính YouTube, một người dùng ẩn danh đã bình luận: “Không xem được YouTube”.

Ngay cả các phóng viên của Reuters tại Nga cũng gặp phải các vấn đề tương tự khi cố gắng truy cập YouTube, điều này càng củng cố thêm nhận định rằng thực sự có điều gì đó bất thường đang diễn ra. Nền tảng này dường như chỉ còn hoạt động trên một số ít thiết bị di động.

Google, công ty mẹ của YouTube vẫn chưa đưa ra bất kỳ phản hồi chính thức nào về vấn đề này. Tuy nhiên, vào tuần trước, khi một số lượng người dùng ít hơn gặp khó khăn trong việc truy cập nền tảng, YouTube đã tuyên bố rằng không có vấn đề kỹ thuật nào từ phía họ.

Tình hình này đang gây ra nhiều sự hoang mang và lo lắng cho cộng đồng người dùng YouTube tại Nga, những người đang phải tìm mọi cách để vượt qua các hạn chế và tiếp tục truy cập vào nền tảng yêu thích của mình.

Sự cố này cũng làm dấy lên những câu hỏi về tự do internet và quyền truy cập thông tin tại Nga, đặc biệt là trong bối cảnh căng thẳng chính trị đang diễn ra. Nhiều người lo ngại rằng đây có thể là một động thái của chính phủ Nga nhằm kiểm soát thông tin và hạn chế quyền tự do ngôn luận trên mạng.

YouTube has completely stopped working in Russia.

Thousands of users have reported that they can’t watch any videos or access YouTube’s site. pic.twitter.com/wrqU44CM0F

— Meduza in English (@meduza_en) August 8, 2024