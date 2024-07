Lý do bạn nên tin Techreport Tech Report, ra đời cách đây hơn 25 năm, là một trong những trang web lâu đời nhất chuyên về tin tức phần cứng, đánh giá sản phẩm công nghệ. Sứ mệnh của chúng tôi là cung cấp các hướng dẫn hữu ích, đánh giá sản phẩm khách quan và cập nhật tin tức công nghệ mới nhất.

SEC đã phê duyệt 5 quỹ hoán đổi danh mục Ethreum (ETF) sẽ ra mắt vào ngày hôm nay. Ethereum đã tăng 1% trong ngày hôm qua với khối lượng giao dịch trong 24 giờ tăng 38,27%.

Ethereum đã tăng 1% trong ngày hôm qua với khối lượng giao dịch trong 24 giờ tăng 38,27%. WienerAI ($WAI) là một dự án meme coin cung cấp các dự đoán AI để tìm kiếm các tin tức trên thị trường từ đó đưa ra thông báo về các cơ hội đầu tư tiền điện tử, chẳng hạn như phê duyệt $ETH ETF. SEC đã phê duyệt các quỹ ETF Ethereum ($ETH) giao ngay sau khi các cơ quan quản lý Mỹ ban hành các mẫu S1 cần thiết. Năm quỹ ETF $ETH sẽ ra mắt ngày hôm nay, điều này sẽ làm tăng giá Ethereum một cách đáng kể. Ethereum đã lấy lại được vị thế của mình, giá tăng 1,01% và khối lượng giao dịch trong 24 giờ tăng 38,27%, đẩy khối lượng giao dịch lên 21,9 tỷ USD. Các quỹ ETF $ETH cũng có thể củng cố tính hợp pháp của toàn bộ thị trường tiền điện tử và theo bước Bitcoin sau khi ra mắt các quỹ ETF $BTC (đồng coin này đã đạt mức ATH 73.000 USD chỉ 3 tháng sau khi ra mắt các quỹ ETF). Các nhà đầu tư hiện có thể kỳ vọng thu lợi nhuận đáng kể bằng cách đặt cược vào tiềm năng tăng giá của Ethereum sau khi các ETF ra mắt. Nhưng nếu như bạn có thể dự đoán những sự kiện trên toàn thị trường như vậy trước khi chúng thực sự xảy ra, từ đó có khả năng tối đa hóa lợi nhuận của mình thì sao? WienerAI ($WAI) được thiết kế để làm điều đó. Nó là công nghệ dự đoán được hỗ trợ bởi AI giúp tìm kiếm các sự kiện quan trọng trên thị trường (như ETF $ETH) và thông báo cho bạn về các cơ hội đầu tư. Hãy cùng thảo luận về tin tức này và xem liệu các quỹ ETF $ETH có thể thay đổi thị trường tiền điện tử như thế nào. Tại sao các quỹ ETF Ethereum lại quan trọng? Các quỹ ETF tiền điện tử giúp tạo điều kiện cho các nhà đầu tư truyền thống có ít kinh nghiệm về tiền điện tử có thể tham gia vào lĩnh vực này. Sau khi các ETF Bitcoin ra mắt vào ngày 10 tháng 1, $BTC đã đạt mức ATH là 73.000 USD trong hơn 2 tháng (+53,31%) và giá hiện tại của nó là 66.879 USD. Vào ngày 4 tháng 7, chúng tôi đã từng nhắc đến mức tăng 23% của Ethereum (từ 3.000 USD lên 3.800 USD) một tuần trước khi SEC phê duyệt hồ sơ 19b-4 ETF $ETH. Rõ ràng, các ETF là sự kiện tăng giá đối với tiền điện tử nhưng lý do cho động lực này là gì? Chúng tôi đã xác định một số lý do cụ thể như sau: Sẽ có nhiều người tham gia hơn vào hệ sinh thái tiền điện tử, tăng khả năng tiếp cận.

Nhiều nhà đầu tư tổ chức hơn cho các khoản đầu tư dài hạn. Tăng cường khả năng mở rộng và tính hiệu quả thông qua các nâng cấp công nghệ. Một trong những nhà báo tiền điện tử Tech Report của chúng tôi đã nhận được email từ nhà đồng sáng lập và COO của Alt Tab Capital, Greg Moritz (một quỹ phòng hộ tiền điện tử). Moritz nói rằng việc SEC phê duyệt quỹ ETF $ETH nhấn mạnh về sự chấp nhận của loại tài sản kỹ thuật số mới này và nhu cầu rõ ràng từ các tổ chức tài chính để có thể tham gia nhiều hơn vào tiền điện tử. Ông cũng nhấn mạnh rằng, hệ sinh thái dựa trên tiện ích của Ethereum là lý do vì sao có thể có cái nhìn lạc quan vào các quỹ ETF. So với câu chuyện Bitcoin là vàng kỹ thuật số, $ETH sẽ là bệ phóng cho hàng nghìn ứng dụng và hàng triệu các hợp đồng thông minh. Các meme coin tăng mạnh trước khi các ETF $ETH ra mắt Lĩnh vực meme coin đã chứng kiến nhiều dự án tăng giá trong tuần qua, ngay cả trước khi SEC phê duyệt các ETF $ETH: $NPC ( tăng 72,16%)

$SPX (tăng 35,07%) $APU (tăng 24,02%) Nếu như bạn đầu tư 733 USD vào $NPC cách đây một tuần thì hiện tại bạn sẽ có 1.262 USD và các meme coin hiện đang trải qua giai đoạn tăng giá. Với công cụ phù hợp để phát hiện những cơ hội này, bạn có thể kiếm được lợi nhuận ngắn hạn đáng kể. Đó là lúc mà WienerAI phát huy vai trò của mình. Hãy cùng đọc tiếp phần sau để biết lý do vì sao $WAI có thể là một trong những chương trình presale tốt nhất năm 2024. WienerAI vượt mốc 7 triệu USD và chỉ còn 7 ngày nữa để có thể tham gia WienerAI ($WAI) là một đồng meme coin ERC-20 gần đây đã vượt qua 7 triệu USD trong đợt bán trước. Với mức giá token hiện tại là 0,00073 USD, đồng coin này là một khoản đầu tư đầy hứa hẹn và hiện đang có mức giá đầu tư hợp lý. Dự án sử dụng bot giao dịch AI để tìm kiếm các viên đá quý tiền điện tử, đặt các lệnh giao dịch sớm và tối ưu danh mục cũng như tỷ suất lợi nhuận của bạn. Công nghệ dự đoán của $WAI thu hút các nhà giao dịch hàng ngày và các nhà đầu tư ngắn hạn muốn đầu tư vào các xu hướng tiền điện tử như ETF $ ETH. WienerAI cung cấp chương trình staking có APY 144% cho các khoản đầu tư dài hạn. Điều này có nghĩa là 1.278.082 $WAI (933 USD) ngày hôm nay sẽ biến thành 3.118.520 $WAI (2.276 USD) sau một năm. Chúng tôi đã dự đoán mức tăng trưởng của WienerAI lên 0,0045 USD sau khi niêm yết, mức tăng 500% cho các nhà đầu tư ban đầu có thể tăng lợi nhuận tiềm năng của bạn lên theo cấp số nhân. Để mua $WAI, bạn hãy truy cập trang web chính thức của đợt presale, kết nối ví của bạn với tiện ích, chọn phương thức thanh toán ($ETH, $BNB, $USDT hoặc thẻ tín dụng) và chọn số lượng $WAI bạn muốn mua. Hãy thường xuyên cập nhật sự phát triển của WienerAI trên X và Telegram. Kết luận – Các quỹ ETF $ETH có thể sẽ dẫn đến một đợt tăng giá Chúng ta đã chứng kiến tác động lớn của các quỹ ETF $BTC trong vài tháng qua và có nhiều lý do để có thể tin rằng các quỹ ETF $ETH thậm chí có thể vượt qua điều đó. Ethereum về bản chất có nhiều chức năng hơn Bitcoin, với mạng lưới linh hoạt hơn và có khả năng mở rộng hơn, hứa hẹn mang lại lợi nhuận lớn hơn trong tương lai. Ngoài ra, WienerAI là một công cụ tuyệt vời để dự đoán chính xác các sự kiện như vậy và tối ưu hóa chiến lược giao dịch của bạn. Chương trình bán trước sẽ kết thúc sau bảy ngày.