SEC buộc phải chấp nhận tiền điện tử không phải là chứng khoán – Chiến thắng lớn cho cộng đồng crypto

Sàn giao dịch Binance đã hủy niêm yết một số cặp tiền điện tử, trong đó có cả $BTC và $ETH. Hành động này ít nhiều hẳn sẽ gây ảnh hưởng đến thị trường tiền điện tử nói chung. Sau khi tin tức này được công bố, khối lượng giao dịch trên thị trường tiền điện tử 24 giờ đã tăng tới 7,57%. Khối lượng giao dịch trên thị trường tiền meme cũng đạt mức tăng 2,24%.

Vụ kiện SEC và Binance kéo dài từ năm 2023 cuối cùng đã đi đến hồi kết? Mới đây, một tòa án liên bang Mỹ đã đưa ra tuyên bố rằng tiền điện tử cũng như hoạt động bán thứ cấp token BNB không phải là chứng khoán. Binance đã công bố chiến thắng vào ngày hôm qua, cho biết hoạt động bán thứ cấp BNB đã thành công vượt qua bài kiểm tra Howey (Howey test).

Việc không phải trả thuế đối với lợi nhuận kiếm được từ tiền điện tử (nghĩ đến nhà đầu tư vẫn có thể kiếm được lợi nhuận gấp 10-20 lần) là điều cực có lợi cho tất cả các loại token, đặc biệt là các token dựa trên BNB như PlayDoge.

Mặt khác, sàn giao dịch tiền điện tử Binance vừa thông báo hủy niêm yết các cặp tiền điện tử quan trọng. Trong đó có cả một số cặp $BTC và $ETH (như BTC/AEUR và ETH/AEUR). Hành động này có thể tác động tiêu cực đến thị trường tiền điện tử, còn mức độ nghiêm trọng tới đâu thì vẫn phải chờ xem.

Hãy cùng thảo luận xem phán quyết của toàn đối với vụ việc của SEC và Binance có ý nghĩa, tác động như thế nào đối với toàn thị trường tiền điện tử nhé.

Trước đó, Ủy ban Giao dịch và Chứng khoán Hoa Kỳ SEC đã tuyên bố rằng có tới 68 token tiền điện tử (trong đó có cả $ADA, $MATIC, $AXS và $BNB) là chứng khoán, khiến toàn bộ cộng đồng crypto tỏ ra cực kỳ lo ngại.

Phán quyết của tòa án Mỹ giúp khẳng định, làm rõ hai vấn đề sau:

Kịch bản “tận thế” cho thị trường tiền điện tử mà nhiều nhà đầu tư hình dung đã không thành hiện thực. Ngược lại, toàn thị trường crypto đang có nhiều dấu hiệu khởi sắc rất tốt, hứa hẹn sẽ bước vào chu kỳ tăng giá mới.

Khối lượng giao dịch của toàn thị trường tiền điện tử 24 giờ qua đã tăng 7,57%, đạt con số 57,81 tỷ đô la. Nhiều token đều đạt được động lực tăng giá ấn tượng, như $ZK (tăng +2,41%) và $CFX (tăng +2,28%).

Tổng khối lượng giao dịch 24 giờ qua của thị trường tiền ảo meme coin đã tăng khoảng 2,24%. Nhiều meme coin cũng tăng giá ấn tượng, có thể kể đến như:

$DADDY (+40,53%)

$DADDY (+40,53%) $BYTE (+4,89%)

$BYTE (+4,89%) $HOPPY (+3,38%)

$HOPPY (+3,38%) $KIMBO (+2,65%)

$KIMBO (+2,65%) $JESUS (+2,48%)

$JESUS (+2,48%) $PAW (+2,40%)

Các quỹ ETF Bitcoin gần đây cũng đã dòng vốn đầu tư khổng lồ lên tới 129 triệu đô la. “Thành tích” ấn tượng này có thể là tín hiệu tốt cho các dự án liên quan đến Bitcoin và $BTC như 99Bitcoins – coin L2E đổi mới đầy độc đáo.

Tranh chấp pháp lý giữa sàn Binance và SEC thực ra vẫn chưa thực sự kết thúc. Vì sẽ còn một phiên tòa tiếp theo nữa diễn ra vào ngày 09 tháng 7. Nhưng công ty Binance vẫn rất tự tin vào vị thế đang có.

On Friday, the Court decided that the SEC’s case against https://t.co/AZwoBOh0gq will continue. We were prepared for this and look forward to having this case move forward in the judicial process.https://t.co/AZwoBOh0gq was established with the express purpose of serving United…

— Binance.US 🇺🇸 (@BinanceUS) July 1, 2024