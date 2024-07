SOL tăng tới 6,72%, hồ sơ Solana ETF đã được nộp – Airdrop Sealana sẽ bắt đầu từ ngày 02 tháng 7

VanEck mới đây đã nộp đơn xin cấp ETF $SOL đầu tiên tại Mỹ; sáu ngày sau khi 3iQ nộp đơn xin cấp ETP $SOL tại Canada.

VanEck mới đây đã nộp đơn xin cấp ETF $SOL đầu tiên tại Mỹ; sáu ngày sau khi 3iQ nộp đơn xin cấp ETP $SOL tại Canada. Giá trị token $SOL đã tăng tới gần 800% từ đầu năm đến nay, cùng với đó là các token của hệ sinh thái Solana cũng đang có đà tăng trưởng tốt.

Giá trị token $SOL đã tăng tới gần 800% từ đầu năm đến nay, cùng với đó là các token của hệ sinh thái Solana cũng đang có đà tăng trưởng tốt. Meme coin Solana mới nhất, $SEAL, sẽ được niêm yết trên các sàn giao dịch hàng đầu vào ngày 02 tháng 7. Chỉ còn bốn ngày nữa là đến thời điểm kết thúc chương trình presale.

Sau khi ETF $BTC được giới thiệu, và đạt được sự chấp thuận ban đầu cho các quỹ ETF $ETH, nhiều chuyên gia đã dự đoán về quỹ ETF $SOL tiềm năng mới. Tin tức gần đây về việc công ty quản lý tài sản kỹ thuật số hàng đầu thế giới 3iQ nộp đơn xin phê duyệt ETP $SOL càn cùng cố thêm giả thuyết này.

Nhà quản lý đầu tư toàn cầu VanEck đã nộp đơn đăng ký $SOL ETF spot (giao ngay) – khả năng sẽ là quỹ đầu tiên ở Mỹ đi vào hoạt động.

Token $SOL đã tăng ghi nhận mức tăng trưởng 6,72% trong 24 giờ sau tin tức này. Và xu hướng tăng giá vẫn đang tiếp tục, nhất là sau màn ra mắt của Solana Actions. Hãy cùng tìm hiểu kỹ hơn ETF $SOL và ý nghĩa của quỹ ETH độc đáo mới này đối với toàn bộ các token trong hệ sinh thái của Solana.

VanEck, công ty đầu tư quản lý tài sản top đầu thế giới với trị giá vốn hóa gần 90 tỷ USD, trước đây cũng đã từng phát hành các quỹ ETF $BTC và $ETH. Chỉ mới đây, VanEck cũng đã nộp mẫu đăng ký S-1 cho SEC, làm dấy lên hy vọng quỹ Solana ETF đầu tiên sẽ sớm được SEC chấp thuận.

Tất nhiên, trong thời gian xem xét, SEC có thể sẽ từ chối đơn đăng ký ban đầu này. Tuy nhiên, kịch bản này dường như khó xảy ra vì $SOL cũng là một tài sản kỹ thuật số đầy biến động như $BTC và $ETH.Vì chúng ta đã thấy nhiều sản phẩm đầu tư tiền điện tử trên thị trường chứng khoán truyền thống.

Guys. Read the tweet. People seem to be missing that this was filed for Canada — *NOT* the US.

— James Seyffart (@JSeyff) June 20, 2024