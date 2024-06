Tính năng mới Solana Actions giúp Blockchain dễ tiếp cận hơn, tin tốt cho $SOL và $SEAL

Solana vừa có bản cập mới cực giá trị Solana Actions – các API mới này cho phép người dùng tích hợp các giao dịch blockchain vào bất kỳ môi trường, nền tảng internet nào. Với tính năng mới này, giờ đây, bạn có thể mua NFT ngay trên mạng xã hội X thay vì sử dụng OpenSea, hay chuyển $SOL chỉ bằng tin nhắn.

Solana Actions là một bước quan trọng trong việc phổ cập tiền điện tử, đồng thời chắc chắn và sẽ mang lại lợi ích cho tất cả các token Solana. Thông qua việc loại bỏ rào cản gia nhập của các ứng dụng tiền điện tử chuyên dụng, Solana Foundation đặt mục tiêu phổ cập toàn bộ hệ sinh thái của mình đến cộng đồng tiền điện tử, đồng thời thu hút thêm nhiều người dùng mới tham gia.

Today, we connect Solana to the entire internet.

Vote, Donate, Mint, Swap, Pay — use Solana, everywhere. pic.twitter.com/XjoBF0uO2a

