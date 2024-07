Dự đoán giá Solana: SOL xuyên thủng kháng cự 154 USD, tiếp theo là gì?

Thị trường tiền điện tử đang trải qua một đợt sóng tăng trưởng mạnh, thổi bùng lên niềm tin và sự lạc quan của các nhà đầu tư. “Ông vua” Bitcoin đã vượt qua mốc 64.000 USD, tạo ra một hiệu ứng lan tỏa tích cực đến các đồng tiền khác, trong đó có Solana.

Solana (SOL), một trong những đồng tiền điện tử hàng đầu đã thể hiện sức mạnh vượt trội khi phá vỡ mức kháng cự tại 154 USD và tiếp tục leo lên mức giá 160 USD. Đồng nghĩa với việc SOL đã tăng trưởng ấn tượng 12% chỉ trong vòng một tuần qua.

Không chỉ dừng lại ở đó, các chuyên gia phân tích thị trường tin rằng Solana vẫn còn rất nhiều tiềm năng tăng trưởng. Một số người thậm chí còn đưa ra dự đoán táo bạo rằng SOL có thể đạt tới mức giá 1.000 USD trong tương lai gần.

Nếu xu hướng tăng giá hiện tại tiếp tục được duy trì, Solana hoàn toàn có thể kết thúc tuần này với một mức tăng trưởng đáng kinh ngạc. Quan điểm lạc quan này cũng được củng cố bởi các chỉ báo kỹ thuật, cho thấy rằng Solana đang trên đà phát triển mạnh mẽ.

Vào ngày 5/6, giá SOL đã đạt đến đỉnh 170 USD, mang lại niềm vui và sự phấn khởi cho những ai đã tin tưởng vào tiềm năng của đồng tiền này. Tuy nhiên, sau đó, SOL đã phải đối mặt với biến cố lớn khi giá giảm mạnh xuống còn 120 USD vào ngày 24/6, tương đương với mức giảm lên tới 29,4%.

Nhưng nó đã nhanh chóng lấy lại phong độ và phục hồi mạnh mẽ, đạt mức giá 154 USD vào ngày 2/7. Sự trở lại này đã thắp lên hy vọng cho cộng đồng Solana, cho thấy rằng đồng tiền này vẫn có sức mạnh và tiềm năng tăng trưởng.

Tuy nhiên, SOL lại một lần nữa trượt dốc và chạm mức hỗ trợ 120 USD. Lần này đã khiến nhiều người đặt câu hỏi về tương lai của Solana và liệu nó có thể vượt qua được những khó khăn này hay không.

Nhưng Solana đã không làm những người ủng hộ mình thất vọng. Từ ngày 5/7, những dấu hiệu tích cực đã bắt đầu xuất hiện khi các nhà đầu tư dần quay trở lại. Và vào ngày 15/7, SOL đã làm nên lịch sử khi vượt qua mức kháng cự 154 USD và biến nó thành mức hỗ trợ vững chắc.

Nếu SOL có thể giữ vững vị trí trên mức hỗ trợ mới này, đó sẽ là một tín hiệu đáng mừng cho thấy đồng tiền này đang trên đà tăng trưởng bền vững. Đây là một tin tuyệt vời cho những ai đã tin tưởng và đồng hành cùng Solana trong suốt thời gian qua, đồng thời mở ra những cơ hội mới cho những ai đang quan tâm đến việc đầu tư vào đồng tiền điện tử này.

I believe $SOL #Solana will hit the $1,000 mark in the upcoming Bullish Rally…✍️ pic.twitter.com/YKSGrmsgiq

Vào ngày 15/7, trên trang Twitter cá nhân của mình Captain Faibik đã chia sẻ một thông điệp ngắn gọn nhưng đầy sức nặng:

Lời tuyên bố này đã thắp lên hy vọng và niềm tin cho những ai đã và đang đầu tư vào Solana. Theo Captain Faibik, Solana không chỉ đơn thuần là một đồng tiền điện tử đang trên đà tăng trưởng, mà nó đang bước vào một giai đoạn bùng nổ mạnh mẽ hơn, một “cuộc chạy đua bò tót” đầy kịch tính.

Dự đoán giá 1.000 USD cho SOL của Captain Faibik không phải là một con số ngẫu nhiên. Ông đã dựa trên những phân tích kỹ lưỡng về tiềm năng phát triển của Solana, về công nghệ, về hệ sinh thái ứng dụng đa dạng và về sự ủng hộ ngày càng lớn từ cộng đồng.

Nếu dự đoán này trở thành hiện thực, đó sẽ là một cú hích lớn cho Solana, đưa đồng tiền này lên một tầm cao mới và mang lại lợi nhuận khổng lồ cho các nhà đầu tư. Tuy nhiên, thị trường tiền điện tử luôn biến động khó lường, và không có gì là chắc chắn tuyệt đối.

Dù vậy, dự đoán của Captain Faibik đã tạo ra một làn sóng tích cực lan tỏa khắp cộng đồng Solana. Nhiều nhà đầu tư đã bày tỏ sự phấn khích và kỳ vọng vào tương lai tươi sáng của SOL. Họ tin rằng Solana có đủ tiềm năng để đạt được mục tiêu giá 1.000 USD và thậm chí còn vượt xa hơn nữa.

Tuy nhiên, cũng có những ý kiến trái chiều cho rằng dự đoán này quá lạc quan và thiếu thực tế. Họ cho rằng thị trường tiền điện tử vẫn còn nhiều rủi ro và khó có thể dự đoán chính xác được diễn biến giá cả trong tương lai.

We at @vaneck_us are pleased to announce that @CBOE just filed our 19b-4 to list and trade shares of the FIRST Solana exchange-traded fund in the US!

We look forward to engaging with the SEC during the review period.

— matthew sigel, recovering CFA (@matthew_sigel) July 8, 2024