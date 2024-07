Dự đoán giá Solana: Liệu SOL có thể chạm lại mốc 200 đô?

Thị trường tiền điện tử đang trải qua chuỗi ngày đầy sóng gió. Trong 24 giờ qua, giá trị của toàn bộ thị trường đã sụt giảm tới 4.40%, kéo theo hàng loạt đồng tiền lớn nhỏ lao dốc không phanh. Bitcoin (BTC) và Ethereum (Ether), hai ông lớn vốn được xem là trụ cột của thị trường, cũng không thể đứng vững trước cơn bão này.

Giữa khung cảnh ảm đạm đó, SOL – đồng tiền điện tử của Solana là một “nạn nhân” đáng chú ý. Chỉ trong một ngày ngắn ngủi, SOL đã mất hơn 7% giá trị, khiến không ít nhà đầu tư phải giật mình lo lắng. Trong top 10 đồng crypto hàng đầu, SOL hiện đang giữ vị trí không mấy vẻ vang là đồng tiền có mức giảm mạnh nhất, với vốn hóa thị trường teo tóp chỉ còn 61.3 tỷ đô.

Thế nhưng cộng đồng Solana vẫn thấy le lói những tia hy vọng. Họ tin rằng SOL không chỉ là một đồng tiền điện tử mà còn là cánh cửa dẫn đến một tương lai đầy tiềm năng. Những tin đồn về việc SOL có thể sớm được niêm yết trên quỹ ETF, cùng với những bước tiến vượt bậc trong việc phát triển hệ sinh thái Solana, đã tiếp thêm niềm tin cho các nhà đầu tư SOL

Giờ đây, câu hỏi lớn nhất mà ai cũng đang nóng lòng muốn biết câu trả lời chính là: Liệu SOL có đủ sức mạnh để bứt phá lên mức giá 1000 đô, hay sẽ tiếp tục chìm sâu vào vũng lầy giảm giá?

Từ ngày 20/5, giá SOL đã như một con tàu lượn siêu tốc, lên xuống thất thường, khiến không ít nhà đầu tư phải thót tim.

Sau khi chạm đỉnh huy hoàng ở mức 185 đô, SOL đã bất ngờ mất đà và lao dốc không phanh. Vào ngày 24/5, đồng tiền này đã chạm đáy ở mức 121 đô, đánh dấu một cú sụt giảm lên tới 34,6% so với đỉnh giá trước đó.

Tuy nhiên, giữa những thời khắc đen tối nhất, SOL đã chứng minh cho cả thế giới thấy sức mạnh tiềm ẩn của mình. Đồng tiền này đã có một cú hồi phục đầy ngoạn mục, vươn lên mức 153 đô, thắp lên tia hy vọng cho những ai đã đặt niềm tin vào nó. Hiện tại, SOL đang tiến gần đến ngưỡng hỗ trợ quan trọng tại mức 121 đô – một điểm mấu chốt sẽ quyết định số phận của đồng tiền này trong thời gian tới.

Nếu SOL có thể trụ vững ở ngưỡng hỗ trợ này, chúng ta hoàn toàn có thể hy vọng vào một sự trở lại đầy mạnh mẽ. Đồng tiền này có thể sẽ bật tăng trở lại, tìm kiếm cơ hội để phục hồi và thậm chí chinh phục những đỉnh cao mới. Tuy nhiên, nếu ngưỡng hỗ trợ bị phá vỡ, SOL có thể sẽ tiếp tục chìm sâu vào vũng lầy giảm giá, khiến nhiều nhà đầu tư “thót tim”.

Sau những nỗ lực không ngừng nghỉ để bứt phá lên mức 153 đô, Solana (SOL) đã phải chấp nhận thất bại tạm thời và đang dần trượt về mốc hỗ trợ quan trọng tại vùng 121 đô. Giới đầu tư đang hướng mọi ánh nhìn về ngưỡng hỗ trợ này, bởi nó có thể là yếu tố quyết định cho tương lai của SOL trong thời gian tới.

Nếu SOL có thể đứng vững ở mốc 121 đô, đây sẽ là một tín hiệu vô cùng tích cực cho những ai đang nắm giữ đồng tiền này. Với sự hỗ trợ vững chắc từ ngưỡng này, SOL có khả năng bật tăng mạnh mẽ, tạo ra một đợt sóng tăng trưởng mới. Thậm chí, nếu đà tăng này đủ mạnh và bền vững, SOL hoàn toàn có thể vượt qua đường xu hướng dài hạn và hướng tới mục tiêu 200 đô, một mức tăng lên tới 72% so với ngưỡng hỗ trợ hiện tại.

Không chỉ có vậy, những tín hiệu kỹ thuật gần đây cũng đang vẽ nên một bức tranh tươi sáng cho SOL. Chỉ số MACD, một trong những chỉ báo quan trọng trong phân tích kỹ thuật, hiện đang nằm trên đường tín hiệu, cho thấy đà tăng ngắn hạn của SOL vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại.

Thêm vào đó, chỉ báo SuperTrend cũng đã phát ra tín hiệu mua, càng củng cố thêm niềm tin vào khả năng tăng giá của đồng tiền này.

Tuy nhiên, thị trường tiền điện tử luôn ẩn chứa những bất ngờ khó lường. Chỉ số RSI, một chỉ báo đo lường mức độ biến động của giá, hiện đang ở mức 43, cho thấy thị trường đang trong trạng thái trung lập, không quá mua cũng không quá bán.

Nếu phe bán chiếm ưu thế và đẩy RSI xuống dưới mức 30, SOL có thể sẽ rơi vào trạng thái quá bán và đối mặt với nguy cơ giảm giá mạnh.

Mặc dù vậy, chỉ số PVT (Price Volume Trend), một chỉ báo đo lường mối quan hệ giữa giá và khối lượng giao dịch, lại cho thấy một tín hiệu tích cực. Với giá trị hiện tại là 10,59 triệu, PVT cho thấy khối lượng giao dịch của SOL vẫn đang tăng lên, chứng tỏ rằng người mua vẫn đang rất quan tâm đến đồng tiền này dù giá đã giảm trong thời gian gần đây.

Hiện tại, sau khi thất bại trong việc chinh phục đỉnh cao 153 đô la, SOL đang chầm chậm trượt dốc về ngưỡng hỗ trợ 121 đô. Ngưỡng hỗ trợ này được xem như một “lá chắn” quan trọng, bảo vệ SOL khỏi việc rơi vào vực sâu giảm giá.

Nếu SOL có thể trụ vững ở mốc này, đồng tiền này có thể sẽ hồi sinh mạnh mẽ, thậm chí là nếu đà tăng trưởng đủ mạnh và nhận được sự ủng hộ của thị trường, SOL hoàn toàn có thể phá vỡ rào cản tâm lý tại 153 đô và tiến tới mục tiêu 200 đô, một viễn cảnh tươi sáng mà bất kỳ nhà đầu tư nào cũng mong muốn.

Tuy nhiên, nếu phe gấu tiếp tục chiếm ưu thế và phá vỡ ngưỡng hỗ trợ 121 đô, SOL có thể sẽ rơi vào một cuộc khủng hoảng thực sự. Khi đó, mục tiêu giảm giá tiếp theo có thể là 100 đô.

Giữa những biến động khó lường của thị trường, các nhà đầu tư đang như ngồi trên đống lửa, không biết nên đặt cược vào khả năng phục hồi của SOL hay chuẩn bị tinh thần cho một đợt bán tháo.

Những tín hiệu kỹ thuật hiện tại cũng không đưa ra một câu trả lời rõ ràng. Chỉ số MACD và SuperTrend đang cho thấy những tín hiệu tích cực, nhưng chỉ số RSI lại cảnh báo về sự do dự và thiếu quyết đoán của thị trường.

Trong bối cảnh đầy biến động này, có lẽ chiến lược tốt nhất cho các nhà đầu tư là kiên nhẫn chờ đợi và quan sát. Hãy theo dõi sát sao diễn biến của SOL tại ngưỡng hỗ trợ 121 đô la. Nếu SOL có thể giữ vững vị trí này, đó sẽ là một tín hiệu tốt để chúng ta có thể mạnh dạn đặt cược vào sự trở lại của đồng tiền này. Còn nếu ngưỡng hỗ trợ bị phá vỡ, có lẽ đã đến lúc chúng ta nên cân nhắc lại chiến lược đầu tư của mình.

Mới đây, thông tin VanEck và 21Shares đồng loạt nộp đơn xin phê duyệt quỹ ETF giao ngay (Spot ETF) cho SOL đã làm thị trường xôn xao. Giá SOL đã có một cú bứt phá ngoạn mục, tăng 11% và chạm mốc 150 đô. Sự kiện này không chỉ khiến cộng đồng Solana phấn khích mà còn thu hút sự chú ý của đông đảo nhà đầu tư.

Yes, the odds of a Solana ETF being approved in next 12mo are tied at the hip to the odds of a change in POTUS and safe to say the chances of both are higher today then they were yesterday.. Altho we not giving any exact number on this yet. Way too early. https://t.co/lCdF3EXtLK

— Eric Balchunas (@EricBalchunas) June 28, 2024