Tether đề xuất giải pháp Stablecoin được bảo chứng bằng vàng để ổn định tình hình tài chính

Nhà phát hành stablecoin lớn nhất thế giới, Tether ($USDT), mới đây đã giới thiệu một sản phẩm kỹ thuật số mới “tethered asset”, được đảm bảo bằng vàng, có tên là $aUSDT để giúp ổn định tình hình tài chính.

Trong khi $USDT được bảo chứng bằng đồng đô la Mỹ, thì $aUSDT độc đáo ở chỗ nó được bảo đảm bởi loại tài sản vật chất hàng đầu – vàng được lưu trữ ở Thụy Sĩ.

Hãy cùng khám phá các yếu tố giúp $aUSDT đạt được mức độ tin cậy cao, có khả năng phát triển bền vững trong bối cảnh thị trường DeFi đang có nhiều biến động như hiện tại.

Token Tether là stablecoin trên blockchain được gắn trực tiếp với tiền pháp định trong thế giới thực theo tỷ lệ 1:1.

Theo thông cáo báo chí mới của Tether, $aUSDT được tạo cho lớp người dùng thích giải pháp thanh toán bằng tiền điện tử hữu hình hơn. Tuy nhiên, họ phải thế chấp quá mức vị thế của mình bằng cách mint (đúc) các token mới lên tới 75% trên tổng số tiền thế chấp.

Thế chấp quá mức (hay over-collateralization) là một phương pháp kiểm soát rủi ro được sử dụng khá phổ biến, sử dụng tài sản có giá trị lớn hơn mệnh giá của khoản nợ để làm tài sản thế chấp. Mục đích của phương pháp này là bảo vệ các tài sản thế chấp khỏi những rủi ro tổn thất tiềm ẩn. Phần tài sản thế chấp dư thừa còn lại có thể được sử dụng để chi trả các khoản lỗ trong tương lai.

Tether mô tả aUSDT là một loại tiền tệ mã hóa “được thiết kế bám theo giá trị của 1 đồng USD Mỹ”, nhưng được thế chấp quá mức bởi Tether Gold (XAUT). Điều này nhấn mạnh token aUSDT này được bảo chứng bằng vàng thực tế – tức là người dùng sẽ có thể tạo aUSDT bằng cách sử dụng XAUT làm tài sản thế chấp.

Ra mắt vào năm 2020, với mức vốn hóa thị trường hiện tại là 569 triệu đô la, $XAUT là một loại stablecoin được gắn với giá trị của một ounce troy (khoảng 31g) vàng. Token này cung cấp rất nhiều lợi ích cho người dùng thông qua công nghệ blockchain:

Quyền sở hữu vàng trong thế giới thực (được lưu trữ tại Thụy Sĩ )

Bằng cách tích hợp với $XAUT, $aUSDT kết hợp tiện ích của đồng đô la với giá trị trường tồn vàng.

