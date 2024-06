Cuộc khủng hoảng nợ quốc gia hiện tại của Mỹ – Liệu tiền điện tử có phải là câu trả lời?

Tham gia cuộc tranh luận đang diễn ra về việc hỗ trợ đổi mới blockchain ở Mỹ, cựu Chủ tịch Hạ viện Mỹ, ông Paul Ryan đã đề xuất stablecoin được đảm bảo bằng đô la sẽ là một trong giải pháp hỗ trợ hiệu quả cho cuộc khủng hoảng nợ quốc gia hiện tại của Mỹ. Ryan lập luận rằng stablecoin có thể củng cố hệ thống tài chính của toàn nước Mỹ, đồng thời giúp nước này theo kịp mức độ phát triển kinh tế nhanh chóng của Trung Quốc.

Chủ đề về tiền điện tử đã trở thành tâm điểm của cuộc bầu cử sắp tới ở Mỹ. Cả hai đảng cầm quyền ở quốc gia này đều đang thể hiện quan điểm trái ngược nhau về tiền điện tử.

Ứng cử viên Đảng Cộng hòa, ông Donald Trump đang có khao khát trở thành “tổng thống tiền điện tử”, với hy vọng tất cả BTC sẽ được khai thác ở Mỹ để giúp đất nước đạt được vị trí thống trị trong lĩnh vực tiền điện tử. Hơn nữa, hoạt động gây quỹ cho chiến dịch tranh cử của Trump hiện còn đang chấp nhận quyên góp bằng tiền điện tử, trong số đó có các đồng meme coin mang hơi hướng chính trị như $TRUMP, $STRUMP và token $MAGA.

Ngược lại, ông Joe Biden có cách tiếp khá thận trọng với tiền điện tử.

Ông Biden đã phải hứng chịu rất nhiều chỉ trích từ cộng đồng tiền điện tử, đặc biệt là do đề xuất thuế khai thác và thúc đẩy các quy định chặt chẽ đối với lĩnh vực tiền điện tử mà ông đề ra.

Trên thực tế, sự ủng hộ của cựu Chủ tịch Hạ viện Mỹ Ryan đối với các stablecoin được hỗ trợ bằng đô la có thể cho thấy thay đổi trong việc kết hợp tiền điện tử vào chính sách tài chính quốc gia. Nếu kịch bản này thực sự xảy ra, Mỹ có thể trở thành quốc gia dẫn đầu thế giới trong lĩnh vực tài chính kỹ thuật số.

Đồng hồ nợ quốc gia của Mỹ vẫn đang cho thấy một bức tranh nghiệt ngã. Nó hiện ở mức 34,8 nghìn tỷ USD, cao hơn tới khoảng 11 nghìn tỷ USD so với thời điểm tháng 3 năm 2020. Mức nợ quốc gia này tương đương với khoản nợ hơn 266 nghìn USD cho mỗi người nộp thuế tại Mỹ.

Báo cáo gần đây của CBO lưu ý rằng nước Mỹ trải qua tình trạng thâm hụt ngân sách tương tự trong Thế chiến thứ hai, cuộc khủng hoảng tài chính năm 2007 và đại dịch coronavirus. Nói cách khác, những khoản thâm hụt ngân sách như vậy là điển hình trong các thời kỳ suy thoái kinh tế nghiêm trọng. Và các nhà kinh tế cảnh báo Mỹ khả năng sẽ phải đối mặt với một vụ sụp đổ thị trường chứng khoán nghiêm trọng vào năm tới.

Mức chi phí quá cao của các chương trình chăm sóc sức khỏe và hưu trí là nguyên nhân chính dẫn đến sự không phù hợp giữa mức độ chi tiêu và thu nhập liên bang. Tuổi thọ người dân tăng lên, đồng nghĩa với việc ngày càng có nhiều người già cần được hỗ trợ y tế, và gánh nặng lên ngân sách quốc gia là không hề nhỏ.

Lãi suất cao hơn mức trung bình – hiện đang ở mức 5,5%, chỉ góp phần làm cho khoản nợ quốc gia ngày càng tăng.

Trong kịch bản phân tích của CBO, lãi suất tăng sẽ khiến khoản nợ của quốc gia này tăng vọt lên 217%. Ngược lại, việc giảm lãi suất sẽ không ngăn được mức nợ tăng lên, nhưng sẽ làm tốc độ tăng này chậm lại đáng kể.

Việc Ryan sử dụng stablecoin như một “hàng rào” chống lại mức nợ quốc gia đang ngày càng tăng có vẻ khá táo bạo, nhưng nó hoàn toàn khả thi. Giám đốc điều hành Tether, Paolo Ardoino chia sẻ tầm nhìn của mình, lưu ý rằng các stablecoin như $USDT giúp đảm bảo nhu cầu về đồng đô la Mỹ trên toàn thế giới, là công cụ đắc lực giúp chống lại một cuộc khủng hoảng tài chính.

$USDT vốn đóng vai trò quan trọng trong thị trường tiền điện tử, với tổng mức vốn hóa thị trường lên tới hơn 112 tỷ USD, chiếm khoảng 70% toàn thị trường stablecoin. Chính các stablecoin này đã góp phần không nhỏ nâng cao vị thế của đồng USD, giúp lãi suất nợ chính phủ thấp hơn và tính thanh khoản cao hơn.

