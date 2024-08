Cộng đồng TON được “xài chùa” hơn 60 công cụ phân tích

Lý do bạn nên tin Techreport Tech Report, ra đời cách đây hơn 25 năm, là một trong những trang web lâu đời nhất chuyên về tin tức phần cứng, đánh giá sản phẩm công nghệ. Sứ mệnh của chúng tôi là cung cấp các hướng dẫn hữu ích, đánh giá sản phẩm khách quan và cập nhật tin tức công nghệ mới nhất.

The Open Network (TON), một nền tảng blockchain đang phát triển mạnh vừa chính thức bắt tay hợp tác với IntoTheBlock (ITB), một công ty hàng đầu trong lĩnh vực cung cấp các giải pháp phân tích dữ liệu blockchain. Sự hợp tác này mang đến một tin vui cho cộng đồng TON, khi họ sẽ được truy cập hoàn toàn miễn phí vào bộ công cụ phân tích chuyên sâu của ITB.

Nhờ hơn 60 chỉ báo khác nhau, từ các chỉ số về hoạt động mạng lưới, tâm lý thị trường, đến các phân tích chuyên sâu về dòng tiền và hoạt động của các ví lớn, người dùng TON sẽ có cơ hội tiếp cận một kho tàng thông tin quý giá. Không chỉ giúp họ hiểu rõ hơn về tình hình phát triển của TON, mà còn hỗ trợ đắc lực trong việc đưa ra các quyết định đầu tư sáng suốt.

Mục tiêu của sự hợp tác này không chỉ đơn thuần là cung cấp công cụ, mà còn hướng đến việc xây dựng một cộng đồng TON minh bạch và năng động hơn. Bằng cách cung cấp thông tin một cách rõ ràng và dễ hiểu, TON và ITB hy vọng sẽ khuyến khích người dùng tham gia tích cực hơn vào hệ sinh thái, từ đó thúc đẩy sự phát triển bền vững của toàn bộ dự án.

IntoTheBlock mở rộng hệ sinh thái nhờ kết hợp với TON

IntoTheBlock, một cái tên kỳ cựu trong làng phân tích dữ liệu blockchain và dịch vụ DeFi, vừa có một bước tiến quan trọng trong việc mở rộng phạm vi hoạt động của mình. Họ đã chính thức tích hợp The Open Network (TON), một blockchain đang phát triển với tốc độ thần tốc

Exciting news! @ton_blockchain analytics are now live on IntoTheBlock!🎉 We're thrilled to support one of the fastest-growing blockchain networks, providing you with in-depth insights and analytics.https://t.co/JbrMuGYu8u" — IntoTheBlock (@intotheblock) August 9, 2024

Sự kiện này không chỉ là việc thêm một blockchain mới vào danh sách hỗ trợ của IntoTheBlock. Nó còn đánh dấu một bước tiến lớn trong chiến lược phát triển của công ty, thể hiện qua việc tích hợp TON vào bộ sản phẩm Market Intelligence – một bộ công cụ phân tích thị trường mạnh mẽ của ITB.

Đồng nghĩa với việc người dùng TON sẽ được tiếp cận miễn phí với một kho tàng thông tin và công cụ phân tích chuyên sâu, giúp họ có cái nhìn toàn diện và sâu sắc hơn về thị trường và đưa ra các quyết định đầu tư sáng suốt hơn.

IntoTheBlock không giấu nổi sự phấn khích của mình trước sự hợp tác này. Trên trang Twitter, họ đã chia sẻ niềm vui khi được đồng hành cùng TON. Nhờ sự hỗ trợ của IntoTheBlock, người dùng TON sẽ được trang bị những hiểu biết chuyên sâu và các phân tích chi tiết về mạng lưới, từ đó nâng cao trải nghiệm của họ trên nền tảng.

Các công cụ phân tích mà IntoTheBlock cung cấp bao gồm nhiều khía cạnh khác nhau của TON, từ khối lượng giao dịch, tình trạng hoạt động của mạng lưới, cho đến các chỉ số đo lường mức độ tương tác của người dùng..

Sự hợp tác giữa IntoTheBlock và TON không chỉ mang lại lợi ích cho người dùng, mà còn có ý nghĩa to lớn đối với sự phát triển của toàn bộ hệ sinh thái TON. Qua việc cung cấp các công cụ phân tích xịn xò và thông tin minh bạch, IntoTheBlock đang góp phần thúc đẩy sự tăng trưởng và phát triển bền vững của TON, đưa nó trở thành một trong những blockchain hàng đầu trong tương lai.

Sự phát triển và triển vọng tương lai của TON

Việc tích hợp TON vào IntoTheBlock diễn ra đúng vào thời điểm mạng lưới này đang bùng nổ mạnh mẽ. Dữ liệu mới nhất từ IntoTheBlock cho thấy hoạt động trên TON đã tăng vọt, cho thấy sự quan tâm và sử dụng ngày càng tăng đối với nền tảng này.

Gm 💎 Telegram has 950M monthly active users.

Reply $TON + RT if you're one of them! pic.twitter.com/ALpyWSBqC3 — TON 💎 (@ton_blockchain) August 8, 2024

Một yếu tố quan trọng thúc đẩy sự tăng trưởng của TON chính là Telegram, ứng dụng nhắn tin phổ biến với hơn 950 triệu người dùng hoạt động hàng tháng. Sự ra đời của các ứng dụng Telegram Mini, được tích hợp trực tiếp vào Telegram, đã mở ra một cánh cửa mới cho TON.

Kể từ tháng 12/2023, người dùng Telegram đã có thể thực hiện các giao dịch token, thanh toán vi mô và tương tác với hợp đồng thông minh ngay trong các cuộc trò chuyện của mình. Sự tiện lợi và dễ sử dụng này đã thu hút một lượng lớn người dùng mới đến với TON, góp phần thúc đẩy sự phát triển của mạng lưới.

Bên cạnh đó, sự hợp tác chiến lược giữa TON và Trust Wallet vào tháng 7 năm 2024 cũng là một cú hích lớn. Trust Wallet, với hơn 100 triệu người dùng, đã chính thức hỗ trợ TON, cho phép người dùng gửi và nhận đồng TON một cách dễ dàng.

Nate Zou, đại diện của Trust Wallet, cho biết việc tích hợp TON sẽ giúp người dùng tiếp cận dễ dàng hơn với các tính năng của mạng lưới này, bao gồm việc hoán đổi token trong mạng TON hoặc giữa các blockchain khác nhau. Thậm chí, trong tương lai, Trust Wallet còn có thể hỗ trợ cả các NFT chạy trên TON, mở ra thêm nhiều cơ hội mới cho người dùng.

Sự kết hợp giữa việc tích hợp vào IntoTheBlock và hợp tác với Trust Wallet đã đặt TON vào một vị thế thuận lợi để bứt phá. Với tiềm năng to lớn và sự hỗ trợ từ các đối tác mạnh mẽ, TON đang trên đà trở thành một trong những blockchain hàng đầu, thu hút sự quan tâm của cả cộng đồng người dùng và các nhà đầu tư.

Tương lai của TON hứa hẹn sẽ rất tươi sáng, và chúng ta hoàn toàn có thể kỳ vọng vào những bước tiến vượt bậc của mạng lưới này trong thời gian tới.

Giá TON tăng vun vút – Khi nào thì chạm được mức giá 7 USD?

Vào ngày 6/8, OKX – một sàn giao dịch tiền điện tử lớn đã chính thức công bố hỗ trợ cho hệ sinh thái Ton, tiếp thêm sức mạnh cho thị trường và khơi dậy tâm lý lạc quan cho các nhà đầu tư.

🔈 @okxweb3 has launched #TON Cryptopedia with a $350K prize pool! Explore 9 innovative TON projects, including @CatizenAI, @Yescoin_Fam, @ston_fi, @dedust_io, and more, and complete tasks to win tokens and in-game assets from the TON Ecosystem. 💎 To celebrate OKX Wallet’s… pic.twitter.com/rBdGjHKFl1 — TON 💎 (@ton_blockchain) August 6, 2024

Không chỉ như thế, ngày 8/8 Binance cũng đã chính thức niêm yết đồng TON trên sàn của mình. Đây được xem là một bước ngoặt quan trọng, mở ra cánh cửa cho TON tiếp cận với một lượng lớn nhà đầu tư tiềm năng trên toàn cầu.

Ngay sau thông báo từ Binance, giá TON đã có một cú nhảy vọt ấn tượng, từ 5,4 USD lên 6,4 USD. Hiện tại, đồng coin này đang giao dịch quanh mức 6,44 USD, cho thấy sự ổn định và duy trì đà tăng trưởng mạnh mẽ. Trong vòng 24 giờ qua, TON đã ghi nhận mức tăng trưởng ấn tượng lên tới 4,3%, một con số đáng mơ ước đối với bất kỳ đồng tiền điện tử nào.

Nếu nhìn vào biểu đồ kỹ thuật, chúng ta có thể thấy giá TON đang tiến gần đến dải Bollinger trên, một tín hiệu cho thấy sức mạnh tăng giá đang hiện hữu trên thị trường. Nếu đồng coin này có thể vượt qua ngưỡng kháng cự này, chúng ta hoàn toàn có thể kỳ vọng vào một đợt tăng giá mạnh mẽ, đưa TON tiến thẳng đến mốc 7 USD.

Nhìn chung, đồng TON đang có xu hướng tăng. Nếu tâm lý này được duy trì, giá có thể nhanh chóng đạt 7 USD. Tuy nhiên, thị trường tiền điện tử không ổn định, và giá đôi khi đi chệch khỏi các mức dự đoán. Vì vậy, các nhà đầu tư cần luôn theo dõi sát sao các xu hướng thị trường trước khi đầu tư.