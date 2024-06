Dự đoán giá Tron: TRX duy trì được mốc 0,11 đô nhờ được “nhắc” nhiều hơn trên mạng xã hội

Trong bối cảnh thị trường đang chìm trong bức tranh u ám dạo gần đây, Tron (TRX) đã trở thành một điểm sáng hiếm hoi. Đồng tiền này đã ghi nhận mức tăng trưởng gần 2% trong tuần qua, một thành tích khá bất ngờ khi mà hầu hết các altcoin khác đều chìm trong sắc đỏ. Điều đáng quan tâm hơn nữa là TRX đã kiên cường giữ vững mốc 0.11 đô, bất chấp những biến động tiêu cực trên thị trường chung.

Sau khi trượt khỏi mức giá 0.12 đô vào ngày 12/5, TRX đã phải đối mặt với áp lực bán rất dữ dội. Tuy nhiên, phe mua đã thể hiện sự quyết tâm mạnh mẽ khi liên tục đẩy giá lên cao, không để nó rơi xuống dưới ngưỡng hỗ trợ quan trọng – 0.11 đô . Mặc dù vẫn còn một số dấu hiệu giảm nhẹ, nhưng những phân tích kỹ thuật chi tiết và dữ liệu on-chain gần đây cho thấy TRX hoàn toàn có thể đảo chiều và tăng giá trở lại trong thời gian tới.

Sự kiên cường của TRX đã thu hút nhiều nhà đầu tư và chuyên gia phân tích. Họ tin rằng đồng tiền này có tiềm năng tăng trưởng mạnh mẽ trong tương lai, đặc biệt khi các dự án phát triển trên nền tảng Tron tiếp tục được triển khai và thu hút thêm nhiều người dùng mới.

Nhìn vào biểu đồ giá khung ngày của Tron (TRX), chúng ta có thể thấy rõ sự biến động mạnh mà đồng tiền này đã trải qua trong tháng 5 vừa qua. Áp lực bán gia tăng đã khiến TRX giảm từ mức 0,128 đô xuống còn 0,110 đô vào ngày 28/5, đánh dấu một đợt giảm giá mạnh lên tới 14%.

Phe bán không dừng lại ở đó, họ tiếp tục cố gắng đẩy giá TRX xuống thấp hơn nữa. Tuy nhiên, những nỗ lực của họ đã vấp phải sự kháng cự mạnh mẽ từ phe mua. Các nhà đầu tư tin tưởng vào tiềm năng của TRX đã không ngừng mua vào, tạo nên một lực đỡ vững chắc và giúp giá đồng tiền này đảo chiều ngoạn mục.

Vào ngày 11/6, TRX đã bất ngờ tăng vọt lên 0,118 đô khi đà mua tăng mạnh. Mặc dù sau đó giá có giảm nhẹ trở lại, nhưng sự phục hồi này đã thắp lên hy vọng cho những ai đang nắm giữ TRX. Hiện tại, giá của đồng tiền này đã ổn định quanh mức 0,116 đô, tăng nhẹ 0,75% so với thời điểm trước đó.

The $TRX price has been stabilizing between $0.114 and $0.117 for the past few days. 🥂

A break above the resistance could signal a move towards $0.135.

Is #TRX ready to break the resistance? pic.twitter.com/HmfsIwqz0C

— John_Albert (@AlbertJohn) June 13, 2024