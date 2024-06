Trump tăng cường ủng hộ crypto, hứa hẹn sẽ là “tổng thống crypto”

Donald Trump tuyên bố ông sẽ trở thành ‘tổng thống crypto’ tại sự kiện gây quỹ của Craft Ventures ở San Francisco.

Lập trường ủng hộ crypto ngày càng tăng này đối lập với cách tiếp cận nặng nề về quy định của Đảng Dân chủ. Tổng thống Biden gần đây đề xuất một loại thuế khai thác, và SEC đã khởi kiện hàng loạt công ty như Ripple, Bittrex và Binance.

Trong nỗ lực giành phiếu bầu từ cộng đồng crypto, Trump nói ông muốn tất cả $BTC được khai thác ở Mỹ như là tuyến phòng thủ cuối cùng chống lại CBDC. Ông nhấn mạnh điều này sẽ giúp Mỹ trở thành quốc gia năng lượng thống trị bằng cách thúc đẩy nhu cầu nội địa.

Đầu tháng này, Trump thông báo chiến dịch gây quỹ của ông sẽ bắt đầu chấp nhận quyên góp bằng crypto, thể hiện sự đoàn kết với các đối thủ của ‘chính phủ xã hội chủ nghĩa’ kiểm soát thị trường tài chính.

Ngay sau khi Trump bị kết tội làm giả hồ sơ kinh doanh, ví của ông đã nhận được lượng quyên góp đồng meme trị giá hơn 30 triệu USD.

Trong số tài sản của ông có các đồng MAGA ($TRUMP), Super Trump ($STRUMP), Baby Trump ($BABYTRUMP), Doland Tremp ($TREMP), và Dogelon Mars ($ELON). Ít nhất 19.5 triệu USD đến từ Trump Frog ($TROG), được quyên góp bởi chính đội ngũ của dự án này.

Theo nguồn tin từ The Wall Street Journal, Trump đã tham khảo ý kiến của Musk về chính sách crypto và thảo luận về khả năng ông trùm công nghệ này sẽ phát biểu tại hội nghị của Đảng Cộng hòa. Nếu Trump thắng cử vào tháng 11, Musk có thể đảm nhận vai trò cố vấn rộng rãi.

Nếu đúng, những hành động này cho thấy ảnh hưởng chính trị đáng kể của Musk. Các công ty của doanh nhân công nghệ này thường hưởng lợi từ các hợp đồng liên bang, và quan điểm bầu cử của ông trên X thường ảnh hưởng đến nhận thức của cử tri.

Tuy nhiên, Musk đã bác bỏ những tin đồn này bằng một bài đăng trên X.

Pretty sure I’ve never discussed crypto with Trump, although I am generally in favor of things that shift power from government to the people, which crypto can do

— Elon Musk (@elonmusk) May 30, 2024