RTR bay màu 95% sau khi Eric Trump đính chính về token này

Lý do bạn nên tin Techreport Tech Report, ra đời cách đây hơn 25 năm, là một trong những trang web lâu đời nhất chuyên về tin tức phần cứng, đánh giá sản phẩm công nghệ. Sứ mệnh của chúng tôi là cung cấp các hướng dẫn hữu ích, đánh giá sản phẩm khách quan và cập nhật tin tức công nghệ mới nhất.

Một đồng tiền điện tử mang chủ đề Donald Trump, với cái tên đầy tham vọng “Restore the Republic” (RTR), đã trải qua một cú sụp đổ giá trị kinh hoàng lên tới 95%. Nguyên nhân chính đằng sau sự lao dốc này là những thông tin tiêu cực xác nhận rằng đồng tiền này hoàn toàn không có bất kỳ mối liên hệ nào với cựu Tổng thống Donald Trump.

Trước đó, giá của RTR đã có một đợt tăng trưởng ấn tượng, đạt mức 0,1490 USD, sau một bài đăng gây xôn xao trên mạng xã hội từ Ryan Fournier, chủ tịch hiệp hội Students for Trump. Trong bài đăng này (hiện đã bị xóa), Fournier đã mạnh dạn tuyên bố rằng RTR chính là đồng token chính thức mới của Trump, mang đến hy vọng cho những người ủng hộ ông.

This is absolutely false https://t.co/qmv2AKeUYD — Eric Trump (@EricTrump) August 8, 2024

Tuy nhiên Eric Trump, con trai của Donald Trump, đã nhanh chóng lên tiếng phủ nhận mọi liên hệ giữa gia đình Trump và RTR. Tuyên bố này như một gáo nước lạnh dội vào những nhà đầu tư đã đặt niềm tin vào RTR, khiến giá trị của đồng tiền này lao dốc không phanh.

RTR lao dốc không phanh sau khi Eric Trump lên tiếng

I have truly fallen in love with Crypto / DeFi. Stay tuned for a big announcement…@Trump @realDonaldTrump @DonaldJTrumpJr — Eric Trump (@EricTrump) August 6, 2024

Vào ngày 6/8, Eric Trump – con trai của cựu Tổng thống Donald Trump, đã đăng một dòng trạng thái đầy ẩn ý trên X khiến cộng đồng tiền điện tử xôn xao. Anh viết:

“Tôi thực sự đã phải lòng Crypto/DeFi. Hãy chờ đón một thông báo lớn…”.

Dòng trạng thái này ngay lập tức làm dấy lên những đồn đoán về việc gia đình Trump có thể sẽ tham gia vào thị trường tiền điện tử, khiến nhiều người háo hức chờ đợi.

Tuy nhiên, chỉ một ngày sau, vào ngày 7/ 8, Eric Trump lại đăng một thông điệp mang tính cảnh báo:

“Các bạn ơi: Hãy cẩn thận với những token giả mạo, và dự án chính thức duy nhất của Trump vẫn chưa được công bố! Các bạn sẽ nghe tin đó từ tôi trước tiên.”

Lời cảnh báo này như một gáo nước lạnh dội vào những người đang nuôi hy vọng về một dự án tiền điện tử liên quan đến Trump.

Mọi chuyện trở nên phức tạp hơn vào ngày 8 tháng 8, khi Ryan Fournier, chủ tịch Hiệp hội Sinh viên ủng hộ Trump, đăng một bài viết trên X (nay đã bị xóa) tuyên bố rằng RTR, một đồng tiền điện tử mang chủ đề Donald Trump, có liên kết với cựu Tổng thống.

Thông tin này đã tạo ra một cơn sốt trên thị trường, khiến giá của RTR tăng vọt. Nhiều nhà đầu tư tin rằng đây chính là dự án mà Eric Trump đã nhắc đến, và họ đổ xô mua vào RTR với hy vọng kiếm lời lớn.

Nhưng cũng trong ngày 8/8, Eric Trump đã đăng một bài viết khác trên X, khẳng định rằng RTR không hề liên quan gì đến Trump và gia đình ông. Lời phủ nhận này như một quả bom dội vào thị trường, khiến giá của RTR lao dốc không phanh. Những nhà đầu tư đã mua vào RTR với giá cao giờ đây phải đối mặt với khoản lỗ nặng nề.

Friends: Beware of fake tokens! The only official Trump project has NOT been announced! You will hear it here first. https://t.co/33wfKyaMVB — Eric Trump (@EricTrump) August 8, 2024

Hiện tại, giá của RTR chỉ còn 0,0073 USD, giảm mạnh so với mức đỉnh trước đó. Sau bài đăng của Eric, một nhà giao dịch tiền điện tử có tiếng, Kaleo, đã lên tiếng khuyên anh không nên phát hành token, cho rằng hành động này có thể ảnh hưởng tiêu cực đến cơ hội chiến thắng của Donald Trump trong cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ sắp tới.

Eric – if you care about your dad’s chances to win this election, please for the love of all that is good don’t launch a token. — K A L E O (@CryptoKaleo) August 8, 2024

Một người dùng X khác, SlumDOGE Millionaire, cũng đồng tình với Kaleo, kêu gọi Eric đừng phát hành token vì “sẽ chẳng có gì tốt đẹp xảy ra cả”.

Please don’t launch a token, nothing good will come of this. — SlumDOGE Millionaire (@ProTheDoge) August 8, 2024

Câu chuyện về RTR là một ví dụ điển hình cho thấy sự biến động và rủi ro cao của thị trường tiền điện tử. Nó cũng cho thấy tầm ảnh hưởng to lớn của những nhân vật nổi tiếng và mạng xã hội đối với giá cả và tâm lý nhà đầu tư. Các nhà đầu tư cần thận trọng, tiến hành nghiên cứu kỹ lưỡng và không để bị cuốn vào những cơn sốt đầu tư thiếu lý trí.

Donald Trump Jr. lên tiếng về tin đồn ra mắt meme coin

Trước đó, Donald Trump Jr đã gợi ý về việc sẽ ra mắt một dự án lớn trong lĩnh vực tiền điện tử, đồng thời ca ngợi tài chính phi tập trung là tương lai của ngành. Qua đó đã khiến cộng đồng tiền điện tử dậy sóng, nhiều người tin rằng gia đình Trump sắp sửa tung ra một meme coin mới.

We’re about to shake up the crypto worldwith something HUGE.

Decentralized finance is the future—don’t get left behind. #Crypto #DeFi #BeDeFiant — Donald Trump Jr. (@DonaldJTrumpJr) August 7, 2024

Tuy nhiên, trong một cuộc phỏng vấn vào ngày 9/8, Donald Trump Jr. đã dập tắt những đồn đoán này. Anh khẳng định rằng mình không hề có ý định ra mắt memecoin. Thay vào đó, kế hoạch của anh là xây dựng một nền tảng tiền điện tử lớn hơn, mang tính đột phá, đủ sức cạnh tranh với hệ thống ngân hàng truyền thống.

🚨 BREAKING: Donald Trump Jr confirms that he is NOT launching a memecoin but a crypto platform that won’t be ready for awhile. THE TICKER IS $TRUMP. pic.twitter.com/xLUF5ChA1T — Steven Steele (@MrStevenSteele) August 9, 2024

Trump Jr. chia sẻ rằng anh nhận thấy sự bất bình đẳng sâu sắc trong hệ thống tài chính hiện tại, nơi mà chỉ một số ít người có đặc quyền mới có thể tiếp cận các nguồn tài chính và dịch vụ ngân hàng một cách dễ dàng. Anh tin rằng tài chính phi tập trung có thể thay đổi điều này, mang lại cơ hội bình đẳng cho tất cả mọi người.

Vì vậy, anh sẽ sớm công bố kế hoạch chi tiết về một nền tảng tiền điện tử tài chính phi tập trung. Nền tảng này hứa hẹn sẽ mang đến những giải pháp tài chính mới, minh bạch và công bằng hơn cho người dùng. Đồng thời, anh cũng cảnh báo cộng đồng mạng cần cảnh giác với những token giả mạo, tự nhận là thuộc dự án Trump.

I love how much the crypto community is embracing Trump. It’s absolutely incredible, but beware of fake tokens claiming to be part of the Trump project. The only official project will be announced directly by us, and it will be fair for everyone. Don't be fooled—stay tuned for… — Donald Trump Jr. (@DonaldJTrumpJr) August 8, 2024

Trump Jr. khẳng định rằng dự án chính thức sẽ được công bố thông qua các kênh truyền thông chính thống của gia đình và sẽ đảm bảo sự công bằng cho tất cả những người tham gia. Anh muốn mọi người đều có cơ hội tham gia vào dự án này và hưởng lợi từ nó.

It's great that your on your "crypto" journey @DonaldJTrumpJr, but 100% of all crypto tokens with the exception of Bitcoin are fiat scams as not one of them is finite nor decentralized as Bitcoin is. Pls study the history of money, then study fiat money and then study bitcoin! — Carver (@tommycarver) August 8, 2024

Bài đăng của Trump Jr. đã nhận được nhiều sự ủng hộ từ cộng đồng tiền điện tử. Nhiều người bày tỏ sự phấn khích trước viễn cảnh một nền tảng tiền điện tử mới, mang tính cách mạng, được xây dựng bởi gia đình Trump. Tuy nhiên, cũng có những ý kiến trái chiều. Một số người cho rằng đây chỉ là một chiêu trò để thu hút sự chú ý, trong khi những người khác lo ngại về tính khả thi và rủi ro của dự án.

Dù còn nhiều tranh cãi, nhưng sự quan tâm của Donald Trump Jr. đối với tiền điện tử cho thấy lĩnh vực này đang ngày càng thu hút sự chú ý của các nhân vật có tầm ảnh hưởng lớn. Liệu dự án tiền điện tử của gia đình Trump có thành công hay không vẫn còn là một câu hỏi mở, nhưng chắc chắn nó sẽ tiếp tục là chủ đề nóng trong thời gian tới.