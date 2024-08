Donald Trump cam kết biến Mỹ thành siêu cường Bitcoin và sẽ không bao giờ bán $BTC

Hội nghị Bitcoin 2024 tuần trước đã củng cố thêm tầm quan trọng, tầm ảnh hưởng của ngành công nghiệp tiền điện tử trong nền chính trị nước Mỹ. Đảng Cộng hòa không hề che giấu sự ủng hộ của họ đối với đồng tiền điện tử số một thế giới Bitcoin ($BTC). Trong khi đó, phía Đảng Dân chủ đã phải nhượng bộ phần nào trước sức ép từ dư luận.

Trong bài phát biểu tranh cử, ông Donald Trump ngày càng tỏ rõ quan điểm ủng hộ đối với tiền điện tử, tuyên bố chính phủ tốt nhất là không bao giờ nên bán lượng Bitcoin nắm giữ.

“Trong thời gian quá dài, chính phủ của chúng ta đã vi phạm nguyên tắc cơ bản mà mọi người dùng Bitcoin đều biết thuộc lòng: Không bao giờ bán số Bitcoin của bạn.

Donald Trump”

Trong bài phát biểu quan trọng của mình, vị cựu tổng thống Mỹ này đã cam kết thành lập một “Hội đồng cố vấn tổng thống về Bitcoin và tiền điện tử”. Và nhiều người đã gọi ông Trump là “tổng thống tiền điện tử” trong tương lai, tạo hiệu ứng lan truyền trên nhiều nền tảng truyền thông, mạng xã hội.

Hãy cùng xem tại sao ông Trump muốn biến nước Mỹ trở thành siêu cường Bitcoin, và điều này có tác động gì đến tình hình của thị trường tiền điện tử nhé.

Một trong những luận điểm gây tranh cãi nhất mà ông Trump đưa ra đó là ông sẽ sa thải chủ tịch Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch (SEC), Gary Gensler, ngay trong ngày đầu tiên đảm nhiệm cương vị tổng thống (nếu đắc cử). Gary Gensler chính là nguồn cơn cho những áp đặt của SEC đến hàng loạt loại tiền điện tử trong thời gian vừa qua.

JUST IN: Crowd goes absolutely nuts after Donald Trump vows to fire SEC Chairman Gary Gensler during the Bitcoin Conference in Nashville, Tennessee.

Trump was clearly taken aback at the crowd's reaction when he made the announcement.

"On day one, I will fire Gary Gensler and… pic.twitter.com/0CyOMaY6FY

— Collin Rugg (@CollinRugg) July 27, 2024