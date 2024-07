“Trump Trade” có thể tác động mạnh đến thị trường tiền điện tử trước thềm cuộc bầu cử Hoa Kỳ

Việc cựu tổng thống Donald Trump tự tuyên bố trở thành “tổng thống tiền điện tử” trong cuộc tranh luận tổng thống đầu tiên năm 2024 là một chất xúc tác tuyệt vời cho thị trường tiền điện tử.

Ông Trump ủng hộ việc quản lý và đầu tư tiền ảo cá nhân. Thậm chí tỷ phú này còn chấp nhận hoạt động quyên góp tiền điện tử ngay trong chiến dịch tranh cử tổng thống của bản thân ông.

Kể từ cuộc tranh luận tổng thống đầu tiên năm 2024 vào ngày 28 tháng 6 giữa hai ứng cử viên, giá đồng coin số một thế giới $BTC đã tăng vọt 6,67%, từ 60.000 đô la lên 64.000 đô la.

Bài phát biểu dự kiến ​​của ông Trump tại Hội nghị Bitcoin vào ngày 27 tháng 7 ngay tới đây có thể “đánh dấu thời điểm rất quan trọng đối với tiền điện tử”, có khả năng đưa Bitcoin vượt qua mức ATH 73.000 đô la mới thiết lập gần đây.

Quan điểm đối lập về tiền điện tử của Trump và Biden chắc chắn sẽ có ảnh hưởng đến kết quả của cuộc bầu cử tổng thống Mỹ sắp tới – bởi cộng động người dùng tiền điện tử ở Mỹ là cực kỳ đông đảo. Tuy nhiên, người sáng lập Ethereum, ông Vitalik Buterin phản đối việc chỉ ủng hộ các chính trị gia ủng hộ tiền điện tử, mà nên tập trung vào nguyên tắc cốt lõi của crypto – tính phi tập trung.

Buterin nêu lên mối lo ngại về việc nhiều người đơn thuận ủng hộ các chính trị gia dựa trên lập trường tiền điện tử của họ. Người sáng lập Ethereum lập luận “việc đưa ra quyết định theo cách này có nguy cơ cao đi ngược lại các giá trị đã đưa bạn đến với thế giới tiền điện tử ngay từ đầu”.

Ông nhấn mạnh rằng cộng đồng người dùng tiền điện tử nên bỏ phiếu dựa trên các nguyên tắc cốt lõi của sự phi tập trung, chẳng hạn như yếu tố về tự do công nghệ và bảo vệ dữ liệu.

Tuy nhiên, sự thận trọng của ông Buterin không phải không gặp phải phản ứng dữ dội, khi một người dùng trên mạng xã hội X đã gọi ông là “nhà bình luận chính trị vô dụng trong lĩnh vực tiền điện tử”.

I respect Vitalik but he has always been among the most naive and useless political commentators in crypto. Idealism is not realism, and he pretends we aren’t dealing with a cultural cancer and infestation of Marxism.

He’s wrong.@VitalikButerin I’m always happy to chat. https://t.co/mMFKnv6uBI

— Ryan Selkis (d/acc) 🇺🇸 (@twobitidiot) July 17, 2024