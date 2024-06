Thẩm phán Hoa Kỳ ký phê chuẩn khoản thanh toán 4,5 tỷ USD của Terraform với SEC

Vụ kiện pháp lý giữa Terraform Labs, người đồng sáng lập Do Kwon và Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ (US Securities and Exchange Commission) đang dần đi đến hồi kết. Trong diễn biến mới nhất, một thẩm phán tòa án quận New York đã thông qua thỏa thuận giải quyết kiện tụng trị giá 4,5 tỷ USD với SEC từ phía Terraform Labs và Do Kwon.

Terraform Labs và Do Kwon phải chịu phạt tới 4,5 tỷ USD để giải quyết với SEC

Thẩm phán Tòa án quận New York Jed Rakoff đã phê chuẩn thỏa thuận dàn xếp kiện tụng giữa Terraform Labs, người sáng lập Do Won và SEC.

Theo lệnh của thẩm phán, Terra và Kwon sẽ phải trả hàng tỷ đồng tiền phạt. Hơn nữa, thẩm phán này đã cấm bị cáo – mà cụ thể là Terraform Labs và Do Kwon tham gia vào ngành công nghiệp tiền điện tử trong tương lai.

Thẩm phán Rakoff đã ký phê chuẩn thỏa thuận giải quyết trị giá 4,5 tỷ USD giữa hai bên. Tòa án nêu rõ ràng rằng Terraform sẽ phải trả gần 3,6 tỷ USD tiền bồi thường và thêm 420 triệu USD cho các khoản phạt dân sự. Ngoài ra, công ty này sẽ còn phải trả khoản lãi định kỳ thông thường tới 467 triệu USD.

Theo thỏa thuận được toàn phê chuẩn, Do Kwon sẽ phải chịu trách nhiệm trả 110 triệu USD. Anh ta cũng sẽ phải trả khoản tiền phạt dân sự 80 triệu USD, cùng tiền lãi theo phán quyết là 14,3 triệu USD.

Sau phán quyết của tòa án, Chủ tịch SEC Gary Gensler đã có bài phát biểu vào ngày 13 tháng 6. Ông đề cập rằng phán quyết của Thẩm phán Rakoff xác nhận những gì nhiều tòa án đã nói là hoàn toàn đúng.

Hơn nữa, ông Gensler tuyên bố rằng nhãn mác, hình ảnh hoặc những sự cường điệu trên một sản phẩm kỹ thuật số không xác định liệu đó có phải là chứng khoán hay không. Thay vào đó, thực tế hoạt động trên thị trường của sản phẩm theo luật chứng khoán mới là bằng chứng xác thực nhất.

Gensler cũng nhấn mạnh rằng công ty Terraform và Do Kwon đã có các hành vi, hoạt động lừa đảo, gây ra tổn thất lớn cho cộng đồng các nhà đầu tư.

Thuật toán stablecoin của Terraform đã khiến TerraUSD tụt giá không phanh so với đồng USD, gây ra chuỗi sụp đổ của toàn bộ hệ sinh thái tiền điện tử Terraform. Và kết quả là dẫn đến tổn thất tài sản khủng khiếp, lên tới hơn 45 tỷ USD. SEC đã buộc phải kiện công ty Terraform Labs và người sáng lập Do Kwon vì có các hành vi vi phạm luật chứng khoán Hoa Kỳ, gây thiệt hại cho cộng đồng các nhà đầu tư.

Phản ứng của cộng đồng tiền điện tử trước quyết định của tòa đối với Terraform và Kwon

Việc tòa án phê chuẩn thỏa thuận giải quyết trị giá 4,5 tỷ USD cho Terraform và Kwon đã kéo theo nhiều phản ứng trái chiều trong cộng đồng các nhà đầu tư tiền điện tử.

Giám đốc điều hành của CryptoQuant, Ki Young Ju, đã chỉ trích hệ thống tư pháp Hoa Kỳ về quyết định cuối cùng trong vụ kiện pháp lý giữa Terraform và SEC. Ông lưu ý rằng thỏa thuận giải quyết trị giá 4,5 tỷ USD cho Terraform và Kwon trên thực tế là không thể thực hiện được.

Ki Young Ju nhấn mạnh Kwon sẽ chỉ có nước bước tiếp con đường trở thành tội phạm tài chính mới có thể huy động được số tiền lớn đến như vậy. Hơn nữa, Giám đốc điều hành Ju cũng đã chỉ trích phương pháp giải quyết tội phạm kinh tế của chính phủ Mỹ, cho biết chính quyền chỉ tập trung vào lợi ích kinh tế tiền tệ thay vì duy trì hệ thống luật pháp.

Ju cũng đưa ra quan điểm nước Mỹ đang có một hệ thống tư pháp yếu kém. Ông chỉ ra rằng nước này sẽ thu giữ số tiền thu được từ tội phạm trong khi đóng vai trò là cơ quan thực thi toàn cầu, nhưng sẽ lại không bao giờ thực hiện các hoạt động bồi thường cho các nạn nhân quốc tế.

Tương tự, một người dùng trên X cũng cho rằng phán quyết của tòa án là “một trong những ví dụ điên rồ nhất về tệ nạn tham nhũng của cơ quan chức năng”.