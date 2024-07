Lý do bạn nên tin Techreport Tech Report, ra đời cách đây hơn 25 năm, là một trong những trang web lâu đời nhất chuyên về tin tức phần cứng, đánh giá sản phẩm công nghệ. Sứ mệnh của chúng tôi là cung cấp các hướng dẫn hữu ích, đánh giá sản phẩm khách quan và cập nhật tin tức công nghệ mới nhất.

Theo Bryan Courchesne, CEO của công ty đầu tư Daim, Mỹ có thể sẽ bắt đầu tích trữ Bitcoin như một loại tài sản dự trữ chiến lược.

Việc ông Trump tham gia hội nghị Bitcoin vào ngày mai có thể đẩy giá Bitcoin (BTC) vào một giai đoạn tăng trưởng mạnh mẽ, được thúc đẩy thêm bởi việc quỹ ETF Bitcoin của BlackRock vượt qua QQQ, quỹ ETF của Nasdaq. 99Bitcoins đã huy động được hơn 2,5 triệu USD trong đợt bán trước và sẽ kết thúc trong 13 ngày tới, vào ngày 6/8. Bạn có thể stake token với APY 684% để có được lợi nhuận khủng. Giá Bitcoin đã tăng 1,74% trong tuần qua và 6,13% trong tháng qua, khiến nhiều người trong giới đầu tư tin rằng thị trường tiền điện tử sắp bước vào một đợt tăng trưởng mạnh mẽ. Sự kiện ông Trump thoát khỏi vụ ám sát hụt và việc quỹ ETF Bitcoin của BlackRock vượt qua QQQ (quỹ ETF của Nasdaq) về lượng tiền đổ vào từ đầu năm đến nay được xem là những yếu tố quan trọng thúc đẩy đà tăng giá của Bitcoin. Bryan Courchesne, CEO của công ty đầu tư Daim, cho rằng Mỹ có thể sẽ bắt đầu xem Bitcoin như một loại tài sản dự trữ chiến lược. Nghĩa là chính phủ Mỹ sẽ mua và nắm giữ Bitcoin như một phần trong dự trữ quốc gia, tương tự như vàng hay ngoại tệ. Bộ Tư pháp Mỹ hiện đang nắm giữ khoảng 200.000 Bitcoin, biến Mỹ trở thành quốc gia sở hữu nhiều Bitcoin nhất thế giới. Nếu số Bitcoin này được chuyển sang Bộ Ngân khố Mỹ, giá trị của nó sẽ lên tới 13 tỷ USD, tạo ra một cú hích lớn cho thị trường Bitcoin. – Ông Courchesne Việc Mỹ công nhận Bitcoin như một tài sản dự trữ chiến lược có thể mang lại nhiều lợi ích cho đồng tiền điện tử này. Nó sẽ tăng cường niềm tin của nhà đầu tư vào Bitcoin, khiến giá trị của nó tăng lên. Đồng thời, nó cũng sẽ tạo ra hiệu ứng tích cực cho các token dựa trên Bitcoin như 99Bitcoins (99BTC). Dự án 99Bitcoins đã huy động được hơn 2,5 triệu USD trong đợt bán trước, dự kiến kết thúc trong 13 ngày tới. Với việc chuyển đổi BRC-20 sắp diễn ra, hiệu suất của 99BTC sẽ gắn liền với tương lai của Bitcoin, tạo ra cơ hội tăng trưởng đáng kể cho những ai đầu tư vào dự án này. Kết hợp những yếu tố trên, chúng ta có thể thấy rằng Bitcoin đang có tiềm năng tăng giá mạnh mẽ trong thời gian tới. Cùng với sự liên kết chặt chẽ với Bitcoin, 99Bitcoins có thể trở thành một trong những dự án hưởng lợi nhiều nhất từ sự tăng trưởng này. Tuy nhiên, thị trường tiền điện tử luôn biến động và tiềm ẩn nhiều rủi ro, nhà đầu tư cần cân nhắc kỹ trước khi đưa ra quyết định. Nếu Trump tái đắt cử thì khả năng cao Mỹ sẽ tạo quỹ dự trữ BTC Việc Donald Trump, cựu Tổng thống Mỹ công khai ủng hộ Bitcoin đang làm dấy lên hy vọng rằng Mỹ có thể sẽ xem xét việc nắm giữ Bitcoin như một loại tài sản dự trữ chiến lược trong tương lai gần. Ông Trump thậm chí còn bày tỏ mong muốn tất cả Bitcoin trên thế giới sẽ được khai thác tại Mỹ, cho thấy sự quan tâm đặc biệt của ông đối với đồng tiền điện tử này. Tuy nhiên, Bryan Courchesne, CEO của công ty đầu tư Daim, cho rằng việc khai thác toàn bộ Bitcoin tại Mỹ là điều bất khả thi. Ông chia sẻ: “Mặc dù ý tưởng đó rất tuyệt vời và có thể thúc đẩy sự đổi mới trong lĩnh vực này, nhưng việc thực hiện là vô cùng khó khăn. Việc 100% Bitcoin được khai thác tại Mỹ sẽ không thể xảy ra, nhưng việc có nhiều công ty Mỹ tham gia vào quá trình khai thác này chắc chắn sẽ mang lại lợi ích cho toàn bộ ngành công nghiệp tiền điện tử.” Mặc dù vậy, ông Courchesne vẫn tỏ ra lạc quan về tương lai của Bitcoin dưới thời ông Trump. Ông Trump dự kiến sẽ tham gia một hội nghị về Bitcoin trong thời gian tới, và Courchesne tin rằng cựu Tổng thống sẽ tiếp tục thể hiện sự ủng hộ của mình đối với tiền điện tử, đồng thời đưa ra những chính sách có lợi cho các thợ đào Bitcoin. Nhiều người tin rằng nếu ông Trump tái đắc cử Tổng thống Mỹ, Bitcoin có thể sẽ bước vào một giai đoạn phát triển mới, thậm chí là một “kỷ nguyên vàng”. Sự ủng hộ của ông Trump, cùng với việc ngày càng có nhiều tổ chức lớn đầu tư vào Bitcoin, có thể tạo ra một môi trường thuận lợi cho sự phát triển của đồng tiền điện tử này.. Presale 99Bitcoins đang đi đến hồi kết khi đã huy động được 2.5 triệu USD 99Bitcoins, một loại token đang hoạt động trên nền tảng Ethereum (ERC 20), sẽ sớm chuyển đổi sang giao thức BRC-20 trên blockchain Bitcoin. Sự thay đổi này sẽ tạo ra một mối liên kết đặc biệt giữa 99Bitcoins (ký hiệu $99BTC) và Bitcoin, đồng tiền điện tử lớn nhất thế giới, từ đó có thể thúc đẩy giá trị của 99BTC tăng lên không ít. Dự án 99Bitcoins được xây dựng trên mô hình “Learn-to-Earn” (L2E), tức là người dùng có thể kiếm được token 99BTC thông qua việc học hỏi và tham gia vào các hoạt động liên quan đến tiền điện tử. Đây là một dự án đã có uy tín và được tin tưởng trong cộng đồng tiền điện tử, với hơn 11 năm hoạt động và một nền tảng giáo dục chất lượng cao. 99Bitcoins hiện có hơn 2,8 triệu người đăng ký, một cộng đồng 709 nghìn người theo dõi và hơn 21,7 nghìn follower trên X. 🔥 Our #Presale is nearly over! 🔥 Secure your $99BTC tokens now before the final price increase! 👀 The presale ends on the 6th of August at 2 PM UTC. Don’t miss out! 🗓️ #99Bitcoins #BTC #Crypto pic.twitter.com/ggU70617jT — 99Bitcoins (@99BitcoinsHQ) July 23, 2024 Trong bối cảnh thị trường tiền điện tử đang biến động mạnh mẽ do những sự kiện gần đây như việc Đức bán Bitcoin và Mt. Gox hoàn trả Bitcoin, việc giáo dục về tiền điện tử trở nên quan trọng hơn bao giờ hết. 99Bitcoins cung cấp một nền tảng học tập tuyệt vời cho những ai muốn tìm hiểu về tiền điện tử và kiếm thêm thu nhập từ kiến thức của mình. Người dùng có thể kiếm được token 99BTC bằng cách tham gia vào các hoạt động học tập khác nhau, như làm bài kiểm tra, đạt chứng chỉ, đóng góp vào cộng đồng thông qua việc hỗ trợ lẫn nhau trên các diễn đàn, v.v. Gần đây, dự án 99Bitcoins đã thông báo rằng đợt bán trước token sẽ kết thúc vào ngày 6 tháng 8. Đây là cơ hội cuối cùng để các nhà đầu tư mua token 99BTC với giá ưu đãi trước khi giá tăng lên sau khi kết thúc đợt bán trước. Một điểm đáng chú ý khác của 99Bitcoins là tỷ lệ APY (lợi nhuận phần trăm hàng năm) khi stake token lên tới 684%. Đây là một con số rất cao, đặc biệt là trong giai đoạn cuối của các đợt bán trước tiền điện tử. Hiện tại, đã có hơn 1,5 tỷ token 99BTC được stake bởi các nhà đầu tư. Theo dự đoán, giá của 99Bitcoins có thể đạt 0,02 đô la hoặc cao hơn vào cuối năm 2025, tăng 1.650% so với giá hiện tại là 0,00115 đô la. Nếu bạn quan tâm đến việc đầu tư vào 99Bitcoins, bạn có thể truy cập trang web chính thức của dự án, kết nối ví điện tử của bạn và mua token trực tiếp trên đó. Kết luận – Liệu Bitcoin và 99Bitcoins có thể tăng mạnh trong thời gian tới? Xét về Bitcoin, bối cảnh địa chính trị hiện tại, đặc biệt là sự ủng hộ của cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump và khả năng Mỹ xem xét đưa Bitcoin vào danh mục tài sản dự trữ, đang tạo ra một môi trường thuận lợi cho sự tăng trưởng của đồng tiền điện tử này. Nếu những dự đoán này trở thành hiện thực, chúng ta hoàn toàn có thể kỳ vọng vào một đợt tăng giá mạnh mẽ của Bitcoin trong tương lai gần. Về phần 99Bitcoins, việc chuyển đổi sang giao thức BRC-20 trên blockchain Bitcoin được xem là một bước đi chiến lược quan trọng. Sự thay đổi này không chỉ giúp 99Bitcoins tận dụng được những ưu điểm của công nghệ blockchain Bitcoin mà còn giúp token này gắn kết chặt chẽ hơn với Bitcoin, từ đó hưởng lợi từ sự tăng trưởng của đồng tiền điện tử lớn nhất thế giới. Mặc dù có nhiều yếu tố tích cực ủng hộ sự tăng trưởng của Bitcoin và 99Bitcoins, nhưng không có gì đảm bảo rằng chúng sẽ luôn tăng giá. Thị trường có thể thay đổi bất ngờ do nhiều yếu tố khác nhau, bao gồm cả những yếu tố nằm ngoài tầm kiểm soát của chúng ta. Do đó, nhà đầu tư cần thận trọng và cân nhắc kỹ lưỡng trước khi đưa ra quyết định đầu tư vào Bitcoin hay 99Bitcoins. Việc tìm hiểu kỹ về dự án, công nghệ, đội ngũ phát triển và tiềm năng thị trường là rất quan trọng để đưa ra quyết định đầu tư sáng suốt. Tuy nhiên, không thể phủ nhận rằng triển vọng của Bitcoin và 99Bitcoins là rất tích cực. Sự kết hợp giữa sự ủng hộ của các chính trị gia có tầm ảnh hưởng, sự phát triển không ngừng của công nghệ blockchain và sự quan tâm ngày càng tăng của các nhà đầu tư trên toàn thế giới có thể tạo ra một cú hích lớn cho thị trường tiền điện tử trong thời gian tới. 