Đảng cộng hoà Mỹ đấu tranh để đưa BTC thành tài sản dự trữ chiến lược

Thượng nghị sĩ Tim Scott đã lên tiếng khẳng định rằng, nếu đảng Cộng hòa nắm quyền, chính phủ sẽ dành sự ủng hộ mạnh mẽ cho thị trường tiền điện tử, đồng thời đưa ra các giải pháp nhằm tháo gỡ những quy định đang gây cản trở cho sự phát triển của lĩnh vực này. Trong khi đó, dự luật của Thượng nghị sĩ Cynthia Lummis, nhằm biến Bitcoin trở thành một loại tài sản dự trữ quốc gia, tuy đang được xúc tiến nhưng khả năng được thông qua trong năm 2024 là không cao.

Về tình hình thị trường, Bitcoin đã có một ngày tăng trưởng ấn tượng với mức tăng 3.10%, đẩy vốn hóa thị trường lên 3.23% và đạt mức giá 69.582 USD. Giới phân tích cho rằng, nếu đồng tiền số này vượt qua ngưỡng kháng cự 70.000 USD, rất có thể chúng ta sẽ được chứng kiến một lần nữa Bitcoin thử thách mức giá kỷ lục 74.000 USD đã từng thiết lập trước đó. Hội nghị Bitcoin 2024, một sự kiện trọng đại của cộng đồng tiền điện tử, đã diễn ra từ ngày 25 đến 27 tháng 7 vừa qua, để lại nhiều dấu ấn đáng nhớ. Trong đó, nổi bật nhất là sự ủng hộ mạnh mẽ dành cho Bitcoin (BTC) và những tín hiệu tích cực cho thấy tiền điện tử có thể sẽ được chào đón rộng rãi hơn trong tương lai gần. Một trong những điểm nhấn của hội nghị chính là sự xuất hiện của cựu Tổng thống Donald Trump. Ông đã một lần nữa khẳng định lập trường ủng hộ Bitcoin của mình, góp phần củng cố niềm tin của các nhà đầu tư và những người đam mê tiền điện tử. Không chỉ có Donald Trump, Thượng nghị sĩ Tim Scott của đảng Cộng hòa cũng đã mang đến những thông điệp đầy lạc quan. Ông chia sẻ rằng: Nếu đảng Cộng hòa giành chiến thắng trong cuộc bầu cử sắp tới, chính phủ sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho việc sử dụng Bitcoin, hướng tới mục tiêu “dân chủ hóa tài chính”. – Thượng nghị sĩ Tim Scott Bitcoin is about bringing resources back into the communities that need it most and giving all Americans a chance.#Bitcoin2024 pic.twitter.com/cbMnnoJdfd — Tim Scott (@SenatorTimScott) July 26, 2024 Nghĩa là Bitcoin sẽ không chỉ là một loại tài sản đầu tư, mà còn là một công cụ giúp mọi người, đặc biệt là những người có thu nhập thấp, tiếp cận với các dịch vụ tài chính một cách dễ dàng và công bằng hơn. Thượng nghị sĩ Scott còn cho biết thêm, ông sẽ ủng hộ dự luật của Thượng nghị sĩ Cynthia Lummis, nhằm biến Bitcoin thành một loại tài sản dự trữ quốc gia, nếu ông trở thành chủ tịch Ủy ban Ngân hàng Thượng viện. Đây là một tín hiệu cho thấy Bitcoin đang dần được công nhận và có thể sẽ sớm được xem là một phần quan trọng trong hệ thống tài chính truyền thống. Với những diễn biến tích cực này, hội nghị Bitcoin 2024 đã thực sự trở thành một “cú hích” lớn cho thị trường tiền điện tử. Nó không chỉ khẳng định vị thế của Bitcoin, mà còn mở ra những cơ hội mới cho sự phát triển của toàn ngành công nghiệp. “Tháo gỡ rào cản” cho luật và quy định về tiền điện tử Hội nghị Bitcoin 2024 vừa qua không chỉ là một sự kiện lớn đối với cộng đồng yêu thích tiền điện tử mà còn là diễn đàn để các chính trị gia Mỹ thể hiện quan điểm của mình về tương lai của Bitcoin và thị trường tiền điện tử nói chung. Trong đó, Thượng nghị sĩ Tim Scott đã thu hút sự chú ý đặc biệt với đề xuất “tháo gỡ rào cản” cho các quy định và luật lệ liên quan đến tiền điện tử. Ông Scott cho rằng, việc tiếp cận và sử dụng tiền điện tử nên là quyền của mọi người dân Mỹ, bất kể họ giàu hay nghèo. Quan điểm này nhận được sự đồng tình từ cựu Tổng thống Donald Trump và Thượng nghị sĩ Cynthia Lummis. Họ đều cho rằng các quy định hiện hành đang kìm hãm sự phát triển của ngành công nghiệp tiền điện tử và cần được xem xét lại. As the top Republican on @BankingGOP, I’m fighting to ensure rules and regulations don’t stifle innovation. #Bitcoin2024 pic.twitter.com/9BLBWBjcxj — Tim Scott (@SenatorTimScott) July 26, 2024 Tuy nhiên, đề xuất của ông Scott cũng vấp phải không ít ý kiến trái chiều. Nhiều người lo ngại rằng việc nới lỏng quy định có thể khiến tình trạng lừa đảo trong lĩnh vực tiền điện tử trở nên trầm trọng hơn. Thực tế cho thấy, các vụ lừa đảo liên quan đến tiền điện tử, đặc biệt là thông qua AI và mạng xã hội, đang ngày càng gia tăng. Nếu không có những quy định chặt chẽ, người dùng chân chính rất dễ trở thành nạn nhân của những kẻ xấu. Mặt khác, Hoa Kỳ hiện đang là một trong những quốc gia có chính sách kiểm soát tiền điện tử nghiêm ngặt nhất thế giới. Họ đã và đang thực hiện nhiều biện pháp mạnh tay đối với các công ty tiền điện tử lớn, điển hình là Binance. Cho thấy, việc tìm ra một sự cân bằng giữa việc khuyến khích đổi mới và bảo vệ người dùng là một bài toán không hề đơn giản. Vậy, làm thế nào để cân bằng giữa việc khuyến khích sự đổi mới và bảo vệ người dùng khỏi những rủi ro tiềm ẩn? Đây là một câu hỏi lớn mà các nhà hoạch định chính sách và cộng đồng tiền điện tử cần cùng nhau tìm ra lời giải đáp. Bitcoin có thể sẽ không thể trở thành tài sản dự trữ trước năm 2026 Thượng nghị sĩ Cynthia Lummis nổi tiếng với lập trường ủng hộ Bitcoin và là người đứng sau dự luật nhằm biến Bitcoin thành một loại tài sản dự trữ. Mặc dù bà không đề cập đến vấn đề này tại hội nghị, nhưng Thượng nghị sĩ Tim Scott đã cam kết rằng nếu ông trở thành Chủ tịch Ủy ban Ngân hàng Thượng viện, ông sẽ hoàn toàn ủng hộ dự luật này. Tuy nhiên, việc Bitcoin có thể trở thành một loại tài sản dự trữ trong năm 2024 là không chắc chắn. Quốc hội Mỹ vẫn chưa đưa ra được một dự luật về tiền điện tử nào được cả hai viện thông qua. Trong khi Hạ viện đã thông qua một số dự luật, Thượng viện lại trì hoãn chúng. Tình hình vẫn còn nhiều hy vọng, bởi nền tảng đã được đặt ra. Mặc dù còn nhiều cuộc đàm phán kéo dài phía trước, tương lai của Bitcoin tại Mỹ vẫn rất tươi sáng. Michael Saylor, CEO của MicroStrategy (công ty nắm giữ lượng Bitcoin lớn nhất), cho rằng Hoa Kỳ nên mua 4 triệu Bitcoin để chuẩn bị cho Kho bạc khả năng Bitcoin trở thành một loại tài sản dự trữ. Cathie Wood, CEO của ARK Invest, cũng đồng ý và ủng hộ ý tưởng này. Robert F. Kennedy, ứng cử viên tổng thống độc lập, cũng đã hứa sẽ biến Bitcoin thành một loại tài sản dự trữ nếu ông đắc cử. Cho thấy sự hiện diện của tiền điện tử trong các cuộc bầu cử Mỹ không bị chi phối bởi bất kỳ đảng phái chính trị nào. Tất cả các ứng cử viên, bất kể thuộc phe nào, đều thừa nhận tầm quan trọng của tiền điện tử đối với cử tri của họ. Ngay cả các ứng cử viên của đảng Dân chủ, những người thường có quan điểm bảo thủ hơn về tiền điện tử, cũng đã kêu gọi các lãnh đạo đảng ủng hộ tiền điện tử hơn. Điều này cho thấy họ cũng nhận ra rằng tiền điện tử đã trở thành một vấn đề quan trọng đối với nhiều người dân. Tương lai đầy hứa hẹn của tiền điện tử sau năm 2024 Bitcoin đã có một bước tiến đáng kể trong ngày qua khi tăng 3,10% giá trị, tiến gần đến ngưỡng kháng cự quan trọng 70.000 USD. Sự tăng trưởng này không chỉ là một con số mà còn là tín hiệu tích cực cho thấy thị trường đang trên đà tăng trưởng mạnh mẽ. Các nhà phân tích dự đoán rằng Bitcoin có thể sớm vượt qua ngưỡng này và tiếp tục hành trình chinh phục những đỉnh cao mới. Hội nghị Bitcoin 2024 vừa qua đã góp phần khẳng định vị thế quan trọng của tiền điện tử trong bối cảnh chính trị Hoa Kỳ. Sự kiện này không chỉ là nơi để các chuyên gia và nhà đầu tư gặp gỡ, trao đổi kiến thức, mà còn là diễn đàn để thảo luận về tương lai của tài sản kỹ thuật số. Đặc biệt, ý tưởng về việc Bitcoin trở thành một loại tài sản dự trữ đã nhận được sự quan tâm lớn. Nếu điều này trở thành hiện thực, nó sẽ mở ra một kỷ nguyên mới cho Bitcoin và toàn bộ thị trường tiền điện tử. Tuy nhiên, Bitcoin không phải là duy nhất ở thế giới tiền điện tử. 