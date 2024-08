Các Thượng nghị sĩ Hoa Kỳ đề xuất dự luật mới, trao nhiều quyền cho Cơ quan Mật vụ hơn để truy tố Tội phạm tiền điện tử

Các Thượng nghị sĩ Mỹ Catherine Cortez Masto (Nevada), Charles Grassley (Lowa) và Amy Klobuchar (Minnesota) đã đưa ra Dự luật mới liên quan đến tiền điện tử vào ngày 02 tháng 8. Dự luật này nhằm tăng cường thẩm quyền của Cơ quan Mật vụ trong hoạt động chống tội phạm tiền điện tử.

Dự luật, Đạo luật Tội phạm Mạng năm 2024, đề xuất trao cho Cơ quan Mật vụ nhiều quyền tự do hơn trong hoạt động điều tra các tội phạm liên quan đến tiền điện tử, ngăn chặn các tội phạm mạng xuyên quốc gia.

Hãy cùng tìm hiểu các vấn đề chính quan trọng xoay quanh tội phạm tiền điện tử, và cách các thượng nghị sĩ Hoa Kỳ dự định giải quyết vấn đề này.

Khi xem xét đến các mối đe dọa liên quan đến tiền điện tử lên tới hơn 24,2 tỷ đô la vào năm 2023 và hơn 1,38 tỷ đô la tài sản crypto đã bị đánh cắp trong quý 1 năm 2024, không có gì ngạc nhiên khi các Thượng nghị sĩ Hoa Kỳ cho rằng giải quyết tội phạm tiền điện tử là việc rất cần thiết.

Điều đáng lo ngại là các loại tội phạm tài chính liên quan đến tiền điện tử ngày càng gia tăng.

Trong khi Sở Mật vụ có nhiệm vụ điều tra tội phạm về cơ sở hạ tầng tài chính của Mỹ, tội phạm mạng thường nằm ngoài nhiệm vụ/khả năng của cơ quan này. Các hành vi tội phạm mạng thường được thực hiện bởi các doanh nghiệp không có giấy phép:

Đạo luật Tội phạm mạng năm 2024 sửa đổi luật hiện hành, qua đó trao quyền cho Cơ quan Mật vụ nhiều hơn, tăng thêm các nguồn lực tài chính. Mục tiêu là nâng cao hiệu quả hoạt động điều tra các tội phạm mạng do các tổ chức phi truyền thống và không có giấy phép thực hiện.

Đối với Cơ quan Mật vụ, dự luật mới sẽ giúp cơ quan này dễ dàng hơn nhiều trong việc thực thi quy định. Cụ thể:

Các quy định này sẽ chắc chắn sẽ có tác động đáng kể đến lĩnh vực tiền điện tử. Dự luật mới sẽ giúp tăng cường giám sát theo quy định, cải thiện tính đổi mới và bảo mật, đồng thời nhấn mạnh tầm quan trọng của việc cân bằng giữa yêu cầu bảo mật và quyền riêng tư.

My new bill with @ChuckGrassley gives the Secret Service the tools to investigate criminal organizations using digital assets to evade the law.

The Secret Service plays a critical role in combatting financial crime, and our bill will ensure they can continue to keep us safe.

— Senator Cortez Masto (@SenCortezMasto) August 4, 2024