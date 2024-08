ETF Bitcoin mất 148 triệu USD tại Mỹ, ETF Ether tăng 98 triệu USD

Thị trường chứng khoán Mỹ đã trải qua một ngày thứ 3 đầy biến động khi các quỹ ETF (quỹ hoán đổi danh mục) đầu tư vào Bitcoin giao ngay ghi nhận một lượng lớn nhà đầu tư rút vốn, diễn ra đồng thời với việc giá Bitcoin giảm mạnh.

Theo số liệu từ Farside Investors, tổng cộng có đến 148,5 triệu USDđã bị rút khỏi các quỹ ETF Bitcoin giao ngay. Trong đó, Fidelity, một trong những công ty quản lý tài sản lớn nhất thế giới, dẫn đầu xu hướng rút vốn với con số lên tới 64,48 triệu USD.

GBTC, một sản phẩm đầu tư vào Bitcoin của Grayscale, cũng không tránh khỏi làn sóng rút vốn này với 32,18 triệu USD bị rút ra. Tương tự, ARKB, một quỹ ETF Bitcoin giao ngay khác do Ark Invest và 21 Shares đồng quản lý, cũng ghi nhận dòng vốn ròng chảy ra 28,88 triệu USD.

Điều đáng ngạc nhiên là IBIT của BlackRock, quỹ ETF Bitcoin giao ngay lớn nhất xét về giá trị tài sản ròng, lại không ghi nhận bất kỳ dòng vốn vào hay ra nào trong ngày hôm đó.

Mặc dù có sự rút vốn đáng kể, tổng khối lượng giao dịch của các quỹ ETF Bitcoin giao ngay vẫn đạt mức 2,2 tỷ USD. Kể từ khi ra mắt vào đầu năm 2024, các quỹ này đã thu hút được tổng cộng 17,19 tỷ USD vốn đầu tư ròng, cho thấy sức hấp dẫn của chúng đối với các nhà đầu tư tổ chức và cá nhân.

Sự kiện này một lần nữa nhấn mạnh tính biến động cao của thị trường tiền điện tử, nơi mà giá cả và dòng vốn có thể thay đổi chóng mặt trong thời gian ngắn. Đối với các nhà đầu tư, việc theo dõi sát sao diễn biến thị trường và có chiến lược đầu tư rõ ràng là vô cùng quan trọng để bảo vệ tài sản và đạt được mục tiêu tài chính của mình.

Trong khi các quỹ ETF Bitcoin giao ngay dường như đang mất dần sức hút thì các quỹ ETF Ethereum giao ngay tại Mỹ lại thu hút được một lượng lớn dòng tiền đổ vào, bất chấp sự điều chỉnh giảm giá chung của thị trường tiền điện tử.

Các quỹ ETF Bitcoin giao ngay đang trải qua giai đoạn khó khăn khi nhà đầu tư liên tục rút vốn. Ngược lại, các quỹ ETF Ethereum giao ngay tại Mỹ lại ghi nhận dòng vốn đổ vào đáng kể, lên tới 98,3 triệu USD. Cho thấy sự quan tâm ngày càng tăng của các nhà đầu tư đối với Ethereum, đồng tiền điện tử lớn thứ hai thế giới sau Bitcoin.

Trong số các quỹ ETF Ethereum giao ngay, ETHA của BlackRock nổi bật với dòng vốn đổ vào lớn nhất, đạt 109,89 triệu USD. FETH của Fidelity cũng thu hút được 22,49 triệu USD. Ngoài ra, quỹ ETF mini trust của Grayscale và quỹ của Franklin Templeton cũng ghi nhận dòng vốn vào lần lượt là 4,7 triệu USD và dưới 1 triệu USD.

Tổng khối lượng giao dịch của các quỹ ETF ETH vào thứ Ba đạt 330,13 triệu USD, cho thấy sự sôi động của thị trường này. Tuy nhiên, cần lưu ý rằng kể từ khi niêm yết vào ngày 23 tháng 7, các quỹ ETF Ether giao ngay tại Mỹ đã ghi nhận dòng vốn ròng chảy ra tổng cộng 363 triệu USD.

Sự phân hóa này trên thị trường ETF tiền điện tử có thể được giải thích bởi nhiều yếu tố. Đối với Bitcoin, sự giảm giá gần đây và những lo ngại về các quy định pháp lý có thể đã khiến nhà đầu tư thận trọng hơn. Trong khi đó, Ethereum đang thu hút sự chú ý nhờ những phát triển tích cực về công nghệ và ứng dụng, đặc biệt là trong lĩnh vực tài chính phi tập trung (DeFi).

Nhìn chung thì thị trường ETF tiền điện tử đang trải qua những biến động đáng chú ý. Sự phân hóa giữa các quỹ ETF Bitcoin và Ethereum giao ngay cho thấy sự thay đổi trong tâm lý nhà đầu tư và những kỳ vọng khác nhau về tương lai của hai đồng tiền điện tử này.

Sự suy thoái của thị trường toàn cầu hôm thứ Hai đã tác động đến cả thị trường tiền điện tử và các sản phẩm liên quan, như ETF. Bitcoin đã giảm mạnh, chạm mức thấp nhất trong nhiều tháng, xuống dưới 50.000 USD vào thứ Hai.

For this thread, I've analyzed the data with #Bitcoin and my findings are below:

1/ Ghost Month is considered a bad month for almost everything in Asian culture.

Nhà đầu tư lướt sóng có tiếng Honey đã đưa ra một giả thuyết thú vị để giải thích cho sự sụt giảm này. Theo Honey, “Tháng Cô Hồn” trong lịch âm của Việt Nam có thể là một trong những nguyên nhân chính. Tháng Cô Hồn năm nay kéo dài từ ngày 4 tháng 8 đến ngày 7 tháng 9, và dữ liệu lịch sử cho thấy Bitcoin thường gặp khó khăn trong giai đoạn này.

2/ In 2017, ghost month started on 22 Aug and ended on 19 Sep. The price of #Bitcoin fell almost 40% from $5000 to $3000. pic.twitter.com/nphhWMkiNv

Mặc dù Tháng Cô Hồn mang ý nghĩa tâm linh và không có liên hệ trực tiếp đến thị trường tài chính, nhưng nó lại ảnh hưởng sâu sắc đến tâm lý và hành vi của các nhà đầu tư, đặc biệt là ở các nước Á Đông. Theo quan niệm dân gian, Tháng Cô Hồn là thời điểm không may mắn, nên nhiều người có xu hướng hạn chế các hoạt động đầu tư, kinh doanh lớn.

7/ In 2022, ghost month started on 29 July and ended on 26 Aug. The price of #Bitcoin fell almost 17% from $25,000 to $20,0000. pic.twitter.com/uXmmnw2wAu

Honey đã chỉ ra những ví dụ cụ thể để minh họa cho quan điểm của mình. Năm 2017, Tháng Cô Hồn bắt đầu vào ngày 22 tháng 8 và kết thúc vào ngày 19 tháng 9, giá Bitcoin đã giảm gần 40%, từ 5000 USD xuống 3000 USD. Từ năm 2018 đến 2023, cũng có sự sụt giảm tương tự đối với Bitcoin trong tháng 8 và tháng 9.

8/ This year, in 2023, ghost month started on 16 Aug, and guess what, we dumped the next day from $29,000 to $25,000.

The good news is that it's ending today on 14 Sep and if we analyze, #Bitcoin has dumped around 15% this month. pic.twitter.com/cErvR1brOK

