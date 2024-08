WazirX trình báo cảnh sát, CoinDCX lập quỹ bảo vệ nhà đầu tư sau khi bị hack

Tháng 7 vừa qua, WazirX, một trong những sàn giao dịch tiền điện tử lớn nhất Ấn Độ, đã trở thành nạn nhân của một vụ tấn công mạng tinh vi. Vụ việc này đã gây chấn động cộng đồng tiền điện tử trong nước và quốc tế, khi tin tặc đã đánh cắp một lượng lớn tài sản kỹ thuật số trị giá hàng trăm triệu USDT.

Sau một thời gian nỗ lực khắc phục hậu quả và thu thập bằng chứng, WazirX đã chính thức trình báo sự việc lên cơ quan chức năng. Ngày 5 tháng 8 năm 2024, sàn giao dịch đã nộp “Đơn trình báo thông tin đầu tiên” (First Information Report – FIR) lên Cảnh sát Delhi, đánh dấu một bước ngoặt quan trọng trong cuộc chiến chống lại tội phạm mạng.

Vụ việc hiện đang được giao cho Đơn vị Tình báo và Chiến dịch Chiến lược (Intelligence Fusion & Strategic Operations – IFSO) thuộc Cảnh sát Delhi thụ lý. IFSO được biết đến là một đơn vị chuyên trách về điều tra các vụ án liên quan đến an ninh mạng và tội phạm công nghệ cao, với đội ngũ điều tra viên giàu kinh nghiệm và được trang bị công nghệ hiện đại.

Việc IFSO tham gia vào cuộc điều tra này cho thấy mức độ nghiêm trọng của vụ việc và quyết tâm của cơ quan chức năng trong việc truy tìm thủ phạm và thu hồi tài sản bị đánh cắp.

Ngay sau khi nộp đơn trình báo, WazirX đã công khai thông tin trên các kênh truyền thông của mình, bao gồm cả trang Twitter chính thức. Sàn giao dịch khẳng định sự tin tưởng vào khả năng điều tra của IFSO và cam kết sẽ hợp tác chặt chẽ để đưa những kẻ đứng sau vụ tấn công ra trước công lý.

Bên cạnh đó, WazirX cũng đang nỗ lực hết mình để phục hồi số tiền bị đánh cắp và đảm bảo quyền lợi cho người dùng. Các biện pháp bảo mật đã được tăng cường, đồng thời sàn giao dịch cũng đang làm việc với các chuyên gia an ninh mạng để ngăn chặn những vụ tấn công tương tự trong tương lai.

Vụ tấn công mạng vào WazirX không chỉ ảnh hưởng đến uy tín của sàn giao dịch mà còn gây ra những xáo trộn trên thị trường tiền điện tử. Giá trị của một số đồng tiền ảo liên quan đã giảm mạnh sau khi tin tức về vụ việc được công bố, làm dấy lên những lo ngại về tính bảo mật và rủi ro của việc đầu tư vào tiền điện tử.

Các sàn giao dịch khác cũng đã nhanh chóng tăng cường các biện pháp bảo mật để ngăn chặn những vụ tấn công tương tự. Cho thấy sự cảnh giác và tinh thần hợp tác cao độ trong cộng đồng tiền điện tử, nhằm bảo vệ tài sản của nhà đầu tư và duy trì sự phát triển bền vững của thị trường.

Ngày 18 tháng 7, 2024 WazirX đã phải đối mặt với một sự cố an ninh nghiêm trọng. Hacker đã xâm nhập vào hệ thống của sàn giao dịch và chiếm đoạt một lượng lớn tài sản kỹ thuật số, ước tính trị giá khoảng 234,9 triệu USDT.

Trong số các tài sản bị đánh cắp có cả những đồng tiền điện tử phổ biến như Shiba Inu (SHIB), Ether (ETH), Matic (MATIC) và Pepe (PEPE). Sự cố này đã gây ra một cú sốc lớn cho cộng đồng tiền điện tử Ấn Độ và thu hút sự chú ý của giới truyền thông quốc tế.

Theo thông tin từ WazirX, vụ tấn công chủ yếu nhắm vào ví đa chữ ký (multi-signature wallet) của họ, được vận hành cùng với Liminal, nhà cung cấp cơ sở hạ tầng ví điện tử cho sàn giao dịch.

Ví đa chữ ký được thiết kế để tăng cường bảo mật bằng cách yêu cầu nhiều bên ký xác nhận trước khi thực hiện giao dịch. Tuy nhiên, kẻ tấn công đã tìm ra cách vượt qua được rào cản này và chiếm quyền kiểm soát ví.

Việc WazirX nộp đơn trình báo thông tin đầu tiên (FIR) lên Cảnh sát Delhi sau hơn hai tuần kể từ khi vụ tấn công xảy ra đã gây ra nhiều tranh cãi trong cộng đồng. Nhiều người đặt câu hỏi về lý do tại sao sàn giao dịch lại mất nhiều thời gian như vậy để báo cáo sự việc. Một số khác cho rằng việc điều tra một vụ án liên quan đến tiền điện tử và công nghệ blockchain là một quá trình phức tạp và đòi hỏi thời gian.

Đáp lại những phản ứng trái chiều này, đồng sáng lập WazirX, Nischal Shetty, đã lên tiếng khẳng định cam kết của sàn giao dịch trong việc minh bạch thông tin và nỗ lực phục hồi tài sản bị đánh cắp. Ông cũng nhấn mạnh rằng WazirX đang hợp tác chặt chẽ với cơ quan chức năng để điều tra vụ việc và truy tìm thủ phạm.

Sau khi tiến hành điều tra nội bộ, WazirX khẳng định hệ thống của họ không hề có dấu hiệu bị xâm nhập. Họ cho rằng lỗ hổng bảo mật có thể xuất phát từ Liminal, đối tác cung cấp dịch vụ ví điện tử cho WazirX. Tuy nhiên, Liminal lại phản bác và khẳng định hệ thống của họ vẫn an toàn. Hai bên liên tục đưa ra những thông tin trái chiều, khiến dư luận hoang mang và không biết nên nghe ai.

Trong khi đó, Liminal đã công bố một báo cáo chi tiết về vụ tấn công. Theo đó, kẻ tấn công đã sử dụng một phương pháp cực kỳ tinh vi, lợi dụng một ví điện tử được tạo từ bên ngoài để xâm nhập vào hệ thống của WazirX. Liminal cho rằng đây là một cuộc tấn công có chủ đích nhắm vào một khách hàng cụ thể, chứ không phải là một lỗ hổng bảo mật trên diện rộng.

Tuy nhiên, những thông tin này vẫn chưa đủ để làm sáng tỏ toàn bộ sự việc. Một số chuyên gia và công ty phân tích blockchain đã đưa ra giả thuyết rằng các tin tặc Bắc Triều Tiên có thể là thủ phạm đứng sau vụ tấn công.

Nếu giả thuyết này là đúng, thì đây không chỉ là một vụ tấn công thông thường mà còn mang tính chất chính trị và có thể gây ra những hậu quả nghiêm trọng cho thị trường tiền điện tử toàn cầu.

Vụ việc này cũng đặt ra một câu hỏi lớn về tính bảo mật của các sàn giao dịch tiền điện tử. Liệu những biện pháp bảo mật hiện tại có đủ để đối phó với những cuộc tấn công ngày càng tinh vi và nguy hiểm hay không? Các sàn giao dịch cần phải làm gì để bảo vệ tài sản của người dùng một cách tốt nhất?

Mặc dù WazirX đã nộp đơn trình báo sự việc lên cơ quan chức năng, nhưng quá trình điều tra vẫn đang diễn ra và chưa có kết luận cuối cùng. Cộng đồng tiền điện tử đang dõi theo từng diễn biến của vụ việc và hy vọng rằng những kẻ đứng sau vụ tấn công sẽ sớm bị đưa ra ánh sáng.

Vụ tấn công mạng vào WazirX đã tạo ra một cú sốc lớn đối với thị trường tiền điện tử Ấn Độ, nhưng cộng đồng đã không mất nhiều thời gian để phản ứng và tìm cách giảm thiểu những ảnh hưởng tiêu cực.

Một trong những phản ứng đáng chú ý nhất đến từ cộng đồng Shiba Inu (SHIB). Với việc 5,43 tỷ SHIB bị đánh cắp, các holder SHIB đã nhanh chóng tăng tỷ lệ đốt (burn rate) lên hơn 400%. Hành động này nhằm mục đích giảm nguồn cung SHIB trên thị trường, từ đó hạn chế khả năng tin tặc bán tháo số SHIB đã chiếm được và gây ảnh hưởng đến giá trị của đồng tiền này.

