Bot giao dịch WienerAI được xem là ChatGPT của tiền điện tử – Presale của WienerAI vượt mốc 5,5 triệu USD

WienerAI – một token meme ERC-20 tiềm năng vừa công bố một số thông tin ban đầu về bot giao dịch sắp ra mắt của mình, khiến cộng đồng tiền điện tử dậy sóng.

Theo đó, đội ngũ WienerAI ($WAI) đã đăng tải 4 bức ảnh chụp màn hình trên tài khoản X, tiết lộ về chatbot sắp tới của dự án này trông như thế nào và hoạt động ra sao.

Tương tự như ChatGPT, con bot này có thể thực hiện các cuộc trò chuyện mở rộng về tiền điện tử. Nếu bạn kết nối với ví của bạn, nó có thể tự động swap token một cách tự động và đề xuất các giao dịch tiềm năng tạo ra lợi nhuận.

Chương trình presale của $WAI gần đây đã vượt qua được cột mốc 5,5 triệu USD. Hiện tại token đang được bán với mức giá là 0,000717 USD và có áp dụng chương trình staking với APY là 205%.

We're delighted to share some sneak peeks with our incredible and supportive community. (1/4) pic.twitter.com/kR8ypeJycj

More than just a bot–WienerAI is your ultimate crypto trading companion.

Việc sáp nhập ASI gần đây có thể thúc đẩy các dự án AI lên một tầm cao mới. Điều này sẽ gia tăng lợi ích cho WienerAI khi chỉ còn một thời gian ngắn nữa là nó sẽ chuyển sang đợt tăng giá tiếp theo.

Hãy cùng tìm hiểu thêm về bot giao dịch mới và xem xét xem liệu WienerAI có phải là một dự án tiềm năng dành cho bạn hay không.

Bot giao dịch AI của WienerAI đã sắp sửa được hoàn thiện. Trong bài đăng ngắn gọn trên X, các nhà phát triển đã giới thiệu qua hoạt động của bot này.

If you've ever felt like crypto trading is complicated, you're not alone. That's why we've built WienerAI with simplicity in mind.

WienerAI acts like most AI chat bots you've used before. Except this bot helps you find winning crypto trades. (2/4) pic.twitter.com/6whYnCkSlZ

— WienerAI (@WienerDogAI) June 11, 2024