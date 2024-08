XRP có thể x600: Bollinger Bands báo hiệu đà bứt phá

Tony “The Bull” Severino, một chuyên gia phân tích tiền điện tử nổi tiếng vừa đưa ra nhận định đáng quan tâm về chỉ báo Bollinger Bands trên khung tháng của XRP. Ông cho biết, các dải Bollinger Bands này đang ở mức hẹp nhất từ trước đến nay.

Bollinger Bands là một công cụ phân tích kỹ thuật phổ biến, giúp các nhà đầu tư đánh giá biến động giá của một tài sản. Khi các dải Bollinger Bands thu hẹp lại, điều đó cho thấy giá đang dao động trong một biên độ hẹp và biến động thấp. Tuy nhiên, lịch sử đã chứng minh rằng, sau những giai đoạn “bình yên” như vậy, thị trường thường xuất hiện những biến động giá mạnh mẽ, có thể là tăng hoặc giảm đột ngột.

Chính vì vậy, nhận định của Tony “The Bull” Severino đã nhanh chóng thu hút sự quan tâm của cộng đồng nhà đầu tư và các chuyên gia phân tích khác. Nhiều người cho rằng, đây có thể là dấu hiệu báo trước một đợt tăng giá mạnh của XRP trong tương lai gần. Tuy nhiên, cũng có những ý kiến thận trọng hơn, cho rằng cần theo dõi thêm các chỉ báo khác để đưa ra quyết định đầu tư chính xác.

Giữa những thăng trầm của thế giới tiền ảo, Ripple XRP đang trở thành một điểm sáng thu hút sự quan tâm của giới đầu tư, đặc biệt là sau những tín hiệu kỹ thuật đầy hứa hẹn gần đây. Bollinger Bands, một công cụ được ưa chuộng để đo lường sự biến động của thị trường, đang hé lộ những điều thú vị về tương lai của đồng XRP.

Khi các dải Bollinger Bands khép lại, đó là dấu hiệu cho thấy thị trường đang trải qua giai đoạn biến động thấp. Điều đáng chú ý là hiện tại, các dải Bollinger Bands của XRP thậm chí còn thu hẹp hơn so với thời điểm trước khi đồng tiền này có cú bứt phá ngoạn mục 60.000% vào năm 2018. Cú tăng trưởng thần kỳ đó đã đẩy giá XRP từ mức dưới 1 xu lên đến 3,84 đô la, mức cao nhất mọi thời đại.

Tighter than before the historic 60,000% rally that ended in early 2018 pic.twitter.com/OFTTkcDxDU

Không chỉ có Bollinger Bands, một chỉ báo kỹ thuật khác là Chỉ số Sức mạnh Tương đối RSI cũng cho thấy XRP đang ở mức thấp lịch sử. Tony “The Bull” Severino, một chuyên gia phân tích kỹ thuật nổi tiếng, đã chia sẻ trên Twitter rằng Bollinger Bands hàng tháng của XRP đang ở mức hẹp nhất từ trước đến nay.

Charts don’t mean shit, haven’t meant shit, for years. Completely irrelevant to what happens with $XRP . I’m a big bag holder, but the emotional reactions are not predictable with this. At all. Just more clickbait.

Những tín hiệu kỹ thuật này đang khiến cộng đồng nhà đầu tư xôn xao. Một số nhà phân tích lạc quan dự đoán rằng XRP có thể sẽ tái hiện, thậm chí vượt qua cả đợt tăng trưởng ấn tượng năm 2018. Tuy nhiên, không phải ai cũng tin vào những dự đoán này.

Big Wayne, một nhà đầu tư XRP lâu năm cho rằng biểu đồ kỹ thuật không có ý nghĩa gì trong việc dự đoán biến động của XRP. Theo ông, yếu tố cảm xúc của nhà đầu tư mới là điều quan trọng nhất, và điều này rất khó lường trước được.

Dù có nhiều ý kiến trái chiều, không thể phủ nhận rằng những tín hiệu kỹ thuật tích cực của XRP đang thu hút sự chú ý lớn từ thị trường.

Trước những chỉ báo kỹ thuật tích cực, cộng đồng tiền điện tử đang xôn xao bàn tán về tương lai giá cả của XRP. Moon Lambo, một người ủng hộ XRP nổi tiếng, đã chia sẻ phân tích của Severino, làm dấy lên thêm nhiều cuộc thảo luận sôi nổi.

Một số nhà phân tích thậm chí còn đưa ra những mục tiêu đầy tham vọng, với những lời đồn đoán về khả năng tăng giá gấp 600 lần. Nếu lịch sử lặp lại như dự đoán, XRP có thể tăng vọt lên mức 363,6 đô la. Tuy nhiên, chúng ta cần phải tiếp cận những dự đoán này một cách thận trọng.

Thị trường tiền điện tử vốn nổi tiếng với sự biến động khó lường. Dù những tín hiệu kỹ thuật có vẻ khả quan, nhưng không có gì đảm bảo rằng XRP sẽ thực sự đạt được mức tăng giá như mong đợi. Nhiều yếu tố khác, bao gồm cả tình hình kinh tế vĩ mô, các quy định pháp lý, và thậm chí cả tâm lý nhà đầu tư, đều có thể tác động đến giá trị của đồng tiền này.

Do đó, các nhà đầu tư thông minh không nên vội vàng “xuống tiền” chỉ dựa trên những dự đoán. Thay vào đó, hãy luôn tỉnh táo, nghiên cứu kỹ lưỡng và đưa ra quyết định dựa trên những phân tích đa chiều

Không chỉ các nhà phân tích chuyên sâu, mà ngay cả những người kì cựu trong giới đầu tư tiền điện tử cũng đang hướng sự chú ý về Ripple XRP, đặc biệt là sau những tín hiệu kỹ thuật đầy hứa hẹn gần đây. Scott Melker, một trader nổi tiếng với lượng người theo dõi đông đảo, đã chia sẻ quan điểm lạc quan của mình về tương lai của XRP, và điều này đã tạo nên một làn sóng bàn tán sôi nổi trong cộng đồng.

$XRP WEEKLY

Have not looked at this chart in ages, but it is in a REALLY interesting spot here. 4th touch of descending resistance here on the weekly. Rejection likely, but a breakout has this flying… worth watching, regardless of your feelings towards the token. pic.twitter.com/2iInHCkfI2

— The Wolf Of All Streets (@scottmelker) July 31, 2024