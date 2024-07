Dự đoán giá Horizen ($ZEN) năm 2024 – 2030: Tác động của các rào cản pháp lý

Năm 2024, giá của ZEN có thể tăng lên 23,51 USD nếu mọi thứ thuận lợi, nhưng cũng có thể giảm xuống 8,54 USD nếu gặp khó khăn.

Năm 2024, giá của ZEN có thể tăng lên 23,51 USD nếu mọi thứ thuận lợi, nhưng cũng có thể giảm xuống 8,54 USD nếu gặp khó khăn. Sang năm 2025, ZEN có thể tăng mạnh lên 35,05 USD nếu thị trường ủng hộ. Tuy nhiên, nếu không vượt qua được những trở ngại hiện tại, giá có thể giảm sâu xuống 1,47 USD.

Sang năm 2025, ZEN có thể tăng mạnh lên 35,05 USD nếu thị trường ủng hộ. Tuy nhiên, nếu không vượt qua được những trở ngại hiện tại, giá có thể giảm sâu xuống 1,47 USD. Năm 2030, giá của ZEN có thể đạt 68,17 USD nếu thị trường phát triển tốt, luật pháp không quá khắt khe và mạng lưới Horizen được cải thiện. Ngược lại, giá có thể chỉ dừng ở mức 3 USD nếu gặp phải những rào cản mới.

Đồng Horizen (ZEN) đã trải qua một giai đoạn khó khăn kể từ năm 2022, khi mà giá trị liên tục giảm xuống dưới mức giá niêm yết khi mới ra mắt. Tình hình càng trở nên nghiêm trọng hơn khi sàn giao dịch Binance gắn thẻ theo dõi cho ZEN, đặt ra nguy cơ đồng tiền này có thể bị hủy niêm yết, tức là không còn được giao dịch trên sàn nữa.

Tuy nhiên, may mắn đã mỉm cười với những người kiên trì nắm giữ ZEN. Trong một diễn biến bất ngờ, giá trị của ZEN đã bắt đầu tăng trở lại, ghi nhận mức tăng trưởng ấn tượng 51% trong vòng một năm qua. Cho thấy sự quan tâm của nhà đầu tư đối với ZEN đang dần hồi phục.

Horizen là cả một mạng lưới ứng dụng phi tập trung (dApp) đầy tiềm năng. Điểm đặc biệt của Horizen là nó tập trung vào hai yếu tố quan trọng: tính riêng tư và khả năng mở rộng. Nghĩa là Horizen không chỉ giúp bạn giao dịch an toàn, bảo mật mà còn có thể xử lý một lượng lớn giao dịch cùng một lúc.

Để đạt được mục tiêu này, Horizen hoạt động trên một chuỗi bên (sidechain) có tên là Zendoo và sử dụng kiến trúc zero-knowledge (ZK). Nghe có vẻ phức tạp nhưng thực ra, ZK là một công nghệ tiên tiến cho phép bạn chứng minh một điều gì đó là đúng mà không cần tiết lộ bất kỳ thông tin chi tiết nào.

ZEN là đồng tiền điện tử chính thức của Horizen. Nó không chỉ là một phương tiện thanh toán phí giao dịch trên mạng lưới Horizen mà còn mang lại nhiều lợi ích khác cho người nắm giữ.

Không chỉ vậy, việc stake ZEN còn giúp bạn đóng góp vào sự ổn định và an toàn của toàn bộ mạng lưới Horizen. Khi bạn stake ZEN, bạn đang thể hiện sự tin tưởng vào dự án và giúp Horizen trở nên mạnh mẽ hơn.

Khi mới được niêm yết vào năm 2017, giá của ZEN ở mức 11,34 USD và nhanh chóng tăng vọt lên 19,13 USD, mang lại niềm vui cho những nhà đầu tư đầu tiên. Tuy nhiên, giá ZEN đã bất ngờ lao dốc xuống dưới 4 USD, khiến nhiều người lo lắng về tương lai của đồng tiền này.

Thế nhưng, ZEN đã chứng minh sức sống mãnh liệt của mình khi chỉ sau sáu tháng, nó đã phục hồi ngoạn mục và đạt đến đỉnh ATH tại 54,32 USD. Đây là một cú lội ngược dòng ngoạn mục, mang lại lợi nhuận khổng lồ 379% cho những người đã tin tưởng và kiên nhẫn nắm giữ ZEN.

Tuy nhiên, thị trường tiền điện tử vốn luôn biến động, và ZEN cũng không phải ngoại lệ. Sau một năm với những biến động giá cả mạnh mẽ, ZEN lại quay trở về mức 4 USD và chật vật tìm đường trở lại đỉnh cao. Mãi đến năm 2021, ZEN mới tìm lại được ánh hào quang của mình khi đạt đến mức giá cao nhất mọi thời đại mới tại 148,21 USD. Năm 2022, ZEN lại rơi vào vòng xoáy giảm giá và thậm chí còn xuống dưới mức giá niêm yết ban đầu.

Tình hình càng trở nên đáng lo ngại hơn khi vào đầu năm 2024, sàn giao dịch Binance đã gắn thẻ theo dõi cho ZEN. Nguyên nhân là do Binance phải tuân thủ các yêu cầu pháp lý liên quan đến các đồng tiền tập trung vào quyền riêng tư như ZEN.

Tuy nhiên, ngay cả trong thời điểm khó khăn nhất, ZEN vẫn cho thấy khả năng phục hồi mạnh. Trong tháng gần đây, giá ZEN đã tăng vọt 94,56%, đạt 11,95 USD. Mặc dù vẫn còn nhiều biến động, nhưng nhìn chung, ZEN đã có một năm 2024 khá tích cực với xu hướng tăng trưởng ổn định.

Hiện tại, những tín hiệu kỹ thuật đang cho thấy triển vọng khá tích cực cho ZEN trong năm 2024. Cả hai đường trung bình động đơn giản SMA 50 và SMA 200 của ZEN đều đang có xu hướng tăng. Nếu bạn chưa biết, SMA là một công cụ phân tích kỹ thuật phổ biến, giúp chúng ta nhìn thấy xu hướng giá trung bình trong một khoảng thời gian nhất định. Việc cả hai đường SMA này đều tăng cho thấy giá ZEN có thể tiếp tục tăng trong tương lai gần.

Hơn nữa, cả hai đường SMA này đều đang nằm trên mức 8,54 đô la. Nghĩa là 8,54 đô la có thể trở thành một mức hỗ trợ mạnh cho ZEN, ngăn không cho giá giảm xuống dưới mức này trong năm 2024.

Mặc dù ZEN đã có một tháng tăng trưởng ấn tượng với mức tăng 94,56%, nhưng chỉ số sức mạnh tương đối (RSI) của nó đang tiến gần đến vùng quá bán. RSI là một chỉ số khác giúp chúng ta đo lường tốc độ và sự thay đổi của giá. Khi RSI tiến gần đến vùng quá bán, điều đó có nghĩa là giá có thể đã tăng quá nhanh và cần phải điều chỉnh giảm để trở về mức cân bằng.

Bên cạnh đó, đường SMA 200 ngày tuần đang ở mức 15,19 USD cũng có thể trở thành một ngưỡng kháng cự mạnh. Để tiếp tục tăng giá, ZEN sẽ cần phải vượt qua mức này.

1/ The transformation to Horizen 2.0 is full steam ahead!

The 2.0 upgrade is a substantial leap forward for the Horizen ecosystem:

🧩 Enhanced EVM Optimized for ZK Apps

✅ The Latest Proof Verification Method

⚡️ Exceptional Performance

➡️ Future-Proof by Design

Let's dive into… pic.twitter.com/mKNFlGGNcQ

— Horizen (@horizenglobal) July 16, 2024