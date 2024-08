Biểu đồ giá Dogecoin cho thấy tiềm năng tăng trưởng 65% đến mốc 0.17 USD

Lý do bạn nên tin Techreport Tech Report, ra đời cách đây hơn 25 năm, là một trong những trang web lâu đời nhất chuyên về tin tức phần cứng, đánh giá sản phẩm công nghệ. Sứ mệnh của chúng tôi là cung cấp các hướng dẫn hữu ích, đánh giá sản phẩm khách quan và cập nhật tin tức công nghệ mới nhất.

Thị trường tiền điện tử hiện đang trải qua một giai đoạn khó khăn, Bitcoin vẫn chưa thể vượt qua ngưỡng 60.000 USD. Không chỉ Bitcoin, mà ngay cả các altcoin cũng đang phải đối mặt với áp lực giảm giá đáng kể. Tuy nhiên, giữa bức tranh ảm đạm này, có một điểm sáng le lói đến từ các meme coin – những đồng tiền điện tử ra đời từ những trào lưu trên mạng xã hội.

Dogecoin, meme coin nổi tiếng nhất đang thể hiện những tín hiệu cho thấy khả năng sẽ có một đợt tăng giá mạnh trong thời gian tới. Tuy nhiên, chúng ta cũng cần lưu ý rằng Chỉ số Sợ hãi và Tham lam của thị trường tiền điện tử hiện đang ở mức rất thấp, cho thấy tâm lý bi quan bao trùm giới đầu tư. Điều này có thể sẽ che mờ những chuyển biến tích cực, ngay cả đối với những meme coin hàng đầu như DOGE.

Cryptorphic, một nhà phân tích tiền điện tử, đã đưa ra những nhận định lạc quan về Dogecoin. Ông tin rằng DOGE có tiềm năng tăng giá gấp 10 lần, đạt mức gần 1 USD. Dưới đây là những lý do ông đưa ra để củng cố cho nhận định của mình:

DOGE đã vượt qua kênh tích lũy dài hạn: Đây là một tín hiệu kỹ thuật quan trọng, cho thấy DOGE đã thoát khỏi giai đoạn giá đi ngang kéo dài và sẵn sàng cho một đợt tăng trưởng mới.

Xuất hiện mô hình Doji hàng tuần mạnh mẽ: Mô hình này cho thấy sự cân bằng giữa lực mua và lực bán, và thường được coi là dấu hiệu của một đợt tăng giá sắp xảy ra.

Elon Musk có thể sẽ tiếp tục ủng hộ DOGE: Elon Musk, tỷ phú công nghệ nổi tiếng, là một người ủng hộ nhiệt thành của Dogecoin. Sự ủng hộ của ông có thể sẽ tạo ra hiệu ứng tích cực cho giá DOGE.

DOGE đang giao dịch trên các đường trung bình động quan trọng: Đây là một tín hiệu kỹ thuật khác cho thấy xu hướng tăng giá của DOGE.

Chỉ số RSI đang ở mức thấp: Cho thấy DOGE vẫn còn nhiều dư địa để tăng giá.

Meme coin đang hoạt động tốt hơn các dự án khác: Trong thời gian gần đây, meme coin nói chung đang có hiệu suất vượt trội so với các dự án tiền điện tử khác. DOGE, với vị thế là meme coin hàng đầu, có thể sẽ dẫn đầu xu hướng này.

Nhiều chỉ báo kỹ thuật khác cũng ủng hộ xu hướng tăng giá của DOGE.

Tuy nhiên, Cryptorphic cũng nhấn mạnh rằng đây chỉ là những phân tích cá nhân và không nên được coi là lời khuyên đầu tư. Thị trường tiền điện tử luôn biến động và tiềm ẩn nhiều rủi ro.

Vậy, liệu Dogecoin có thể tăng giá trong bối cảnh thị trường chung đang gặp nhiều khó khăn hay không? Câu trả lời vẫn còn bỏ ngỏ. Mặc dù có những tín hiệu tích cực từ Dogecoin, nhưng tâm lý bi quan của nhà đầu tư có thể sẽ là một trở ngại lớn. Tuy nhiên, nếu DOGE có thể vượt qua được những khó khăn này, thì tiềm năng tăng trưởng của nó là rất lớn. Chúng ta hãy cùng chờ xem liệu DOGE có thể tạo nên một cú bứt phá ngoạn mục hay không!

Phân tích kỹ thuật Dogecoin: Không biết đâu mà lần

Theo dữ liệu từ IntoTheBlock, 68% người nắm giữ Dogecoin hiện vẫn đang có lãi, trong khi 26% đã mua DOGE ở mức giá cao hơn giá hiện tại. Cho thấy mặc dù thị trường có nhiều biến động, Dogecoin vẫn giữ được sức hút nhất định và nhiều nhà đầu tư vẫn tin tưởng vào tiềm năng tăng trưởng của nó.

Hơn nữa, 67% người nắm giữ Dogecoin đã nắm giữ tài sản của họ trong hơn một năm, và chỉ 2% nắm giữ DOGE trong vòng chưa đầy một tháng. Điều này cho thấy phần lớn các nhà đầu tư vẫn lạc quan về Dogecoin bất chấp những khó khăn gần đây của thị trường.

Tuy nhiên, số lượng địa chỉ mới đã giảm dần, cho thấy sự thiếu hụt các nhà đầu tư mới tham gia vào hệ sinh thái Dogecoin. Khối lượng giao dịch cũng biến động trong ba tháng qua, với nhiều ngày có khối lượng thấp. Mặc dù có một số đợt tăng đột biến đáng chú ý, nhưng chúng đều diễn ra trong thời gian ngắn.

IntoTheBlock cho rằng thời gian nắm giữ trung bình cao là 2,3 năm giữa những người nắm giữ DOGE đã làm giảm nhẹ tác động của khối lượng giao dịch thấp và sự sụt giảm về số lượng địa chỉ mới. Các nhà đầu tư mới có thể không tham gia vào mạng lưới, nhưng những người hiện tại không bán mà thay vào đó vẫn giữ chặt đồng DOGE của họ.

Hơn nữa, Dogecoin (DOGE) vẫn nằm trong top 10 loại tiền điện tử có vốn hóa thị trường vượt quá 1 tỷ USD. Tính đến ngày 13 tháng 8, Dogecoin giao dịch ở mức 0,104 USD, giảm 2,4% trong 24 giờ qua.

Giữa áp lực mạnh mẽ từ người bán, Dogecoin đã gặp phải sự từ chối tại mức kháng cự 0,108 USD, dẫn đến giá giảm. Tuy nhiên, nó đã tìm thấy hỗ trợ tại 0,103 USD và hiện đang tiến gần đến dải giữa của Kênh Donchian (DC). Điều này cho thấy khả năng kiểm tra lại ngưỡng 0,108 USD.

Chỉ số RSI là 42,97, cho thấy thị trường đang ở vị trí trung lập. Tuy nhiên, RSI thấp cho thấy vẫn còn dư địa tăng trưởng. Vì vậy, DOGE có thể sẽ vượt qua mức kháng cự 0,108 USD trong những ngày tới.

Nếu DOGE vượt qua 0,108 USD, mục tiêu dài hạn tiếp theo là 0,17 USD, đánh dấu mức tăng 65% so với giá hiện tại. Tóm lại, Dogecoin đang cho thấy những tín hiệu lẫn lộn, với tiềm năng tăng giá nhưng cũng không ít thách thức. Liệu đồng tiền này có thể vượt qua những trở ngại và tiếp tục đà tăng trưởng hay không, chúng ta hãy cùng chờ xem.

Cryptorphic chia sẽ dự đoán giá DOGE

Nhà phân tích tiền điện tử Cryptorphic, người được biết đến với những nhận định sắc sảo về thị trường, mới đây đã đưa ra một dự đoán táo bạo về Dogecoin, đồng tiền meme nổi tiếng nhất thế giới. Theo Cryptorphic, DOGE có tiềm năng tăng giá gấp 10 lần so với hiện tại.

Để củng cố cho dự đoán của mình, Cryptorphic đã phân tích biểu đồ giá của DOGE từ tháng 2 năm 2021. Ông chỉ ra rằng DOGE đã di chuyển trong một kênh giá ổn định trong suốt hơn 1.100 ngày, trước khi bứt phá mạnh mẽ vào tháng 2 năm 2024. Hiện tại, DOGE đang kiểm tra lại vùng giá này, và Cryptorphic tin rằng đây là dấu hiệu cho một đợt tăng giá mạnh mẽ sắp tới.

Cryptorphic cũng chỉ ra một “điểm kích hoạt” quan trọng: nếu DOGE đóng cửa trên mức 0.11 USD trên biểu đồ tuần, đó sẽ là tín hiệu xác nhận cho xu hướng tăng giá mạnh mẽ. Tuy nhiên, Cryptorphic cũng lưu ý rằng dự đoán của ông chỉ mang tính tham khảo và nhà đầu tư cần tự nghiên cứu kỹ lưỡng trước khi đưa ra quyết định.

Tóm lại thì dự đoán của Cryptorphic về Dogecoin đã tạo ra sự phấn khích lớn trong cộng đồng những người yêu thích đồng tiền này. Tuy nhiên, liệu DOGE có thực sự tăng giá gấp 10 lần hay không, đó vẫn là một câu hỏi mở.