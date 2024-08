DoJ cáo buộc TikTok chuyển dữ liệu của người dùng Mỹ sang Trung Quốc

Mới đây, Bộ Tư pháp Mỹ đã đưa ra một cáo buộc nghiêm trọng đối với TikTok, ứng dụng mạng xã hội video ngắn đang làm mưa làm gió trên toàn cầu. Theo đó, TikTok bị nghi ngờ đã thu thập thông tin cá nhân của người dùng Mỹ, bao gồm cả những quan điểm về các vấn đề cực kỳ nhạy cảm như phá thai, tôn giáo và kiểm soát súng đạn, sau đó chuyển dữ liệu này về Trung Quốc.

TikTok bị cáo buộc đã sử dụng một công cụ giao tiếp nội bộ dành cho nhân viên có tên “Lark” để chuyển dữ liệu thu thập được sang máy chủ tại Trung Quốc.

“Lark” không chỉ là một công cụ chat, mà còn chứa nhiều công cụ tìm kiếm nội bộ được phát triển và vận hành bởi các kỹ sư của ByteDance, công ty mẹ của TikTok có trụ sở tại Trung Quốc.

Những công cụ này được cho là đã được sử dụng để “cào” dữ liệu người dùng TikTok, bao gồm cả dữ liệu của người dùng Mỹ.

Chưa dừng lại ở đó, TikTok còn đối mặt với cáo buộc kiểm duyệt nội dung theo yêu cầu của chính phủ Trung Quốc. Tuy nhiên, việc kiểm duyệt này có diễn ra tại Mỹ hay không vẫn còn là một dấu hỏi lớn.

Các chính sách chính liên quan đến công cụ “Lark” chỉ áp dụng cho người dùng Trung Quốc, nhưng không loại trừ khả năng công cụ này đã được sử dụng ở các quốc gia khác, bao gồm cả Mỹ.

Trước những cáo buộc này, TikTok đã lên tiếng phản bác. Trên X, công ty khẳng định rằng những cáo buộc mới không thay đổi được sự thật rằng Hiến pháp Mỹ đang đứng về phía họ.

