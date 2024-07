Elon Musk chuyển trụ sở X và SpaceX từ California sang Texas

Lý do bạn nên tin Techreport

Elon Musk, tỷ phú công nghệ nổi tiếng với những quyết định táo bạo vừa tuyên bố sẽ rời bỏ California để chuyển trụ sở của hai đứa con cưng là X (trước đây là Twitter) và SpaceX sang Texas. Quyết định này được đưa ra vào thứ 3, ngày 16/7, và ngay lập tức trở thành tâm điểm của giới truyền thông và cộng đồng mạng.

Theo thông báo của Musk, SpaceX sẽ chuyển đến Starbase, một thị trấn đang được xây dựng ở phía nam Texas, nơi công ty đã có một cơ sở sản xuất và thử nghiệm tàu vũ trụ Starship. Trong khi đó, X sẽ được đặt tại Austin, thành phố được mệnh danh là “thủ đô công nghệ mới” của nước Mỹ.

And 𝕏 HQ will move to Austin https://t.co/LUDfLEsztj

— Elon Musk (@elonmusk) July 16, 2024