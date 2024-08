Cựu quan chức NHTW Nhật: Không tăng lãi suất trong năm nay

Theo những chia sẻ mới nhất từ ông Makoto Sakurai, một nhân vật có tiếng tăm từng là thành viên Hội đồng quản trị Ngân hàng Trung ương Nhật Bản (BOJ) thì khả năng BOJ tiếp tục tăng lãi suất cơ bản trong năm nay là rất thấp, thậm chí là không có.

Quyết định này được đưa ra trong bối cảnh thị trường vẫn còn chao đảo sau đợt tăng lãi suất bất ngờ của BOJ hồi đầu tháng. Có thể nói, việc tăng lãi suất này đã gây ra những xáo trộn không nhỏ, khiến các nhà đầu tư và doanh nghiệp lo lắng.

Với việc “hãm phanh” chính sách tăng lãi suất, BOJ đang thể hiện rõ quyết tâm ổn định thị trường, đặc biệt là trong những tháng cuối năm 2024. Đây được xem là một động thái cần thiết để giúp thị trường “lấy lại bình tĩnh” và tạo điều kiện thuận lợi cho sự phục hồi kinh tế.

Quyết định tăng lãi suất của Ngân hàng Trung ương Nhật Bản (BOJ) vào đầu tháng 8 đã tạo ra những làn sóng chấn động trên thị trường tài chính toàn cầu. Không chỉ các thị trường chứng khoán và tài sản kỹ thuật số bị ảnh hưởng, mà ngay cả những chiến lược đầu tư tưởng chừng như an toàn cũng bị đảo lộn.

Ông Makoto Sakurai, một cựu thành viên Hội đồng quản trị BOJ, trong cuộc phỏng vấn với Bloomberg ngày 12/8, đã bày tỏ sự nghi ngờ về việc BOJ sẽ tiếp tục tăng lãi suất trong năm 2024. Thậm chí, ông còn cho rằng khả năng tăng lãi suất, dù chỉ một lần, trước tháng 3 năm 2025 cũng là rất thấp.

Việc BOJ bất ngờ tăng lãi suất cơ bản lên 0,25% vào đầu tháng 8 đã khiến nhiều nhà đầu tư bất ngờ. Động thái này đã kích hoạt một đợt bán tháo mạnh mẽ trên thị trường, đặc biệt là đối với các tài sản rủi ro như cổ phiếu và tiền điện tử.

The sharp rise in the JPY/USD is causing a massive unwind of Yen carry trade positions and contributing to the sharp decline in US stocks. For those who do not understand how this works, a brief explanation

1) Many traders were borrowing Jap Yen (JPY) at low interest rates,… pic.twitter.com/sfi0Hva56M

— Adam Khoo (@adamkhootrader) August 5, 2024