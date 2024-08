Michael Burry bán sạch vàng khi lạm phát có dấu hiệu hạ nhiệt

Michael Burry, nhà đầu tư nổi tiếng với việc dự đoán chính xác cuộc khủng hoảng tài chính năm 2008, đã có một sự thay đổi đáng chú ý trong chiến lược đầu tư của mình. Ông đã bán toàn bộ cổ phần của mình trong Sprott Physical Gold Trust, một quỹ đầu tư vàng lớn, khi lạm phát tại Mỹ có dấu hiệu hạ nhiệt.

Quyết định này của Burry đã gây xôn xao trong giới tài chính và lan tỏa ảnh hưởng đến thị trường tiền điện tử. Sự thay đổi đột ngột này cho thấy Burry đang đánh giá lại triển vọng của vàng như một công cụ phòng ngừa lạm phát trong bối cảnh kinh tế hiện tại.

Việc Burry bán vàng có thể được hiểu là một tín hiệu cho thấy ông tin rằng lạm phát đã được kiểm soát phần nào và vàng không còn là một khoản đầu tư hấp dẫn như trước. Có thể thúc đẩy các nhà đầu tư khác xem xét lại danh mục đầu tư của mình và tìm kiếm các cơ hội mới.

Traditionally an investment in gold is a hedge against inflation – Burry might be showing new belief in the dollar by exiting this position pic.twitter.com/ZtLoxS21tq

Over the past 6 months $PHYS has had a healthy 23% gain

1/ Burry just exited his Sprott Physical Gold Trust $PHYS position

Trong khi đó, tác động đến thị trường tiền điện tử cũng rất đáng chú ý. Vàng và tiền điện tử, đặc biệt là Bitcoin, thường được coi là những tài sản thay thế cho tiền mặt truyền thống, đặc biệt là trong thời kỳ lạm phát cao.

Khi Burry bán vàng, một số nhà đầu tư có thể chuyển hướng sang tiền điện tử, xem đây là một nơi trú ẩn an toàn hơn cho tài sản của họ. Tuy nhiên, cũng có thể xảy ra trường hợp ngược lại, khi các nhà đầu tư lo ngại về sự bất ổn của thị trường tiền điện tử sau động thái của Burry.

Michael Burry, nhà đầu tư huyền thoại với biệt danh “Vua bán khống”, đã khiến giới tài chính bất ngờ khi bán toàn bộ cổ phần của mình tại Sprott Physical Gold Trust, một quỹ đầu tư vàng lớn. Quyết định này đặc biệt gây chú ý vì chỉ trong vòng 6 tháng qua, quỹ này đã tăng trưởng tới 23%, phần lớn là nhờ vào vai trò của vàng như một “lá chắn” chống lại lạm phát.

To stimulate growth, the Chinese government has announced plans to issue $1 Trillion yuan in T bonds and has eased mortgage regulations to boost the housing market

10/ Burry is anticipating economic recovery after the country’s prolonged COVID-19 lockdowns

Vậy điều gì đã khiến Burry thay đổi chiến lược? Có vẻ như ông đang đánh giá lại tình hình kinh tế và nhận thấy rằng lạm phát không còn là mối đe dọa lớn như trước. Báo cáo Chỉ số Giá Tiêu dùng (CPI) mới nhất của Mỹ cho thấy lạm phát đang hạ nhiệt đáng kể. Nghĩa là vàng, vốn được coi là “hầm trú ẩn” an toàn trong thời kỳ lạm phát cao, có thể không còn hấp dẫn như trước.

Burry dường như đang chuyển hướng đầu tư sang các lĩnh vực tiềm năng khác. Theo các bài đăng trên X (trước đây là Twitter), ông tỏ ra lạc quan về sự phục hồi kinh tế của Trung Quốc sau thời gian dài phong tỏa do COVID-19.

Chính phủ Trung Quốc đang tích cực thúc đẩy tăng trưởng bằng cách phát hành trái phiếu và nới lỏng các quy định về thế chấp để kích thích thị trường nhà đất. Burry có thể đang đặt cược rằng sự phục hồi của nền kinh tế lớn thứ hai thế giới sẽ mang lại nhiều cơ hội đầu tư hấp dẫn.

Ngoài ra, Burry cũng đang tăng cường đầu tư vào lĩnh vực chăm sóc sức khỏe, đặc biệt là thông qua Molina Healthcare (MOH), một công ty cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe cho các gia đình và cá nhân có thu nhập thấp.

Đây có thể là một động thái liên quan đến cuộc bầu cử tổng thống Mỹ sắp tới, khi các ứng cử viên có quan điểm trái ngược nhau về các chương trình chăm sóc sức khỏe công cộng. Bất kể kết quả bầu cử như thế nào, nhu cầu về dịch vụ chăm sóc sức khỏe giá rẻ vẫn sẽ rất lớn, và đây có thể là một khoản đầu tư dài hạn đầy tiềm năng.

Theo Cục Thống kê Lao động Hoa Kỳ, Chỉ số Giá Tiêu dùng (CPI) tháng 7 chỉ tăng 0.2%. Lạm phát lõi tăng 3.2% so với cùng kỳ năm trước, giảm 0.1% so với mức 3.3% của tháng 6. Đây là mức tăng thấp nhất và mức thấp nhất kể từ tháng 4 năm 2022.

Sự giảm tốc của lạm phát này có thể khiến Cục Dự trữ Liên bang (Fed) cân nhắc việc hạ lãi suất. Dựa trên các bài đăng trên X, khả năng Fed cắt giảm lãi suất có thể đã ảnh hưởng đến quyết định đầu tư của Burry.

Ông đã mua một lượng lớn cổ phiếu của Shift4 Payments, một công ty xử lý thanh toán cho hơn 200.000 doanh nghiệp. Cổ phiếu Shift4 (FOUR) hiện chiếm 13.97% danh mục đầu tư của Burry. Cho thấy ông tin rằng người tiêu dùng sẽ tăng chi tiêu nếu Fed bắt đầu cắt giảm lãi suất. Thời điểm của Burry dường như rất tốt; doanh số bán lẻ tháng 7 đã tăng 1%, cao hơn nhiều so với mức dự kiến là 0.3%.

Ông đã mua cổ phiếu của Hudson Pacific Properties, một quỹ đầu tư bất động sản có giá trị đã giảm 49% trong năm nay. Động thái này cho thấy Burry nghĩ rằng nó sẽ phục hồi, đặc biệt là nếu lãi suất giảm.

“Tôi cố gắng mua cổ phiếu của các công ty không được ưa chuộng khi chúng trông như bị xe cán và bán chúng khi chúng đã được đánh bóng một chút”, Burry nói.

Theo các bài đăng trên X, gần 50% danh mục đầu tư của ông được đầu tư vào các cổ phiếu này. Hơn nữa, Burry đã đầu tư một phần tiền của mình vào Molina, một công ty chăm sóc sức khỏe. Cổ phiếu này đã tăng hơn 20% trong tháng qua.

Nhìn chung những thay đổi trong danh mục đầu tư của Burry cho thấy ông đang phản ứng nhanh nhạy với những diễn biến mới nhất của nền kinh tế.

Ông đang chuyển hướng đầu tư từ vàng sang các lĩnh vực mà ông cho là có tiềm năng tăng trưởng cao hơn trong tương lai gần, chẳng hạn như chi tiêu tiêu dùng, bất động sản và cổ phiếu Trung Quốc. Tuy nhiên, như mọi khoản đầu tư khác, những quyết định này cũng đi kèm với rủi ro. Chúng ta sẽ phải chờ xem liệu những “ván cược” mới của Burry có mang lại thành công hay không.

3/ Burry is also showing signs of bullishness in consumerism by adding a massive stake in Shift4 Payments $FOUR

Shift4 is a processes payment company for over 200,000 businesses in the retail, hospitality, leisure and restaurant industries

It's now 13.97% of Burry's portfolio pic.twitter.com/uBqXe1jqNX

