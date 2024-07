Sự cố quy mô toàn cầu của Microsoft làm ảnh hưởng đến 8.5 triệu thiết bị

Lý do bạn nên tin Techreport Tech Report, ra đời cách đây hơn 25 năm, là một trong những trang web lâu đời nhất chuyên về tin tức phần cứng, đánh giá sản phẩm công nghệ. Sứ mệnh của chúng tôi là cung cấp các hướng dẫn hữu ích, đánh giá sản phẩm khách quan và cập nhật tin tức công nghệ mới nhất.

Sự cố gián đoạn dịch vụ gần đây của Microsoft, ảnh hưởng đến nhiều quốc gia và lĩnh vực dịch vụ, được cho là đã tác động đến tổng cộng 8,5 triệu người dùng. Con số này chỉ chiếm 1% tổng số người dùng Windows của Microsoft, nhưng đây vẫn là một sự kiện lớn do tác động kinh tế đáng kể mà nó gây ra.

Con số này chỉ chiếm 1% tổng số người dùng Windows của Microsoft, nhưng đây vẫn là một sự kiện lớn do tác động kinh tế đáng kể mà nó gây ra. Các chuyên gia bảo hiểm tin rằng tổng thiệt hại về tài chính có thể lên tới hàng chục tỷ USD. Con số này chỉ tính riêng thiệt hại về tiền bạc do gián đoạn hoạt động kinh doanh, chưa kể đến những thiệt hại khác như mất dữ liệu, gián đoạn công việc và uy tín của doanh nghiệp.

Microsoft vừa gặp sự cố lớn khiến hệ thống trên toàn cầu bị tê liệt. Trước đây, chúng ta không rõ có bao nhiêu người bị ảnh hưởng, nhưng giờ đây con số chính thức được công bố là gần 8,5 triệu người dùng Windows.

Microsoft cho biết: “Chúng tôi ước tính bản cập nhật của CrowdStrike đã ảnh hưởng đến 8,5 triệu máy tính Windows, tức là chưa đến 1% tổng số máy tính Windows trên toàn thế giới.”

Dù con số này không lớn so với tổng số người dùng Windows, nhưng thiệt hại về kinh tế lại rất đáng kể. Các chuyên gia dự đoán rằng thiệt hại có thể lên tới hàng chục tỷ USD. Chưa hết, ngay khi sự cố xảy ra, tội phạm mạng đã lợi dụng tình hình để lừa đảo, do đó rất nhiều email và trang web giả mạo đã xuất hiện để lừa người dùng.

Đây là một trong những sự cố an ninh mạng lớn nhất trong thời gian gần đây, chỉ đứng sau vụ tấn công WannaCry năm 2017, khiến 300.000 máy tính tại 150 quốc gia bị ảnh hưởng.

Sự cố này nhắc nhở chúng ta về tầm quan trọng của việc bảo vệ máy tính khỏi các mối đe dọa trên mạng. Hãy cẩn thận với các email và trang web lạ, đồng thời cập nhật thường xuyên các phần mềm bảo mật để đảm bảo an toàn cho thiết bị của bạn.

Một số thông tin về sự cố

Sự cố gián đoạn dịch vụ trên diện rộng của Microsoft không chỉ ảnh hưởng đến người dùng cá nhân mà còn tác động nặng nề đến nhiều lĩnh vực kinh tế – xã hội.

Vào thứ Sáu vừa qua, vô số người dùng đã báo cáo về tình trạng máy tính và laptop chạy hệ điều hành Windows của họ không hoạt động. Mỗi lần cố gắng đăng nhập, họ đều gặp phải màn hình lỗi màu xanh “đóng băng”, được nhiều người ví von là “Màn hình xanh chết chóc”.

Do Microsoft là lựa chọn hàng đầu của nhiều doanh nghiệp, tác động của sự cố này càng trở nên trầm trọng hơn. Các hãng hàng không buộc phải hoãn hoặc hủy chuyến bay, thời gian làm thủ tục cho mỗi hành khách tăng lên dẫn đến tình trạng quá tải tại sân bay. Các siêu thị gặp khó khăn trong việc xử lý thanh toán bằng thẻ, bệnh viện và hiệu thuốc cũng không thể truy cập hồ sơ bệnh nhân.

Sự cố đã ảnh hưởng đến nhiều quốc gia trên thế giới, bao gồm Mỹ, Anh, Ấn Độ, Nhật Bản, Hà Lan, Úc và nhiều quốc gia khác.

Nguyên nhân của sự cố được xác định là do lỗi trong quá trình cập nhật phần mềm của CrowdStrike, một công ty an ninh mạng. Ngay trước khi sự cố xảy ra, CrowdStrike đang cố gắng cập nhật phần mềm của mình cho Microsoft, nhưng không may, tệp cập nhật chứa một lỗi nghiêm trọng đã làm sập toàn bộ hệ thống.

CrowdStrike và CEO của công ty đã lên tiếng xin lỗi về sự gián đoạn này. Lỗi đã được khắc phục, nhưng một số thiết bị vẫn còn bị ảnh hưởng. Có lẽ sẽ mất một thời gian để mọi thứ trở lại bình thường.