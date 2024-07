Sự cố toàn cầu lớn nhất của Microsoft: Tất tần tật những gì bạn cần biết

Sự cố công nghệ thông tin nghiêm trọng này đã gây ra một làn sóng chấn động trên toàn cầu, khiến gần nửa thế giới gần như “đứng hình” và cuộc sống hàng ngày của hàng triệu người bị đảo lộn hoàn toàn.

Dear Passengers,

Due to the global technical issue, some of our flights have been canceled.

Our passengers can follow the status of the flights via our website and mobile application.

🔎 https://t.co/FOOdUA59cs

In the event of an update, we will keep you informed.

Best…

— TK HelpDesk (@TK_HelpDesk) July 19, 2024

Ngành hàng không là một trong những nạn nhân đầu tiên và cũng là nạn nhân nặng nề nhất của sự cố này. Gần 1.400 chuyến bay trên khắp thế giới đã bị hủy bỏ, tạo nên một cơn ác mộng thực sự cho cả hành khách và các hãng hàng không. Những cái tên lớn trong ngành như Delta (Mỹ), Turkish Airlines (Thổ Nhĩ Kỳ), Dutch Airlines (Hà Lan), Qantas (Úc) và Indigo (Ấn Độ) đều không tránh khỏi việc phải hủy hoặc hoãn chuyến bay, gây ra sự hỗn loạn và thiệt hại kinh tế khổng lồ.