Các nhà lập pháp Mỹ đề xuất dự luật NO FAKES Act để kiểm soát AI

Hai thượng nghị sĩ đảng Dân chủ và hai thượng nghị sĩ đảng Cộng hòa đã cùng nhau đề xuất một dự luật quan trọng có tên NO FAKES Act (tạm dịch: “Luật Chống Giả Mạo”).

Mục tiêu của dự luật này là ngăn chặn việc tái tạo hình ảnh, giọng nói hoặc cơ thể của một người trong suốt cuộc đời họ và kéo dài đến 70 năm sau khi họ qua đời.

Theo dự luật này, nếu giọng nói, khuôn mặt hoặc cơ thể của một người bị sao chép trái phép, họ có quyền yêu cầu bồi thường thiệt hại và người vi phạm sẽ phải đối mặt với các hình phạt nghiêm khắc.

Theo dự luật này, nếu giọng nói, khuôn mặt hoặc cơ thể của một người bị sao chép trái phép, họ có quyền yêu cầu bồi thường thiệt hại và người vi phạm sẽ phải đối mặt với các hình phạt nghiêm khắc. Động thái này được coi là một bước tiến quan trọng trong việc bảo vệ quyền riêng tư và danh tiếng của cá nhân trong thời đại công nghệ phát triển.

Có thể bạn chưa biết, nhưng việc sao chép kỹ thuật số, đặc biệt là việc tạo ra các bản sao giả mạo bằng công nghệ AI (deepfake), sắp tới có thể bị cấm hoàn toàn tại Mỹ. Có nghĩa là việc sử dụng AI để tạo ra hình ảnh, video hoặc giọng nói giả mạo người khác sẽ trở thành hành vi vi phạm pháp luật.

Nguyên nhân chính dẫn đến quyết định này là sự gia tăng đáng báo động của các vụ việc mạo danh, lừa đảo và gây ảnh hưởng tiêu cực đến danh tiếng của các cá nhân, tổ chức, thậm chí cả các nhân vật của công chúng.

Deepfake đã trở thành một công cụ nguy hiểm trong tay kẻ xấu, khiến người dùng mạng xã hội khó phân biệt thật giả, gây hoang mang dư luận và làm xói mòn lòng tin vào thông tin trên mạng.

Để giải quyết vấn đề này, các nhà lập pháp Mỹ đã đưa ra một dự luật mang tên NO FAKES Act, viết tắt của “Nurture Originals, Foster Art and Keep Entertainment Safe” (Nuôi dưỡng bản gốc, thúc đẩy nghệ thuật và giữ an toàn cho giải trí). Dự luật này đặt ra những quy định nghiêm ngặt về việc sử dụng công nghệ AI để sao chép hình ảnh, giọng nói và cơ thể của người khác.

NO FAKES Act cấm hoàn toàn việc sử dụng AI để tạo ra các bản sao giả mạo của người dùng trong suốt cuộc đời của họ và kéo dài đến 70 năm sau khi họ qua đời. Điều này có nghĩa là bạn không thể sử dụng công nghệ deepfake để tạo ra hình ảnh, video hoặc giọng nói của người khác mà không có sự đồng ý của họ, ngay cả khi họ đã qua đời.

Nếu bất kỳ cá nhân hay tổ chức nào vi phạm quy định này, họ sẽ phải đối mặt với những hậu quả pháp lý nghiêm trọng, bao gồm cả việc bồi thường thiệt hại cho người bị mạo danh. Dự luật này không chỉ nhằm bảo vệ quyền riêng tư và danh tiếng của các cá nhân mà còn nhằm tạo ra một môi trường mạng an toàn và đáng tin cậy hơn cho tất cả mọi người.

Thượng nghị sĩ Chris Coons, một trong những người ủng hộ dự luật, nhấn mạnh rằng mọi người đều có quyền sở hữu và bảo vệ hình ảnh, giọng nói của mình. Ông cũng cho rằng AI là một công cụ mạnh mẽ để thúc đẩy sự sáng tạo, nhưng không nên được sử dụng để xâm phạm quyền riêng tư và danh tiếng của người khác.

Tuy nhiên, dự luật này cũng gây ra nhiều tranh cãi. Một số người cho rằng nó có thể hạn chế sự phát triển của công nghệ AI và ảnh hưởng đến tự do ngôn luận. Tuy nhiên, những người ủng hộ cho rằng những quy định này là cần thiết để bảo vệ người dùng và ngăn chặn việc lạm dụng công nghệ AI cho mục đích xấu.

Dù có những ý kiến trái chiều, dự luật NO FAKES Act đang nhận được sự quan tâm lớn từ dư luận và được kỳ vọng sẽ sớm được thông qua, mở ra một kỷ nguyên mới cho việc sử dụng công nghệ AI một cách có trách nhiệm và an toàn hơn.

Dự luật này có thực sự cần thiết?

Dự luật này được đưa ra đúng thời điểm không thể nào tốt hơn. Chỉ trong vài tháng qua, đã có rất nhiều trường hợp nổi cộm liên quan đến deepfake cho thấy AI có thể trở nên nguy hiểm như thế nào khi bị sử dụng sai mục đích.

Những vụ việc này đã gây chấn động dư luận và làm dấy lên lo ngại về sự lạm dụng công nghệ AI để tạo ra những sản phẩm giả mạo tinh vi, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến uy tín, danh dự và thậm chí là cả cuộc sống của người bị hại.

Điển hình như vụ việc một chính trị gia nổi tiếng bị gán ghép vào một video nhạy cảm hoàn toàn không có thật, khiến ông ta mất đi sự tín nhiệm của cử tri và sự nghiệp chính trị bị hủy hoại. Hay trường hợp một người bình thường bỗng dưng trở thành nạn nhân của những tin đồn thất thiệt, bị bôi nhọ danh dự chỉ vì một bức ảnh deepfake được lan truyền trên mạng xã hội.

Những câu chuyện này chỉ là phần nổi của tảng băng chìm, thực tế còn rất nhiều vụ việc tương tự đang diễn ra hàng ngày mà chúng ta không hề hay biết. Điều đáng lo ngại là công nghệ deepfake ngày càng trở nên tinh vi, khó phát hiện hơn, khiến việc phân biệt thật giả trở nên khó khăn hơn bao giờ hết.

Ví dụ như sau:

Taylor Swift: Vào cuối tháng 1 năm nay, cư dân mạng đã được phen xôn xao trước những hình ảnh và video nhạy cảm được cho là của nữ ca sĩ nổi tiếng Taylor Swift, được tạo ra bằng công nghệ deepfake. Dù sau đó đã được xác nhận là giả mạo, nhưng những hình ảnh này đã kịp lan truyền với tốc độ chóng mặt, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến danh tiếng và hình ảnh của nữ ca sĩ.

Hiệu trưởng trường học: Một trường hợp khác gần đây cũng gây chấn động dư luận, đó là vụ việc hiệu trưởng một trường trung học ở Baltimore bị kẻ xấu sử dụng công nghệ sao chép giọng nói để tạo ra một đoạn ghi âm giả mạo chứa đựng những lời lẽ phân biệt chủng tộc và xúc phạm đến học sinh và giáo viên trong trường.

Một vấn đề nan giải khác liên quan đến việc tái tạo bằng AI là hiện tượng “ám ảnh kỹ thuật số không mong muốn”. Đây là thuật ngữ chỉ việc mô phỏng lại người đã khuất bằng công nghệ AI (thật khó tin nhưng những dịch vụ này đã được một số công ty AI cung cấp).

Các học giả tại Đại học Cambridge tin rằng những dịch vụ nhạy cảm như vậy không chỉ cần xin sự đồng ý của người được mô phỏng, mà còn cả của những người sẽ tương tác với họ. Việc tái tạo trái phép cần phải được tránh bằng mọi giá trong trường hợp này, bởi nó không chỉ xâm phạm quyền riêng tư của người đã khuất, mà còn có thể gây tổn thương sâu sắc đến tình cảm của người thân và bạn bè họ.

Trước đó, vào giữa tháng 7, các thượng nghị sĩ Mỹ cũng đã đề xuất dự luật COPIED Act (Content Origin Protection and Integrity from Edited and Deepfaked Media), nhằm thiết lập một tiêu chuẩn toàn cầu về việc đóng dấu bản quyền cho nội dung do AI tạo ra.

Mục tiêu của dự luật này là tăng cường tính minh bạch và xác thực của nội dung trực tuyến, giúp người dùng dễ dàng phân biệt đâu là nội dung thật, đâu là nội dung giả mạo.

Việc hai dự luật NO FAKES Act và COPIED Act được đề xuất liên tiếp trong thời gian ngắn cho thấy các nhà lập pháp Mỹ đang ngày càng quan tâm đến việc kiểm soát và quản lý việc sử dụng công nghệ AI, đặc biệt là trong lĩnh vực tạo ra nội dung giả mạo.

Dự luật DEFIANCE Act

Dự luật NO FAKES Act được đưa ra sau khi Thượng viện thông qua dự luật DEFIANCE Act gần đây, cho phép nạn nhân của các video deepfake đồi trụy được quyền yêu cầu bồi thường. Đặc biệt là mặc dù trong phiên điều trần của DEFIANCE ACT có đề cập đến những rủi ro của Dall-E (OpenAI), Adobe Firefly và Midjourney, nhưng OpenAI đã cam kết ủng hộ dự luật NO FAKES Act.

Phó chủ tịch phụ trách các vấn đề toàn cầu của OpenAI, Anna Makanju, không chỉ bày tỏ sự ủng hộ mà còn nhấn mạnh rằng đã đến lúc cần có một quy định đúng đắn để bảo vệ các nghệ sĩ và nhà sáng tạo khỏi việc tác phẩm của họ bị sao chép trái phép.

Ngoài OpenAI, nhiều tổ chức giải trí khác như Hiệp hội Điện ảnh, Viện Hàn lâm Ghi âm, Hiệp hội Công nghiệp Ghi âm Hoa Kỳ (RIAA) và Liên đoàn Diễn viên Mỹ (SAG-AFTRA) cũng đã bày tỏ sự ủng hộ của mình đối với dự luật mới này.

Sự ủng hộ rộng rãi từ các tổ chức uy tín và các công ty công nghệ hàng đầu cho thấy tầm quan trọng và tính cấp thiết của việc bảo vệ quyền tác giả và chống lại nạn deepfake đang ngày càng trở nên nghiêm trọng trong xã hội hiện đại.