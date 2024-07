OpenAi hợp tác với Time trong lĩnh vực nội dung dù đang đối mặt với tranh chấp pháp lý

OpenAI, công ty đã tạo ra chatbot nổi tiếng ChatGPT đã bắt tay với tạp chí Time trong một thỏa thuận hợp tác nội dung dài hạn. Theo đó, OpenAI sẽ được quyền sử dụng kho tư liệu đồ sộ của Time, với hơn 100 năm lịch sử báo chí uy tín, để huấn luyện các mô hình AI của mình.

Đổi lại, Time sẽ được tiếp cận với những công cụ AI tối tân nhất của OpenAI, và thậm chí còn có thể nhận được khoản tiền bồi thường. Đây là một thỏa thuận đôi bên cùng có lợi, giúp OpenAI nâng cao khả năng của các mô hình AI, đồng thời mang lại những lợi ích thiết thực cho Time.

Sự hợp tác giữa OpenAI và Time

Mối quan hệ đối tác này đánh dấu một bước mở rộng quan trọng cho OpenAI, củng cố nguồn lực của công ty trong việc phát triển các hệ thống AI tinh vi.

Các hệ thống này thường có khả năng hiểu và tạo ra văn bản giống con người dựa trên một trong những bộ sưu tập nội dung tin tức lịch sử toàn diện nhất hiện có.

Tuy nhiên, trong bối cảnh mở rộng chiến lược này, OpenAI và đối tác Microsoft đang phải đối mặt với những thách thức pháp lý mới. Trung tâm Báo chí Điều tra (CIR) đã theo dõi sát sao cả hai tập đoàn, như được thể hiện trong vụ kiện gần đây mà họ đã đệ trình chống lại họ.

CIR, một tổ chức phi lợi nhuận nổi tiếng với việc sáp nhập với Mother Jones, đồng thời chịu trách nhiệm sản xuất nội dung trên trang tin tức Reveal, đã đệ đơn kiện tại New York vào khoảng ngày 27 tháng 6.

Vụ kiện cáo buộc OpenAI đã sử dụng các tài liệu có bản quyền của CIR mà không xin phép hoặc bồi thường để huấn luyện các mô hình AI của mình.

Giám đốc điều hành CIR – Monica Bauerlein đã bày tỏ quan ngại sâu sắc về việc sử dụng nội dung tin tức có bản quyền để huấn luyện AI, gọi đó là “cực kỳ nguy hiểm”. Bà nhấn mạnh mối đe dọa hiện hữu mà thực tiễn này gây ra cho ngành báo chí truyền thống.

Theo Bauerlein, sự bền vững của công việc của CIR phụ thuộc vào việc độc giả tìm thấy giá trị trong nội dung của họ và chọn cách hỗ trợ nó.

Bà cảnh báo rằng nếu các bản tóm tắt do AI tạo ra thay thế sự tương tác trực tiếp với các nguồn tin tức gốc, mối quan hệ quan trọng giữa độc giả và các hãng tin như Mother Jones và Reveal có thể bị đe dọa. Bà khẳng định rằng công ty vẫn hoạt động vì người dùng thấy sản phẩm của họ có giá trị và hỗ trợ nó. Tuy nhiên, những người dùng này có thể chuyển sự quan tâm của họ đối với công việc của công ty sang công cụ AI, điều này có thể khiến công ty trở nên vô giá trị.

Lùm xùm kiện tụng do cú “bắt tay”

Vụ kiện của CIR chỉ là một trong số nhiều vụ kiện tương tự mà OpenAI và Microsoft đang phải đối mặt từ các tờ báo lớn như The New York Times, Chicago Tribune, The New York Daily News và Denver Post. Tất cả đều cáo buộc hai công ty này sử dụng trái phép nội dung của họ để huấn luyện AI.

Tuy nhiên, giữa những rắc rối pháp lý, OpenAI vẫn không ngừng mở rộng hoạt động. Ngoài thỏa thuận với Time, họ còn mua lại công ty phân tích dữ liệu Rockset để tăng cường khả năng xử lý dữ liệu. Hợp tác với Time cũng giúp OpenAI có thêm nguồn dữ liệu chất lượng cao để huấn luyện các mô hình AI của mình.