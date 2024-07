Proton vừa ra mắt tính năng ví điện tử tự quản mã nguồn mở

Lý do bạn nên tin Techreport Tech Report, ra đời cách đây hơn 25 năm, là một trong những trang web lâu đời nhất chuyên về tin tức phần cứng, đánh giá sản phẩm công nghệ. Sứ mệnh của chúng tôi là cung cấp các hướng dẫn hữu ích, đánh giá sản phẩm khách quan và cập nhật tin tức công nghệ mới nhất.

Proton vừa ra mắt một ví Bitcoin tự quản, nơi bạn sẽ hoàn toàn kiểm soát các khóa cá nhân của mình.

Proton vừa ra mắt một ví Bitcoin tự quản, nơi bạn sẽ hoàn toàn kiểm soát các khóa cá nhân của mình. Hiện tại, Proton Wallet chỉ dành riêng cho những người dùng đã đăng ký gói Visionary và Lifetime.

Hiện tại, Proton Wallet chỉ dành riêng cho những người dùng đã đăng ký gói Visionary và Lifetime. Proton cũng đang lắng nghe ý kiến đóng góp từ cộng đồng để xem xét việc bổ sung thêm các loại tiền điện tử khác vào ví Proton Wallet.

Proton là một cái tên quen thuộc với người dùng internet nhờ dịch vụ VPN bảo mật hàng đầu, đã chính thức bước chân vào thế giới tiền điện tử đầy hấp dẫn. Sản phẩm mới nhất của họ, Proton Wallet, là một chiếc ví Bitcoin tự quản hứa hẹn mang đến sự an toàn và tiện lợi chưa từng có cho người dùng.

Điểm đặc biệt nhất của Proton Wallet chính là khả năng tự quản, cho phép bạn nắm giữ toàn quyền kiểm soát các khóa cá nhân – chìa khóa dẫn đến kho báu Bitcoin của bạn. Không còn phải lo lắng về việc phụ thuộc vào bên thứ ba hay các sàn giao dịch, bạn hoàn toàn tự do quyết định mọi giao dịch và quản lý tài sản của mình một cách an toàn và riêng tư.

Ý tưởng về một chiếc ví tự quản không phải ngẫu nhiên mà ra đời. Năm 2014, Proton đã trải qua một phen sóng gió khi PayPal đột ngột đóng băng tài sản của họ. Sự cố này đã khiến Proton nhận ra tầm quan trọng của việc giảm thiểu sự phụ thuộc vào các tổ chức tài chính tập trung và thúc đẩy họ phát triển Proton Wallet như một giải pháp thay thế an toàn và độc lập.

Không chỉ có tính năng tự quản, Proton Wallet còn được trang bị hàng loạt tính năng bảo mật tiên tiến. Cụm từ khôi phục giúp bạn dễ dàng lấy lại quyền truy cập vào ví nếu chẳng may làm mất khóa cá nhân. Xác thực hai yếu tố và mã hóa đầu cuối đảm bảo rằng ngay cả nhân viên Proton cũng không thể xem trộm thông tin giao dịch hay số Bitcoin của bạn.

Proton Wallet còn đi xa hơn trong việc bảo vệ quyền riêng tư của bạn. Mỗi khi bạn thực hiện giao dịch với một người mới, ví sẽ tự động thay đổi địa chỉ công khai, khiến việc theo dõi các giao dịch của bạn trở nên khó khăn hơn bao giờ hết.

Cũng như mọi sản phẩm khác của Proton, Proton Wallet cũng là mã nguồn mở. Do đó bất kỳ ai cũng có thể xem xét mã nguồn của ví, kiểm tra tính bảo mật và đóng góp ý kiến để Proton Wallet ngày càng hoàn thiện hơn.

Nhờ sự kết hợp giữa tính năng tự quản, bảo mật tối ưu và sự minh bạch của mã nguồn mở, Proton Wallet hứa hẹn sẽ là một lựa chọn đáng tin cậy cho những ai muốn bước vào thế giới tiền điện tử một cách an toàn và tự tin.

Sử dụng Proton Wallet

Bây giờ, chúng ta cùng tìm hiểu cách sử dụng Proton Wallet nhé! Hiện tại, Proton Wallet chỉ mới được mở trong giai đoạn truy cập sớm cho những người dùng đã đăng ký gói:

Proton Visionary

Proton Visionary Lifetime.

Nếu bạn chưa đăng ký được 2 gói này thì cũng đừng lo lắng, Proton đã có kế hoạch ra mắt ví này cho tất cả người dùng trong thời gian sắp tới. Bạn có thể sử dụng Proton Wallet thông qua ứng dụng web hoặc tải ứng dụng riêng dành cho iOS và Android.

Hiện tại, Proton Wallet mới chỉ hỗ trợ Bitcoin, đồng tiền điện tử phổ biến và có giá trị nhất thế giới. Tuy nhiên, Proton không dừng lại ở đó, họ đã lắng nghe ý kiến phản hồi từ người dùng và hứa hẹn sẽ bổ sung thêm nhiều loại tiền điện tử khác trong tương lai.

Qua đó Proton Wallet sẽ dần dần trở thành một “ngôi nhà chung” cho nhiều loại tiền điện tử khác nhau, giúp bạn dễ dàng quản lý và giao dịch chúng một cách an toàn và tiện lợi.

Bên cạnh đó, Proton còn ấp ủ một kế hoạch lớn hơn: ra mắt gói Proton Wallet Plus. Gói này được thiết kế đặc biệt để bảo vệ những người dùng dễ bị tấn công như các nhà hoạt động, nhà báo và các nhà lãnh đạo doanh nghiệp. Với các biện pháp bảo mật nâng cao, Proton Wallet Plus sẽ giúp họ bảo vệ tài sản tiền điện tử của mình một cách an toàn và hiệu quả.

Một điểm cộng lớn của Proton Wallet là nó được tích hợp vào hệ sinh thái Proton rộng lớn, bao gồm hơn 100 triệu tài khoản. Nhờ đó, việc gửi và nhận Bitcoin giữa những người dùng Proton Wallet trở nên vô cùng đơn giản. Bạn chỉ cần nhập địa chỉ email của người nhận là xong, không cần phải nhớ hay nhập những dãy khóa công khai dài dòng và phức tạp.

Trình soạn thảo văn bản của Proton

Proton, công ty công nghệ nổi tiếng với những sản phẩm ưu tiên bảo mật, đang không ngừng đổi mới để mang đến cho người dùng những trải nghiệm tuyệt vời hơn. Chỉ mới vài tuần trước, họ đã cho ra mắt một trình soạn thảo văn bản được mã hóa đầu cuối, có tiềm năng cạnh tranh mạnh mẽ với Google Docs trên thị trường.

Điểm khác biệt lớn nhất của Proton Docs so với các đối thủ chính là cam kết bảo mật tuyệt đối. Trong bối cảnh các vụ tấn công mạng và rò rỉ thông tin cá nhân ngày càng gia tăng, việc tìm kiếm một nơi an toàn để lưu trữ và chia sẻ tài liệu trở nên cấp thiết hơn bao giờ hết. Proton Docs đã nhận ra vấn đề này và đưa ra một giải pháp toàn diện, đặt quyền riêng tư của người dùng lên hàng đầu.

Không giống như nhiều dịch vụ trực tuyến khác thường thu thập dữ liệu người dùng để phục vụ mục đích quảng cáo hoặc huấn luyện trí tuệ nhân tạo, Proton Docs cam kết không bao giờ làm điều đó. Mọi thông tin bạn nhập vào Proton Docs sẽ được mã hóa đầu cuối, nghĩa là chỉ có bạn và những người bạn chia sẻ mới có thể đọc được nội dung. Ngay cả nhân viên của Proton cũng không thể truy cập vào tài liệu của bạn.

Proton có thể tự tin đưa ra những cam kết mạnh mẽ như vậy nhờ vào vị trí địa lý đặc biệt của mình. Trụ sở chính của Proton đặt tại Thụy Sĩ, một quốc gia nổi tiếng với những luật bảo vệ quyền riêng tư nghiêm ngặt nhất thế giới. Hơn nữa, Thụy Sĩ không tham gia vào liên minh tình báo Five Eyes, đồng nghĩa với việc dữ liệu của bạn sẽ không bị chia sẻ với các cơ quan chính phủ khác.

Với Proton Docs, bạn hoàn toàn có thể yên tâm rằng mọi thông tin cá nhân, tài liệu quan trọng hay những ý tưởng sáng tạo của bạn sẽ được bảo vệ một cách tuyệt đối. Không còn phải lo lắng về việc bị theo dõi, đánh cắp dữ liệu hay sử dụng thông tin cá nhân cho những mục đích không mong muốn.

Proton Docs không chỉ là một trình soạn thảo văn bản thông thường, mà còn là một giải pháp bảo mật toàn diện, giúp bạn làm việc hiệu quả và an tâm hơn trong thời đại số. Hãy cùng trải nghiệm Proton Docs và cảm nhận sự khác biệt mà nó mang lại!