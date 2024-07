Proton cho ra mắt trình soạn thảo văn bản mã hóa đầu cuối, chú trọng vào quyền riêng tư

Nhà cung cấp VPN nổi tiếng Proton đã cho ra mắt trình soạn thảo văn bản mới tập trung vào quyền riêng tư vào thứ 4 vừa qua.

Nhà cung cấp VPN nổi tiếng Proton đã cho ra mắt trình soạn thảo văn bản mới tập trung vào quyền riêng tư vào thứ 4 vừa qua. Proton Docs hứa hẹn sẽ mã hóa tất cả dữ liệu của bạn, bao gồm cả chuyển động bàn phím và con trỏ chuột. Hơn nữa, dữ liệu của bạn sẽ được lưu trữ trên các máy chủ Thụy Sĩ vô cùng an toàn.

Proton Docs hứa hẹn sẽ mã hóa tất cả dữ liệu của bạn, bao gồm cả chuyển động bàn phím và con trỏ chuột. Hơn nữa, dữ liệu của bạn sẽ được lưu trữ trên các máy chủ Thụy Sĩ vô cùng an toàn. Với những tính năng bảo mật vượt trội như vậy, Proton Docs hoàn toàn có thể trở thành đối thủ cạnh tranh đáng gờm cho các trình soạn thảo văn bản phổ biến như Google Docs, vốn thường bị chỉ trích vì các biện pháp bảo vệ quyền riêng tư còn nhiều thiếu sót.

Proton – cái tên hết sức quen thuộc với những ai quan tâm đến vấn đề bảo mật trực tuyến, vừa tung ra một sản phẩm mới đầy hứa hẹn vào thứ 4 vừa qua (ngày 3/7). Đó chính là Proton Docs, một trình soạn thảo văn bản cộng tác được mã hóa đầu cuối, đặt vấn đề an toàn và riêng tư của người dùng lên trên hết.

Proton Docs không phải là sản phẩm đơn độc mà là kết quả của sự hợp tác giữa Proton và đội ngũ tài năng từ Standard Notes. Cả hai đều chia sẻ chung một tầm nhìn về việc xây dựng một môi trường làm việc trực tuyến an toàn và bảo mật.

Bạn có đang tò mò về cách làm sao để trải nghiệm Proton Docs? Đừng lo, việc này cực kỳ đơn giản!

Đầu tiên, bạn chỉ cần tạo một tài khoản Proton Drive miễn phí.

Đầu tiên, bạn chỉ cần tạo một tài khoản Proton Drive miễn phí. Sau đó, truy cập trang web drive.proton.me, bạn sẽ thấy một giao diện quen thuộc giống như các trình soạn thảo văn bản khác.

Sau đó, truy cập trang web drive.proton.me, bạn sẽ thấy một giao diện quen thuộc giống như các trình soạn thảo văn bản khác. Tại đây, hãy nhấp vào mục “Mới” trong menu và chọn “Tạo tài liệu mới”. Vậy là xong, bạn đã sẵn sàng khám phá thế giới của Proton Docs!

Với Proton Docs, bạn không chỉ được trải nghiệm một trình soạn thảo văn bản bình thường mà còn được bảo vệ bởi lớp mã hóa đầu cuối mạnh mẽ. Đồng nghĩa với việc chỉ có bạn và những người bạn cho phép mới có thể truy cập vào nội dung tài liệu của mình. Vì vậy, bạn hoàn toàn có thể yên tâm rằng thông tin của mình sẽ luôn được giữ kín và an toàn.

Proton Docs hứa hẹn sẽ là một công cụ hữu ích cho những ai quan tâm đến quyền riêng tư và bảo mật thông tin trực tuyến. Với giao diện thân thiện, dễ sử dụng và tính năng mã hóa đầu cuối mạnh mẽ, Proton Docs chắc chắn sẽ làm hài lòng cả những người dùng khó tính nhất.

Điều gì đã tạo ra sự khác biệt của Proton Docs?

Trong thời đại mà việc chia sẻ thông tin trực tuyến trở nên quá dễ dàng, thì việc bảo vệ quyền riêng tư và dữ liệu cá nhân lại càng trở nên cấp thiết. Hàng loạt sản phẩm công nghệ ra đời đều hứa hẹn mang đến sự riêng tư tuyệt đối cho người dùng, nhưng thực tế lại không phải lúc nào cũng như vậy. Giữa muôn vàn lời quảng cáo hoa mỹ, Proton nổi lên như một điểm sáng đáng tin cậy, không chỉ nói suông mà còn chứng minh bằng hành động cụ thể.

Proton Docs, sản phẩm mới nhất của Proton, chính là minh chứng rõ ràng nhất cho cam kết này. Không chỉ dừng lại ở những lời hứa hẹn, Proton còn chỉ ra cụ thể những yếu tố làm nên sự khác biệt của Proton Docs so với các sản phẩm tương tự trên thị trường:

Mã nguồn mở, minh bạch tuyệt đối: Proton Docs, giống như mọi ứng dụng Proton VPN khác, đều có mã nguồn mở. Nghĩa là bất kỳ ai, dù là chuyên gia công nghệ hay người dùng bình thường, đều có thể xem và kiểm tra mã nguồn của sản phẩm này. Đây là minh chứng rõ ràng nhất cho sự minh bạch và trung thực của Proton, đồng thời giúp người dùng yên tâm hơn khi sử dụng sản phẩm.

Proton Docs, giống như mọi ứng dụng Proton VPN khác, đều có mã nguồn mở. Nghĩa là bất kỳ ai, dù là chuyên gia công nghệ hay người dùng bình thường, đều có thể xem và kiểm tra mã nguồn của sản phẩm này. Đây là minh chứng rõ ràng nhất cho sự minh bạch và trung thực của Proton, đồng thời giúp người dùng yên tâm hơn khi sử dụng sản phẩm. Mã hóa đầu cuối, bảo mật tối đa: Proton Docs sử dụng công nghệ mã hóa đầu cuối tiên tiến, đảm bảo rằng chỉ có bạn, chủ nhân của tài liệu, mới có thể truy cập và đọc nội dung của nó. Ngay cả nhân viên của Proton cũng không thể xem được dữ liệu của bạn.

Proton Docs sử dụng công nghệ mã hóa đầu cuối tiên tiến, đảm bảo rằng chỉ có bạn, chủ nhân của tài liệu, mới có thể truy cập và đọc nội dung của nó. Ngay cả nhân viên của Proton cũng không thể xem được dữ liệu của bạn. Không theo dõi, tôn trọng quyền riêng tư: Proton Docs cam kết không theo dõi bất kỳ hoạt động nào của người dùng. Ngay cả những thao tác nhỏ nhất như di chuyển con trỏ chuột hay gõ phím cũng được mã hóa để đảm bảo tính riêng tư tuyệt đối.

Proton Docs cam kết không theo dõi bất kỳ hoạt động nào của người dùng. Ngay cả những thao tác nhỏ nhất như di chuyển con trỏ chuột hay gõ phím cũng được mã hóa để đảm bảo tính riêng tư tuyệt đối. Lưu trữ an toàn tại Thụy Sĩ: Dữ liệu của bạn sẽ được lưu trữ trên các máy chủ đặt tại Thụy Sĩ, quốc gia nổi tiếng với luật bảo vệ quyền riêng tư nghiêm ngặt. Thụy Sĩ không thuộc Liên minh châu Âu hay Hoa Kỳ, đồng thời không tham gia liên minh tình báo “14 Eyes”, do đó không bị ràng buộc bởi bất kỳ yêu cầu chia sẻ dữ liệu nào từ các quốc gia khác.

Dữ liệu của bạn sẽ được lưu trữ trên các máy chủ đặt tại Thụy Sĩ, quốc gia nổi tiếng với luật bảo vệ quyền riêng tư nghiêm ngặt. Thụy Sĩ không thuộc Liên minh châu Âu hay Hoa Kỳ, đồng thời không tham gia liên minh tình báo “14 Eyes”, do đó không bị ràng buộc bởi bất kỳ yêu cầu chia sẻ dữ liệu nào từ các quốc gia khác. Không thu thập dữ liệu cho AI: Proton không thu thập dữ liệu người dùng để phục vụ cho việc huấn luyện trí tuệ nhân tạo AI như nhiều công ty công nghệ khác. Đảm bảo rằng dữ liệu của bạn sẽ không bị sử dụng cho bất kỳ mục đích nào khác ngoài việc phục vụ chính bạn.

Với những ưu điểm vượt trội trên, Proton Docs không chỉ là một trình soạn thảo văn bản thông thường mà còn là một giải pháp bảo vệ quyền riêng tư toàn diện cho người dùng. Proton Docs xứng đáng là lựa chọn hàng đầu cho những ai thực sự coi trọng quyền riêng tư của mình.

Một số tính năng khác của Proton Docs

Proton Docs không chỉ chú trọng đến quyền riêng tư, mà còn là một giải pháp toàn diện, mang đến cho bạn trải nghiệm làm việc nhóm hiệu quả và an toàn tuyệt đối. Ngoài khả năng bảo mật vượt trội, Proton Docs còn sở hữu hàng loạt tính năng hữu ích khác, đáp ứng mọi nhu cầu của bạn trong quá trình làm việc:

Làm việc online dễ dàng: Proton Docs cho phép bạn dễ dàng mời người khác tham gia chỉnh sửa hoặc xem tài liệu cùng mình. Bạn có thể làm việc nhóm với đồng nghiệp, bạn bè hay đối tác ở bất cứ đâu, bất cứ lúc nào, chỉ cần có kết nối internet.

Proton Docs cho phép bạn dễ dàng mời người khác tham gia chỉnh sửa hoặc xem tài liệu cùng mình. Bạn có thể làm việc nhóm với đồng nghiệp, bạn bè hay đối tác ở bất cứ đâu, bất cứ lúc nào, chỉ cần có kết nối internet. Theo dõi hoạt động của mọi người: Bạn sẽ luôn biết được ai đang trực tuyến và đang làm việc trên tài liệu cùng mình thông qua hiển thị con trỏ và trạng thái hoạt động của họ. Điều này giúp bạn dễ dàng theo dõi tiến độ công việc của cả nhóm và phối hợp làm việc hiệu quả hơn.

Bạn sẽ luôn biết được ai đang trực tuyến và đang làm việc trên tài liệu cùng mình thông qua hiển thị con trỏ và trạng thái hoạt động của họ. Điều này giúp bạn dễ dàng theo dõi tiến độ công việc của cả nhóm và phối hợp làm việc hiệu quả hơn. Trao đổi ý kiến, thảo luận trực tiếp: Proton Docs tích hợp tính năng bình luận và trả lời bình luận ngay trong tài liệu. Bạn có thể trao đổi ý kiến, đặt câu hỏi hoặc đưa ra góp ý với các thành viên khác một cách nhanh chóng và thuận tiện, mà không cần phải chuyển đổi qua lại giữa các ứng dụng khác nhau.

Proton Docs tích hợp tính năng bình luận và trả lời bình luận ngay trong tài liệu. Bạn có thể trao đổi ý kiến, đặt câu hỏi hoặc đưa ra góp ý với các thành viên khác một cách nhanh chóng và thuận tiện, mà không cần phải chuyển đổi qua lại giữa các ứng dụng khác nhau. Cập nhật tức thời: Mọi thay đổi trên tài liệu đều được cập nhật theo thời gian thực, không có độ trễ. Điều này giúp bạn luôn nắm bắt được phiên bản mới nhất của tài liệu và tránh được những hiểu lầm không đáng có.

Mọi thay đổi trên tài liệu đều được cập nhật theo thời gian thực, không có độ trễ. Điều này giúp bạn luôn nắm bắt được phiên bản mới nhất của tài liệu và tránh được những hiểu lầm không đáng có. Xuất ra nhiều định dạng: Sau khi hoàn thành, bạn có thể xuất tài liệu ra nhiều định dạng phổ biến như .docx (Microsoft Word), .txt (văn bản thuần), .md (Markdown) và HTML (trang web). Nhờ đó, bạn có thể dễ dàng chia sẻ và sử dụng tài liệu trên nhiều nền tảng và thiết bị khác nhau.

Với Proton Docs, bạn không chỉ được trải nghiệm một trình soạn thảo văn bản thông minh, đa năng mà còn được bảo vệ bởi một lớp an ninh vững chắc. Proton Docs thực sự là một công cụ không thể thiếu cho những ai làm việc trong môi trường đòi hỏi tính bảo mật cao, cũng như những người dùng cá nhân muốn bảo vệ thông tin riêng tư của mình một cách tối đa.

Vì sao Proton tạo ra một trình soạn thảo văn bản đánh mạnh vào quyền riêng tư?

Sau sự thành công của các sản phẩm như dịch vụ VPN, email và trình quản lý mật khẩu, Proton tiếp tục gây ấn tượng mạnh mẽ với Proton Docs, một trình soạn thảo văn bản được mã hóa đầu cuối, đặt sự riêng tư và bảo mật của người dùng lên hàng đầu.

Việc Proton cho ra đời một trình soạn thảo văn bản như vậy không phải là điều quá bất ngờ đối với những ai đã từng sử dụng các sản phẩm khác của họ. Tuy nhiên, điều đáng chú ý là Proton đã chia sẻ rất rõ ràng và cụ thể những lý do đằng sau quyết định này, cho thấy sự thấu hiểu sâu sắc nhu cầu của người dùng cũng như cam kết mạnh mẽ của họ trong việc bảo vệ quyền riêng tư:

Thụy Sĩ – Nơi an toàn cho dữ liệu của bạn: Không giống như nhiều ông lớn công nghệ khác đặt trụ sở tại Mỹ, nơi luật bảo vệ quyền riêng tư còn nhiều lỗ hổng, Proton chọn Thụy Sĩ làm nơi đặt nền móng cho đế chế bảo mật của mình. Thụy Sĩ nổi tiếng với luật bảo mật hàng đầu thế giới và không có sự can thiệp của chính phủ vào dữ liệu người dùng.

Không giống như nhiều ông lớn công nghệ khác đặt trụ sở tại Mỹ, nơi luật bảo vệ quyền riêng tư còn nhiều lỗ hổng, Proton chọn Thụy Sĩ làm nơi đặt nền móng cho đế chế bảo mật của mình. Thụy Sĩ nổi tiếng với luật bảo mật hàng đầu thế giới và không có sự can thiệp của chính phủ vào dữ liệu người dùng. Mã hóa đầu cuối: Proton Docs sử dụng công nghệ mã hóa đầu cuối tiên hiện đạihiện nay. Nghĩa là chỉ có bạn, người tạo ra tài liệu, mới có thể giải mã và đọc nội dung của nó. Ngay cả khi có kẻ xấu xâm nhập vào hệ thống của Proton, chúng cũng không thể đọc được dữ liệu của bạn vì chúng đã được mã hóa một cách an toàn.

Proton Docs sử dụng công nghệ mã hóa đầu cuối tiên hiện đạihiện nay. Nghĩa là chỉ có bạn, người tạo ra tài liệu, mới có thể giải mã và đọc nội dung của nó. Ngay cả khi có kẻ xấu xâm nhập vào hệ thống của Proton, chúng cũng không thể đọc được dữ liệu của bạn vì chúng đã được mã hóa một cách an toàn. Không theo dõi, không thu thập dữ liệu: Proton luôn tôn trọng quyền riêng tư của người dùng. Họ không theo dõi hoạt động của bạn trên Proton Docs, cũng không thu thập dữ liệu của bạn để bán cho bên thứ ba hay phục vụ cho mục đích quảng cáo. Với Proton Docs, bạn hoàn toàn có thể yên tâm rằng mọi thông tin của mình đều được giữ kín và không bị sử dụng cho bất kỳ mục đích nào khác ngoài việc phục vụ chính bạn.

Proton Docs có đủ sức địch với Google Docs?

Khi nhắc đến việc soạn thảo văn bản trực tuyến, chắc hẳn Google Docs là cái tên đầu tiên hiện lên trong đầu nhiều người. Vì có danh tiếng lớn và tích hợp nhiều tính năng tiện lợi, nên Google Docs đã trở thành công cụ không thể thiếu trong công việc và học tập của rất nhiều người. Vậy nên, khi Proton Docs ra đời, nhiều người không khỏi đặt câu hỏi: Liệu “tân binh” này có đủ sức thách thức gã khổng lồ Google Docs hay không?

Hiện tại, có lẽ còn quá sớm để đưa ra một kết luận chắc chắn. Tuy nhiên, không thể phủ nhận rằng Proton Docs đang sở hữu những lợi thế nhất định có thể giúp họ cạnh tranh sòng phẳng với Google Docs. Không chỉ cung cấp đầy đủ các tính năng cơ bản của một trình soạn thảo văn bản, Proton Docs còn vượt trội hơn hẳn về mặt bảo mật, điều mà Google Docs còn nhiều thiếu sót.

Hơn nữa, trong bối cảnh Google đang tập trung phát triển các mô hình AI và có khả năng sử dụng dữ liệu người dùng để huấn luyện các mô hình này, Proton Docs lại cam kết không thu thập hay sử dụng dữ liệu người dùng cho bất kỳ mục đích nào khác ngoài việc phục vụ chính người dùng. Đây có thể coi là một điểm cộng lớn đối với những ai quan tâm đến quyền riêng tư và bảo mật thông tin cá nhân.

Tuy nhiên, Google Docs không phải là một đối thủ dễ dàng bị đánh bại. Là một phần của bộ công cụ văn phòng Google Workspace, Google Docs được tích hợp với nhiều ứng dụng khác như Google Sheets, Google Slides, Google Meet,… tạo nên một hệ sinh thái làm việc đồng bộ và tiện lợi.

Với thị phần khổng lồ lên đến 71.2% trên thị trường phần mềm văn phòng, Google Workspace nói chung và Google Docs nói riêng vẫn đang là lựa chọn hàng đầu của nhiều doanh nghiệp và cá nhân.

Proton Docs, với tư cách là một sản phẩm độc lập, sẽ phải đối mặt với không ít thách thức trong việc thuyết phục người dùng từ bỏ sự quen thuộc và tiện lợi của Google Docs để chuyển sang sử dụng một sản phẩm mới mẻ hơn. Tuy nhiên, với những ưu điểm vượt trội về bảo mật và quyền riêng tư, Proton Docs hoàn toàn có thể thu hút một lượng lớn người dùng quan tâm đến vấn đề này.

Có thể nói, cuộc chiến giữa Proton Docs và Google Docs mới chỉ bắt đầu. Liệu Proton Docs có thể tạo nên một cú hích lớn trên thị trường soạn thảo văn bản trực tuyến hay không, chúng ta hãy cùng chờ xem. Tuy nhiên, một điều chắc chắn là sự xuất hiện của Proton Docs đã mang một sự lựa chọn mới, một lựa chọn đáng cân nhắc cho những ai đang tìm kiếm một công cụ soạn thảo văn bản vừa tốt, vừa bảo mật.